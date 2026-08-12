El eclipse total más esperado podrá verse desde 9 puntos oficiales en la Comunitat Valenciana
- Macastre, Utiel, València, Puçol, Aras de los Olmos, Castellón, Onda, Benassal y Peníscola son los lugares elegidos
- Más de 15.000 efectivos componen los diferentes dispositivos de seguridad establecidos por Gobierno y Generalitat
Es uno de los eventos astronómicos más esperados en años. El primer eclipse total de sol desde hace más de un siglo cruzará la península. La luna, 400 veces más pequeña que el sol, pero también 400 veces más cerca de nosotros, se interpondrá entre la tierra y éste, bloqueando su luz y proyectando la sombra sobre la superficie de nuestro planeta.
La franja de totalidad en la Comunitat Valenciana
La franja de totalidad es la zona en la que la luna llegará a cubrir completamente el sol durante unos instantes. Cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y después la Península, pasando por ciudades como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza, València y Palma. La buena noticia es que Castellón y buena parte de Valencia están dentro de esta franja, mientras que Alicante tendrá una ocultación cercana al 99%.
Horario del eclipse
En València, la fase parcial comenzará a las 19:38 horas. La total se iniciará a las 20:32 horas y 24 segundos. La oscuridad total llegará a las 20:32 horas y 54 segundos y terminará a las 20:33 horas y 24 segundos, por lo que durará exactamente un minuto. En Castellón, la plenitud llegará alrededor de las 20:31 y puede extenderse hasta un minuto y 39 segundos. En Alicante tendrá su punto álgido a las 20:34 y, aunque el disco solar no llegará a cubrirse del todo, sí lo hará alrededor del 99%.
Puntos oficiales para contemplar el fenómeno astronómico
La Generalitat Valenciana ha habilitado puntos oficiales de observación que puedes consultar aquí. En València, la playa de la Malva-rosa-Cabanyal será el punto principal de observación, con capacidad para cerca de 10.000 personas. Habrá también otros espacios ubicados en localidades como Aras de los Olmos, Macastre, Utiel y Puçol.
En Castellón, Peníscola será una de las principales localizaciones, con aparcamiento habilitado para 5.000 personas. En Alicante, la Universidad ofrecerá una observación abierta desde las 19:15 en el Campo Oeste de San Vicente Raspeig. En la planificación hay que tener en cuenta que el sol estará situado apenas cinco grados por encima del horizonte, es decir, muy bajo, por lo que será necesario buscar una vista completa despejada, hacia el oeste, o incluso hacia el oeste-noroeste, donde árboles edificios o montañas no impidan verlo.
El ministerio de ciencia ha creado un visor web que permite conocer la posición exacta del sol y poder planificar el lugar ideal para verlo. Aquí encontrarás la web de acceso.
¿Qué podemos esperar?
En los minutos centrales, el cielo se oscurecerá de golpe, la temperatura bajará varios grados y el horizonte se teñirá de tonos rojizos en todas las direcciones, no solo hacia el oeste, como en la puesta de sol. Muchos animales reaccionarán como si se hiciese de noche, algunos pájaros empezarán a cantar y los insectos harán los sonidos propios del anochecer.
Antes y después aparecerán dos fenómenos que durarán tan solo unos segundos, las conocidas como perlas de Baily. Se trata de unos pequeños puntos de luz que se forman cuando el sol se filtra entre los caracteres de la luna y el anillo de diamantes, un destello brillante justo antes del fin del eclipse total. El eclipse, coincide además, con las Perseidas, por lo que si el cielo está suficientemente oscuro, podría verse alguna estrella fugaz.
Importancia de las gafas homologadas
A estas alturas ya sabemos que no valen las gafas de sol al uso, radiografías o cualquier otro invento casero. Solo son útiles las gafas homologadas con la certificación ISO 12312-2... y en buen estado. Además deben de tener el marcador CE, la dirección del fabricante y el periodo de caducidad. Lo ideal es mirarlas a contraluz y asegurarse que no estén rayadas o tengan algún desperfecto visible y hacer una prueba antes del eclipse. En interior al ponerlas no ha de verse nada, como si fuese una pantalla a negro. En exterior mirando al sol, solo debe verse un pequeño punto amarillo, sin ningún otro destello o manchas. Y hay que recordar no ponerlas y quitarlas mirando al sol. Lo más seguro es mirar hacia abajo o en la dirección contraria.
Si no puedes desplazarte a ver el eclipse o desde tu casa no hay visibilidad, recuerda que podrás seguirlo en la retransmisión que hará la Agencia Espacial Europea, la NASA o RTVE.