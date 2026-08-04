La Generalitat Valenciana impulsa un plan de recuperación para la Serra d'Espadà tras el incendio de Castellón
- El plan coordinado con los ayuntamientos prioriza infraestructuras, áreas naturales y servicios básicos
- El fuego ha afectado a 9.568 hectáreas, de las cuales 3.688 pertenecen al corazón del Parque Natural
La Generalitat Valenciana ha iniciado los trabajos de coordinación con los municipios afectados para poner en marcha un plan de recuperación integral de la Serra d'Espadà tras el incendio forestal originado el pasado 25 de julio en la Vall d'Uixó. El objetivo central de esta iniciativa es restaurar el entorno natural, recuperar las infraestructuras de prevención de incendios y atender los servicios e instalaciones dañados en las localidades damnificadas. El Consell trabaja estrechamente con los ayuntamientos para definir un orden de prioridades que permita actuar con la máxima celeridad posible.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado recientemente las poblaciones de Artana, la Vilavella y Alfondeguilla para evaluar los daños sobre el terreno. Durante su recorrido, ha mantenido encuentros con los representantes locales para asegurar que las actuaciones respondan a las preocupaciones específicas de cada término municipal.
Según ha explicado el conseller, "estamos preparando ya lo que tiene que ser el plan de recuperación de todo el entorno de la Serra d'Espadà y de estos municipios, que van a necesitar mucha ayuda". Martínez Mus ha subrayado que la interacción constante con los ayuntamientos es fundamental "para que no se quede fuera ninguno de los ámbitos que más preocupan a cada municipio". Esta estrategia responde a una directriz directa de la presidencia de la Generalitat para actuar con rapidez ante la catástrofe.
Reparación de infraestructuras críticas y agrícolas
El plan de recuperación contempla acciones técnicas directas para reforzar la protección del monte frente a futuros incidentes. Entre estas medidas se incluye la reparación y mejora de las pistas forestales, esenciales para su función como cortafuegos, y la restauración de depósitos de agua y otras instalaciones de prevención.
En el ámbito de los servicios básicos, la prioridad inmediata se centra en restablecer el abastecimiento de agua potable en Artana, que sufrió graves daños en una conducción principal. Asimismo, se trabajará en la reparación de infraestructuras agrarias, con especial atención a los sistemas de riego que sustentan la economía local de la zona. "Queremos ayudar a la naturaleza a recuperar cuanto antes todo el paisaje y el entorno del parque natural", ha destacado el titular de Medio Ambiente.
El Parque Natural y el retorno a la normalidad social
Más allá de la recuperación ecológica, la Generalitat busca devolver la vitalidad social a la comarca. El plan incluye la restauración de áreas recreativas y los espacios naturales más frecuentados por los ciudadanos y visitantes.
Recuperar estos espacios es vital para la economía de los pueblos, especialmente en la época estival. Mus ha insistido en la necesidad de actuar "cuanto antes" en las zonas más visitadas para favorecer la vuelta a la normalidad: "Son municipios que en estas fechas reciben numerosos visitantes y celebran sus fiestas. Es importante recuperar cuanto antes esa capacidad para que puedan volver a acoger actividad y visitantes". El objetivo final es que tanto los ecosistemas de la Serra d'Espadà como sus habitantes puedan superar las consecuencias de este gran incendio forestal.
Radiografía de la superficie afectada por las llamas
El incendio ha dejado un impacto severo en la geografía de la provincia de Castellón, alcanzando una superficie total de 9.568,9 hectáreas. El análisis de los datos revela que la gran mayoría del terreno dañado es forestal, con 8.509,9 hectáreas (88,9%), mientras que 1.058,9 hectáreas (11,1%) corresponden a superficie no forestal.
La afección por municipios se distribuye de la siguiente manera:
- Artana: Es la localidad más damnificada con 3.160,9 hectáreas afectadas.
- La Vall d'Uixó: 1.450,5 hectáreas.
- Alcudia de Veo: 908 hectáreas.
- Onda: 818,4 hectáreas.
- Alfondeguilla: 770,2 hectáreas.
- Eslida: 755,4 hectáreas.
- La Vilavella: 270,2 hectáreas.
Uno de los puntos más críticos es la afectación al Parque Natural de la Serra d'Espadà, donde el fuego ha alcanzado 3.688 hectáreas. Martínez Mus ha señalado que, además de la biodiversidad del parque, existe una gran preocupación por las explotaciones agrícolas y las infraestructuras de prevención de los municipios.