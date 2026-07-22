¿Quiénes forman el Monte Rushmore del fútbol español? El Mundial reabre el debate

El Mundial 2026 con España campeona ha reabierto un debate que parecía cerrado. Hasta ahora casi todo el mundo hablaba de Xavi, Iniesta, Casillas y Sergio Ramos como los reyes del fútbol español, pero el legado de Rodri, con dos ciclos ganadores y siendo el cerebro de la actual selección española, hace imposible dejarlo fuera. Además, la Copa del Mundo ha elevado definitivamente la figura de Fabián Ruiz y ha dado a Mikel Oyarzabal el reconocimiento que durante años se le resistía.

Después de cada gran conquista, llega la gran pregunta: ¿quiénes son los cuatro futbolistas que representan la historia de la Selección? Si hubiera que esculpir un Monte Rushmore del fútbol español, hay un nombre que ya no admite discusión, el de Rodri Hernández.

El centrocampista ha sido el faro de una generación que ha convertido a España en una selección acostumbrada a ganar. Su liderazgo y su influencia en los grandes títulos hacen que su figura trascienda las estadísticas. El balón de oro es el capitán de La Roja y ha levantado esa ansiada copa a los cielos de Nueva York, una imagen que los españoles no olvidaremos jamás. Si en 2010 el fútbol encontró su identidad, en esta década Rodri ha sido el futbolista que la ha llevado a otro nivel. Su peso en el Mundial vuelve a colocarle entre los grandes referentes de todos los tiempos.

Los campeones de 2010 A partir de ahí llega el gran debate. Xavi Hernández cambió para siempre la forma de entender el fútbol desde el centro del campo. Andrés Iniesta marcó el gol más importante de la historia de España, nos dio nuestro primer Mundial y simbolizó el talento de una generación que creíamos irrepetible. Iker Casillas fue el capitán que levantó la primera Copa del Mundo y el guardián de la mejor etapa del fútbol español. Sin olvidarnos de los Sergio Ramos, Carles Puyol, Fernando Torres, David Villa o Cesc Fábregas, sin su pase, no habría gol de Iniesta. España reescribe la historia: los paralelismos entre el Mundial 2010 y 2026, desde el sorteo hasta la prórroga de la final ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026) Leyendas que parecen intocables... hasta que aparece Rodri para reclamar un sitio entre ellos. Mientras el debate histórico continúa, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá deja a otros nuevos aspirantes al puesto.

Los campeones de 2026 El primero es Mikel Oyarzabal. Durante años ha vivido lejos de los focos, pero siempre ha aparecido cuando España más le necesitaba. Su capacidad para decidir partidos importantes le convierte ya en uno de los futbolistas más determinantes de esta generación, igual que el salvador Mikel Merino. Otro gran nombre del fútbol español es Fabián Ruiz. El sevillano ha enlazado un curso prácticamente perfecto y se ha consolidado como uno de los mejores centrocampistas del planeta. De hecho, es el único futbolista que puede presumir de haber ganado absolutamente todo esta temporada, culminando la temporada con un Mundial en el que volvió a ser decisivo, después de ganar la Champions con el PSG. Además, Fabián alcanzó las 50 internacionalidades en la final contra Argentina.