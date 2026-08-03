El Getafe se enfrentará en el 'play off' de la Conference League al ganador del Partizan-Tobol

El Getafe se jugará su presencia en la fase principal de la Conference League contra el ganador de la eliminatoria entre el Partizan serbio y el Tobol Kostanai kazajo, de acuerdo con el sorteo celebrado este lunes.

El partido de ida se disputará en el Coliseum de Getafe, feudo del conjunto madrileño el jueves 20 de este mes y la vuelta, una semana más tarde en el campo del rival del cuadro de José Bordalás.

El representante español en la tercera competición continental conocerá su rival de dicha eliminatoria, correspondiente a la tercera ronda previa. El conjunto español está clasificado directamente al playoff, en el que también se encuentran el Atalanta italiano, el Friburgo alemán, el Brighton inglés y el Mónaco como representante de la liga francesa.

De los playoffs saldrán 36 equipos que son los que disputarán la fase liga de la Conference. El viernes 28 de agosto se celebrará el sorteo de dicha fase regular, en el que se incluirán los equipos eliminados del playoff de la Europa League.

La fase liga consta de seis jornadas a disputar entre el 15 de octubre y el 17 de diciembre de este año. Habrá una eliminatoria previa a los octavos a disputar entre el 18 y 25 de febrero de 2027, en la que entrarán los equipos clasificados entre el puesto 9 al 24, mientras que el 'top 8' entrará directamente.

Los octavos de final se disputarán entre el 11 y 18 de marzo. Los cuartos, entre el 8 y 15 de abril. Las semifinales, entre el 29 de abril y el 6 de mayo. La gran final espera a los dos mejores el 2 de junio en el Besiktas Park de Estambul (Turquía).

Esta será la quinta edición de la Conference League, en la que España ha tenido dos finalistas en las dos últimas, pero ningún campeón. El Getafe busca mejor suerte que Real Betis y Rayo Vallecano, sus predecesores.