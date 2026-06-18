El Liverpool anuncia el fichaje de Víctor Muñoz

Víctor Muñoz, uno de los grandes jugadores revelación de LaLiga 25/26, dejará el fútbol español para irse al extranjero, específicamente a la Premier League. El Liverpool pagará los 40 millones de euros de su cláusula y se unirá al equipo como un pedido directo del entrenador español, Andoni Iraola, que fue presentado recientemente como el estratega del club de Merseyside.

La llegada de Iraola marca el comienzo de una nueva etapa. Después de un año difícil con Arne Slot y la salida de una leyenda como Mohamed Salah, que con su salida la banda derecha perdió un poco de fuerza. Por eso, el técnico de Usurbil decidió que la mejor opción era Víctor Muñoz.

Esta temporada en Osasuna, el extremo de 22 años ha marcado seis goles y ha dado cinco asistencias en 34 partidos. Según un gráfico de The Athletic, Muñoz está en el percentil 98 de las cinco grandes ligas europeas en regates por cada 100 toques (lo que significa que solo el 2% lo hace mejor que él). También brilla en las conducciones, con casi un tercio de ellas siendo progresivas, donde se encuentra en el percentil 96 entre los extremos del fútbol europeo.

Este año, el equipo de El Sadar se destacó por su peligrosidad en las transiciones rápidas. Víctor Muñoz fue clave, ya que es muy rápido y sabe pasar a los defensores. También tiene la habilidad de romper líneas defensivas cerradas con su regate y desborde por la banda.

El oriundo de Barcelona fichó el verano anterior por Osasuna procedente del Real Madrid a cambio de 5 millones de euros y en ese acuerdo el club madrileño se aseguró de tener opciones de recompra tras cada una de las tres temporadas posteriores. Además, contaban con una cláusula que les aseguraba el 50% de cualquier venta futura, así como otra que obligaba al cojunto de Pamplona a informarles sobre las ofertas recibidas por él.

Muñoz jugó en las dos mejores academias de fútbol de España. Desde los 11 hasta los 14 años estuvo en La Masía y en 2021 se unió a La Fábrica. Como no tenía muchas oportunidades en el Real Madrid, decidió irse a Pamplona, donde brilló tanto que fue llamado para la selección española en marzo. El Newcastle estuvo a punto de ficharlo, pero al final, el Liverpool entró en la puja y el jugador optó por unirse al equipo de Anfield.