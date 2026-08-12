El eclipse total más esperado podrá verse desde 9 puntos oficiales en la Comunitat Valenciana

Es uno de los eventos astronómicos más esperados en años. El primer eclipse total de sol desde hace más de un siglo cruzará la península. La luna, 400 veces más pequeña que el sol, pero también 400 veces más cerca de nosotros, se interpondrá entre la tierra y éste, bloqueando su luz y proyectando la sombra sobre la superficie de nuestro planeta.

La franja de totalidad en la Comunitat Valenciana La franja de totalidad es la zona en la que la luna llegará a cubrir completamente el sol durante unos instantes. Cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y después la Península, pasando por ciudades como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza, València y Palma. La buena noticia es que Castellón y buena parte de Valencia están dentro de esta franja, mientras que Alicante tendrá una ocultación cercana al 99%. ““

Horario del eclipse En València, la fase parcial comenzará a las 19:38 horas. La total se iniciará a las 20:32 horas y 24 segundos. La oscuridad total llegará a las 20:32 horas y 54 segundos y terminará a las 20:33 horas y 24 segundos, por lo que durará exactamente un minuto. En Castellón, la plenitud llegará alrededor de las 20:31 y puede extenderse hasta un minuto y 39 segundos. En Alicante tendrá su punto álgido a las 20:34 y, aunque el disco solar no llegará a cubrirse del todo, sí lo hará alrededor del 99%.

Puntos oficiales para contemplar el fenómeno astronómico La Generalitat Valenciana ha habilitado puntos oficiales de observación que puedes consultar aquí. En València, la playa de la Malva-rosa-Cabanyal será el punto principal de observación, con capacidad para cerca de 10.000 personas. Habrá también otros espacios ubicados en localidades como Aras de los Olmos, Macastre, Utiel y Puçol. El planetario de Castellón ha organizado una jornada de divulgación en las horas previas al eclipse RTVE COMUNITAT VALENCIANA En Castellón, Peníscola será una de las principales localizaciones, con aparcamiento habilitado para 5.000 personas. En Alicante, la Universidad ofrecerá una observación abierta desde las 19:15 en el Campo Oeste de San Vicente Raspeig. En la planificación hay que tener en cuenta que el sol estará situado apenas cinco grados por encima del horizonte, es decir, muy bajo, por lo que será necesario buscar una vista completa despejada, hacia el oeste, o incluso hacia el oeste-noroeste, donde árboles edificios o montañas no impidan verlo. El ministerio de ciencia ha creado un visor web que permite conocer la posición exacta del sol y poder planificar el lugar ideal para verlo. Aquí encontrarás la web de acceso. Se espera que miles de personas se desplacen hasta los puntos oficiales en la Comunitat Valenciana para presenciar el eclipse RTVE COMUNITAT VALENCIANA

¿Qué podemos esperar? En los minutos centrales, el cielo se oscurecerá de golpe, la temperatura bajará varios grados y el horizonte se teñirá de tonos rojizos en todas las direcciones, no solo hacia el oeste, como en la puesta de sol. Muchos animales reaccionarán como si se hiciese de noche, algunos pájaros empezarán a cantar y los insectos harán los sonidos propios del anochecer. Antes y después aparecerán dos fenómenos que durarán tan solo unos segundos, las conocidas como perlas de Baily. Se trata de unos pequeños puntos de luz que se forman cuando el sol se filtra entre los caracteres de la luna y el anillo de diamantes, un destello brillante justo antes del fin del eclipse total. El eclipse, coincide además, con las Perseidas, por lo que si el cielo está suficientemente oscuro, podría verse alguna estrella fugaz. Para la observación del eclipse, solo son seguras las gafas homologadas con la certificación ISO 12312-2 y en buen estado RTVE COMUNITAT VALENCIANA