La Generalitat Valenciana impulsa un plan de recuperación para la Serra d'Espadà tras el incendio de Castellón

La Generalitat Valenciana ha iniciado los trabajos de coordinación con los municipios afectados para poner en marcha un plan de recuperación integral de la Serra d'Espadà tras el incendio forestal originado el pasado 25 de julio en la Vall d'Uixó. El objetivo central de esta iniciativa es restaurar el entorno natural, recuperar las infraestructuras de prevención de incendios y atender los servicios e instalaciones dañados en las localidades damnificadas. El Consell trabaja estrechamente con los ayuntamientos para definir un orden de prioridades que permita actuar con la máxima celeridad posible.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado recientemente las poblaciones de Artana, la Vilavella y Alfondeguilla para evaluar los daños sobre el terreno. Durante su recorrido, ha mantenido encuentros con los representantes locales para asegurar que las actuaciones respondan a las preocupaciones específicas de cada término municipal.

Según ha explicado el conseller, "estamos preparando ya lo que tiene que ser el plan de recuperación de todo el entorno de la Serra d'Espadà y de estos municipios, que van a necesitar mucha ayuda". Martínez Mus ha subrayado que la interacción constante con los ayuntamientos es fundamental "para que no se quede fuera ninguno de los ámbitos que más preocupan a cada municipio". Esta estrategia responde a una directriz directa de la presidencia de la Generalitat para actuar con rapidez ante la catástrofe.

Reparación de infraestructuras críticas y agrícolas El plan de recuperación contempla acciones técnicas directas para reforzar la protección del monte frente a futuros incidentes. Entre estas medidas se incluye la reparación y mejora de las pistas forestales, esenciales para su función como cortafuegos, y la restauración de depósitos de agua y otras instalaciones de prevención. En el ámbito de los servicios básicos, la prioridad inmediata se centra en restablecer el abastecimiento de agua potable en Artana, que sufrió graves daños en una conducción principal. Asimismo, se trabajará en la reparación de infraestructuras agrarias, con especial atención a los sistemas de riego que sustentan la economía local de la zona. "Queremos ayudar a la naturaleza a recuperar cuanto antes todo el paisaje y el entorno del parque natural", ha destacado el titular de Medio Ambiente.