Así llegan los equipos de La Liga al cierre del mercado: lo que han hecho y lo que les queda pendiente

A poco más de diez días para el cierre del mercado, los equipos de LaLiga EA Sports apuran sus últimos movimientos. Los grandes buscan las piezas que les permitan pelear por el título, mientras que los aspirantes a Europa intentan dar un último salto de calidad. En la zona baja, mantener el bloque y acertar con los refuerzos puede marcar la diferencia entre la permanencia y el descenso. Deberes, necesidades y rumores se acumulan en los despachos cuando el mercado encara su recta final.

Los favoritos al título El Barcelona ha dado un golpe de autoridad en el mercado al arrebatarle al Real Madrid a Rodri, mejor jugador del pasado Mundial. Pero el gran deber de Deco sigue estando arriba: tras la marcha de Lewandowski, el Barça necesita un ‘9’ de garantías. Julián Álvarez parece muy difícil y por eso gana fuerza la alternativa de Lautaro Martínez. Mientras tanto, el campeón también ha reforzado las bandas con Karim Adeyemi y Anthony Gordon, dos incorporaciones que amplían las opciones ofensivas de Hansi Flick. El Real Madrid afronta el curso con José Mourinho de vuelta al banquillo y con la obligación de recuperar el título después de dos temporadas sin grandes trofeos. El club ha apostado fuerte en el mercado, con Yan Diomande como el fichaje más caro de su historia, por 125 millones de euros más 15 en variables, además de nombres como Bernardo Silva, Konaté, Cucurella o Dumfries. Sin embargo, sigue pendiente una carencia que ya condicionó al equipo el pasado curso: un centrocampista capaz de organizar y dar pausa al juego, un perfil que encajaba con Rodri pero que finalmente acabó en Barcelona. Mourinho asegura estar satisfecho con su plantilla y no espera más incorporaciones. El Atlético afronta otro curso con la obligación de pelear por el título desde el principio después de quedarse demasiado pronto descolgado de la Liga la pasada temporada. El gran asunto del verano ha sido Julián Álvarez: pese al interés del Barcelona y al deseo del argentino de cambiar de aires, todo apunta a que el Atlético conseguirá finalmente retener a su delantero y construir alrededor de él. ‘La Araña’ será especialmente importante tras la marcha de Antoine Griezmann. Para compensarla, el club ha reforzado la plantilla con Grimaldo, Cuti Romero, Hjulmand y Kang-in Lee. El FC Barcelona ficha a Rodri y se asegura al heredero de Busquets por 4 temporadas AMANDA RAMOS Los que jugarán en Europa: un reto añadido La pelea por Europa adquiere esta temporada una dimensión especial para varios equipos de LaLiga. Villarreal, Betis, Real Sociedad, Celta y Getafe tendrán que compaginar el campeonato doméstico con sus compromisos continentales. Tras varios años bajo la dirección de Marcelino, la llegada de Iñigo Pérez al Villarreal abre una nueva etapa sin alterar demasiado la estructura de un equipo que ha apostado por la continuidad. La salida de veteranos como Dani Parejo, Alfonso Pedraza o Thomas Partey ha dado paso a un grupo más joven, con incorporaciones como Carlos Romero, Ilias Akhomach o Álex Forés. Sin embargo, el club sigue trabajando en un objetivo prioritario: incorporar un mediocentro antes del cierre. En Sevilla, el Betis vuelve a encomendarse a Manuel Pellegrini. El técnico chileno ha convertido la clasificación europea en una costumbre, pero el tramo final del mercado sigue marcado por varias incógnitas. El club ha reforzado posiciones importantes con Fran García, Diego Conde o Facundo Bernal, aunque permanece pendiente de posibles salidas que permitan generar margen económico. El nombre de Natan sigue apareciendo en el radar de varios clubes. Fran García deja el Real Madrid y ficha por el Betis para las próximas cuatro temporadas La Real Sociedad no ha realizado ningún fichaje pese a las bajas de Caleta-Car, Brais Méndez, Carlos Fernández, Wesley y Javi López. El club trabaja en la llegada de un central y un jugador de ataque. Para la zaga suena Edson Álvarez, del Aston Villa, mientras que para el frente ofensivo la Real se ha interesado por Gonzalo Plata, de Flamengo. La clasificación europea del Celta ha elevado la exigencia de un proyecto que sigue creciendo alrededor de Claudio Giráldez. El club ha incorporado a Javi Galán, Aleix Febas o Abdoulaye Faye para compensar bajas como las de Óscar Mingueza o Fer López. La posible salida de Ilaix Moriba, apartado de la dinámica del equipo, permitiría liberar masa salarial para afrontar operaciones como las de Exequiel Zeballos o André Almeida. El Getafe afronta una de las temporadas más ilusionantes de los últimos años tras ganarse el derecho a jugar la previa de la Conference League. Pero el premio también ha tenido un coste: las salidas de Luis Milla, Mauro Arambarri y Juan Iglesias, además de la grave lesión de Christantus Uche. Bordalás mantiene el mando y el club ha respondido con incorporaciones como Martín Satriano, Mario Martín o Johan Mojica, además del regreso de Enes Ünal. También suena Stefan Bajčetić, del Liverpool, para reforzar el centro del campo. El Getafe se enfrentará en el 'play off' de la Conference League al ganador del Partizan-Tobol

A mejorar su temporada anterior: Espanyol, Athletic, Valencia y Sevilla El Valencia encara el tramo final del mercado con la necesidad de dar un paso adelante tras varias temporadas lejos de la pelea europea. El equipo de Carlos Corberán ha reforzado el centro del campo con Guido Rodríguez, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato, y en los últimos días ha cerrado las llegadas de Kayne van Oevelen, cedido, y Pablo Maffeo. El Espanyol busca recuperar la regularidad que le faltó el curso pasado. Para evitar otro año de altibajos, Monchi ha incorporado a jugadores como Álex Calatrava, Gabriel Moscardó y Unai Núñez, en parte para paliar las salidas de Carlos Romero y Ramón Terrats. A ello se suma la lesión de Kike García, máximo goleador perico la pasada campaña con diez tantos. El club todavía busca un extremo y entre los nombres que han sonado están Bryan Zaragoza, Issiaka Kamate e Ilias Akhomach. El Sevilla afronta una profunda reconstrucción obligada por su situación económica. Ha recaudado casi 35 millones de euros con las ventas de Akor Adams, Juanlu y Sow y ha liberado masa salarial con las salidas de Nianzou y Rafa Mir. La respuesta ha sido combinar experiencia, con Juan Iglesias y Guridi, con juventud, como Fran González y Julio Díaz, además de un nuevo referente ofensivo en Robbie Ure. El centro del campo sigue necesitando refuerzos y el club aprieta por Kochorashvili, mientras que en ataque interesa Ilenikhena. Edin Terzic es, de momento, el único fichaje del verano del Athletic Club. El conjunto vasco mantiene su apuesta por la continuidad, la cantera y los jugadores que regresan de cesión. El gran objetivo en estos últimos días es conservar lo que ya tiene: todo apunta a que Aymeric Laporte seguirá en Bilbao, pese al interés de otros clubes como el Barcelona. El alemán Edin Terzic, nuevo entrenador del Athletic Club hasta 2028

La permanencia como objetivo principal El Alavés afronta otro curso con la permanencia como objetivo, aunque sin renunciar a mirar hacia arriba. Con un mercado tranquilo, la prioridad es mantener el bloque, reforzado con Ville Koski, Miguel Rodríguez, Mikel Rodríguez y Nicolás Valentini. Antonio Blanco y Lucas Boyé son los dos nombres que más rumores han generado y Quique Sánchez Flores ha dejado claro que su continuidad sería clave. Por eso, el gran deber de los últimos días en Vitoria será retener a sus piezas importantes y reaccionar rápido si alguna termina saliendo El Elche entra en un nuevo ciclo tras la marcha de Eder Sarabia y la llegada de Martín Anselmi. Las salidas de Febas, Rafa Mir y André Silva, que concentraron buena parte del gol del pasado curso, obligan a confiar en Fer Niño y el regreso de Eze Ponce. También han llegado Buonanotte, Gonzalo Villar, Víctor Chust y Javi Morcillo. Eder Sarabia no continuará en el Elche la próxima temporada por motivos personales El Levante afronta la temporada con Luis Castro ya asentado después de una salvación casi milagrosa. El gran reto será compensar la marcha de Carlos Espí al Real Madrid por 25 millones de euros, su cláusula. Para sustituir sus goles llega el joven Yanis Musuayi Mientras el club también ha apostado por el fichaje de otros futbolistas de no avanzada edad como Hugo Sotelo, Dani Requena y Thiago Fernández. Además, ha sumado experiencia con Aïssa Mandi y Mathew Ryan. Ifeanyi Ndukwe llegará cedido por el Liverpool, a falta de los últimos flecos. Osasuna arranca su cuarta temporada consecutiva con un nuevo entrenador, esta vez Luis Miguel Ramis. El equipo ha incorporado a Dubasin, Diego Rico y Yeboah, pero todavía necesita un lateral derecho. La lesión de Rosier convirtió esa posición en una prioridad y el club llegó a negociar con el Burgos por Álex Lizancos, aunque la operación no cristalizó. En las bajas, el golpe más importante es la marcha de Víctor Muñoz al Liverpool, la venta más cara de la historia del club, después de una gran temporada coronada con el Mundial. También se ha marchado Javi Galán. El Liverpool anuncia el fichaje de Víctor Muñoz El Rayo afronta una temporada marcada por el recuerdo de un curso de ensueño, en el que alcanzó la final de la Conference League, pero también por una profunda transición. Se han marchado Íñigo Pérez, artífice desde el banquillo de esa campaña, y Óscar Trejo, una de las grandes leyendas de la historia del club. Pese a todo lo vivido el año pasado, el discurso en Vallecas no cambia: la permanencia es el objetivo y, a partir de ahí, permitirse volver a soñar.