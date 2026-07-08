Fran García deja el Real Madrid y ficha por el Betis para las próximas cuatro temporadas

El Real Madrid ha informado este miércoles de que ha llegado a un acuerdo con el Real Betis para el traspaso al club sevillano del jugador Fran García, que se ha comprometido para las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. En una nota de prensa, el Real Madrid muestra su "agradecimiento y su cariño a un jugador que siempre ha defendido nuestra camiseta con entrega y con un comportamiento ejemplar".

Fran García llegó al Real Madrid en 2013 para jugar en el Cadete, con 14 años. En 2023 pasó a formar parte del primer equipo, con el que ha jugado 110 partidos durante tres temporadas.

En este tiempo Fran García ha ganado cinco títulos: una Copa de Europa, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España. "El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea a Fran García y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas", agrega la entidad.