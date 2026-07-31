El incendio de Castellón está estabilizado tras calcinar más de 9.500 hectáreas y permite el regreso de 2.800 vecinos

El incendio forestal de Vall d'Uixó, en Castellón, ha quedado oficialmente estabilizado, según ha anunciado este viernes el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama. La evolución favorable de las labores de extinción ha permitido rebajar la emergencia al nivel 1 y autorizar el regreso a sus hogares de los 2.800 vecinos que permanecían evacuados en los municipios de Eslida y Artana. No obstante, Valderrama ha precisado que el incendio "no está controlado ni extinguido" debido a la presencia de puntos calientes y al riesgo de rebrotes.

Las estimaciones oficiales fijan en 9.568 las hectáreas calcinadas a lo largo de un perímetro de 89 kilómetros. La localidad más golpeada por las llamas ha sido Artana, donde se han quemado 3.160 hectáreas, de las cuales 2.705 son hectáreas forestales.

Retorno de evacuados y restricciones de tráfico Con la retirada paulatina de los desalojos, ya no quedan personas evacuadas. No obstante, las autoridades han hecho un llamamiento a limitar la circulación por las carreteras y accesos de los municipios afectados. Esta medida busca facilitar los trabajos del operativo, evitar riesgos por eventuales desprendimientos de árboles y favorecer la regeneración de la masa forestal. En el ámbito sanitario, la Generalitat mantiene los controles continuos sobre la calidad del agua y recomienda el consumo de agua embotellada a los vecinos que regresan a sus viviendas como medida de precaución. ““ Para encarar las próximas horas, el dispositivo de extinción desplegará durante la noche a siete brigadas acompañadas por dotaciones de bomberos. Durante la jornada del sábado, se incrementarán los efectivos terrestres para afianzar el perímetro con trabajos manuales, mientras que los medios aéreos se reincorporarán a las tareas a primera hora de la mañana. El consejero ha advertido de que la previsión meteorológica para los próximos días contempla jornadas de intenso calor, viento y tormentas secas, por lo que todo el operativo permanecerá alerta. Asimismo, la Generalitat Valenciana ha anunciado la activación de 67 millones de euros en ayudas destinadas a los vecinos y municipios afectados por este incendio forestal.