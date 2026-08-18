El FC Barcelona ficha a Rodri y se asegura al heredero de Busquets por 4 temporadas

Rodrigo Hernández Cascante ya es jugador del FC Barcelona. Lo ha anunciado el club culé en sus redes sociales con un vídeo que reza: "El maestro del espacio-tiempo llega a Barcelona". El MVP del pasado Mundial firma con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2030.

El traspaso de Rodri desde el Manchester City supone cerrar una operación que ha centrado gran parte del interés en el actual mercado de verano, en el que hubo momentos en los que era el Real Madrid quien sonaba como principal candidato para hacerse con el centrocampista madrileño.

Un movimiento que durante años parecía prácticamente inalcanzable y que tiene sus primeros antecedentes en 2017, cuando Rodri comenzaba a destacar con el Villarreal. Supone así un reencuentro entre el Barça y un futbolista al que la entidad ya había identificado entonces como una pieza de futuro para su centro del campo. El primer intento no llegó a buen puerto, pero el interés se mantuvo con el paso de los años, hasta que materializarse con Rodri ya convertido en una de las grandes estrellas del fútbol mundial, casi dos años después de ganar un Balón de Oro y quizá a las puertas de optar al segundo.

Ahora, ya como jugador azulgrana, asume el reto de cubrir una posición que el club lleva tiempo buscando reforzar y que quedó especialmente señalada con la previsiblemente larga ausencia por lesión de Frenkie de Jong.

Un objetivo que nunca desapareció Aquel movimiento fallido no hizo que el Barcelona dejara de seguir la evolución del internacional español. Con el paso de los años, Rodri se consolidó como uno de los mejores centrocampistas del mundo bajo la dirección de Pep Guardiola, hasta convertirse en una referencia absoluta en su posición y en un perfil cada vez más difícil de encontrar en el fútbol europeo. Esa admiración también quedó reflejada en el discurso de la dirección deportiva. En febrero de 2024, cuando el Barça seguía buscando una solución para cubrir el vacío dejado por Busquets, Deco admitió que encontrar un sustituto de esas características era prácticamente imposible. El portugués señaló entonces que el jugador que más se aproximaba al perfil del histórico capitán era Rodri, aunque reconocía que su salida del Manchester City parecía inviable por aquel entonces: "Sustituir a Busquets es algo casi imposible. Es un jugador muy especial, muy específico. No hay ningún jugador así en el mercado y, si lo hay, no vendría porque no lo venderían. El que más se le acerca es Rodri, que está en el City, pero me imagino que el City no lo vendería a nosotros ni a nadie", afirmó entonces el director deportivo azulgrana en una entrevista con Esport3.