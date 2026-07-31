El incendio de Castellón está estabilizado tras calcinar más de 9.500 hectáreas y permite el regreso de 2.800 vecinos
- Todos los evacuados de Eslida y Artana pueden volver a sus casas y el fuego pasa a nivel 1
- Mapa de incendios activos | La temporada de incendios en datos
El incendio forestal de Vall d'Uixó, en Castellón, ha quedado oficialmente estabilizado, según ha anunciado este viernes el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama. La evolución favorable de las labores de extinción ha permitido rebajar la emergencia al nivel 1 y autorizar el regreso a sus hogares de los 2.800 vecinos que permanecían evacuados en los municipios de Eslida y Artana. No obstante, Valderrama ha precisado que el incendio "no está controlado ni extinguido" debido a la presencia de puntos calientes y al riesgo de rebrotes.
Las estimaciones oficiales fijan en 9.568 las hectáreas calcinadas a lo largo de un perímetro de 89 kilómetros. La localidad más golpeada por las llamas ha sido Artana, donde se han quemado 3.160 hectáreas, de las cuales 2.705 son hectáreas forestales.
Retorno de evacuados y restricciones de tráfico
Con la retirada paulatina de los desalojos, ya no quedan personas evacuadas. No obstante, las autoridades han hecho un llamamiento a limitar la circulación por las carreteras y accesos de los municipios afectados. Esta medida busca facilitar los trabajos del operativo, evitar riesgos por eventuales desprendimientos de árboles y favorecer la regeneración de la masa forestal.
En el ámbito sanitario, la Generalitat mantiene los controles continuos sobre la calidad del agua y recomienda el consumo de agua embotellada a los vecinos que regresan a sus viviendas como medida de precaución.
Para encarar las próximas horas, el dispositivo de extinción desplegará durante la noche a siete brigadas acompañadas por dotaciones de bomberos. Durante la jornada del sábado, se incrementarán los efectivos terrestres para afianzar el perímetro con trabajos manuales, mientras que los medios aéreos se reincorporarán a las tareas a primera hora de la mañana.
El consejero ha advertido de que la previsión meteorológica para los próximos días contempla jornadas de intenso calor, viento y tormentas secas, por lo que todo el operativo permanecerá alerta. Asimismo, la Generalitat Valenciana ha anunciado la activación de 67 millones de euros en ayudas destinadas a los vecinos y municipios afectados por este incendio forestal.
Estabilidad en Fermoselle y fin de los confinamientos
Otro de los incendios que más preocupa, el de Fermoselle (Zamora), muestra signos de estabilidad dentro del Índice de Gravedad 2 (IGR 2). Tras calcinar alrededor de 11.000 hectáreas en un perímetro de 75 kilómetros, la situación meteorológica y operativa se considera "favorable" tanto en las labores de extinción como en la protección de la población.
El Centro de Cooperación Operativa Integrado (CECOPI) ha acordado este viernes levantar el confinamiento de las localidades de Fermoselle y Fariza, así como el desalojo en 12 de los 14 pueblos evacuados desde el inicio del fuego el pasado miércoles. Solo se mantienen evacuadas dos localidades en el entorno del Parque Natural Arribes del Duero debido a la difícil orografía del terreno para los medios terrestres.
Sobre el terreno, los esfuerzos del operativo se centran en evitar que las llamas salgan del cañón del Duero y generen "carreras hacia arriba" que compliquen el escenario. El director técnico de extinción, Francisco Bolaños, ha detallado que la maquinaria pesada y las brigadas manuales trabajan en los dos puntos más calientes, Mámoles y los flancos cercano al río Tormes, apoyados por constantes descargas de los medios aéreos.