Las tormentas descargan en la Comunidad Valenciana con rachas de viento de 149 km/h y daños en varias localidades

La Comunitat Valenciana ha sido azotada este jueves por varios reventones húmedos y rachas de viento de hasta 149 kilómetros por hora en la localidad de Sumacàrcer, y múltiples daños en diferentes puntos de La Ribera. El Centro de Coordinación de Emergencias la Generalitat ha declarado el aviso naranja o amarillo en distintos puntos de la región.

Según ha indicado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en su perfil de X, Alzira ha registrado 143 km/h; Corbera, 125; l'Alcúdia, 114; Benimuslem, 106; Carcaixent, 105; Gavarda, 105; Castelló, 103; Sueca, 103 y Cotes, 101.

En cuanto a las lluvias, las tormentas han descargado hasta el momento 42,2 l/m2 en Alzira; en Villena, 39,8 l/m2; en Sueca, 35 l/m2; en Sumacàrcer, 34 l/m2, en Benicull de Xúquer, 33,3 l/m2; en Corbera,30,5 l/m2; en Fontanars, 30,4 l/m2 y en Bolbaite, 29,4 l/m2.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha explicado, también en redes sociales, que la tormenta del sur de Valencia está saliendo en estos momentos al mar por la zona de Cullera, El Perelló y El Saler. A su paso se han producido fenómenos muy violentos, como rachas de viento muy fuertes. En la Región de Murcia, según advierte el organismo estatal, están surgiendo nuevos núcleos que afectarán en las próximas horas a la Comunitat Valenciana.

Pasadas las 14:00 horas del jueves, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han atendido alrededor de una decena de incidencias provocadas por el episodio de lluvia, tormentas y fuerte viento en La Ribera, en localidades como Alzira, Massalavés, Benimuslem y Algemesí: "Las actuaciones son por el viento, la mayoría por saneamientos por árboles y ramas caídas", informa el consorcio a RTVE. Mientras que, por el momento, los Bomberos del Ayuntamiento de València han registrado un único incidente, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat. El CCE ha avisado que las tormentas de la tarde irán acompañadas de "mucho aparato eléctrico": "Si en los días de tormenta o posteriores ves humo, telefonea al 112, un rayo puede haber provocado un incendio", han publicado en sus redes.

Uno de los municipios más dañados ha sido el de Alzira, donde se ha derribado el techo de la iglesia de Santa Catalina, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El consistorio ha solicitado "mucha precaución, prudencia" y seguir las indicaciones oficiales.

Además, se han registrado retrasos en la C2 de Cercanías y trenes de media y larga distancia por la caída de un árbol sobre la infraestructura entre Alzira y la Pobla Llarga y la circulación ha estado interrumpida un tiempo en la L1 de Metrovalencia entre l'Alcúdia y Castelló por quedar la vía interceptada.

El este de la Península, afectado Los reventones también han llegado a otras regiones del este de la Península, como Cataluña y Murcia. El municipio catalán de Manresa se ha visto especialmente afectado. Según el cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña, han recibido una cincuentena de avisos en solo 1 hora (entre las 16:00 y las 17:00 horas) por las consecuencias de "las fuertes lluvias con rachas de viento y zonas con granizo". En la mayoría de playas de Tarragona, ondea la bandera roja. ““ En Murcia, se han detectado rachas de hasta 92 km/h en la localidad de Jumilla, donde en apenas 40 minutos un fuerte chaparrón ha alcanzado un acumulado de entre 20 y 25 l/m². La previsión es que continúen las lluvias hasta las 21:00 horas. La comarca del Atliplano se mantiene durante la tarde del jueves en nivel naranja por lluvias y tormentas, y la Aemet ha puesto en marcha en marcha un aviso de nivel amarillo por precipitaciones y tormentas al noroeste de la región.