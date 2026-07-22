¿Quiénes forman el Monte Rushmore del fútbol español? El Mundial reabre el debate
- Rodri se consolida como leyenda y Fabián Ruiz es el único futbolista que ha ganado todo esta temporada
- ¿A quién pones y a quién quitas de las leyendas de 2010?
El Mundial 2026 con España campeona ha reabierto un debate que parecía cerrado. Hasta ahora casi todo el mundo hablaba de Xavi, Iniesta, Casillas y Sergio Ramos como los reyes del fútbol español, pero el legado de Rodri, con dos ciclos ganadores y siendo el cerebro de la actual selección española, hace imposible dejarlo fuera. Además, la Copa del Mundo ha elevado definitivamente la figura de Fabián Ruiz y ha dado a Mikel Oyarzabal el reconocimiento que durante años se le resistía.
Después de cada gran conquista, llega la gran pregunta: ¿quiénes son los cuatro futbolistas que representan la historia de la Selección? Si hubiera que esculpir un Monte Rushmore del fútbol español, hay un nombre que ya no admite discusión, el de Rodri Hernández.
El centrocampista ha sido el faro de una generación que ha convertido a España en una selección acostumbrada a ganar. Su liderazgo y su influencia en los grandes títulos hacen que su figura trascienda las estadísticas. El balón de oro es el capitán de La Roja y ha levantado esa ansiada copa a los cielos de Nueva York, una imagen que los españoles no olvidaremos jamás. Si en 2010 el fútbol encontró su identidad, en esta década Rodri ha sido el futbolista que la ha llevado a otro nivel. Su peso en el Mundial vuelve a colocarle entre los grandes referentes de todos los tiempos.
Los campeones de 2010
A partir de ahí llega el gran debate. Xavi Hernández cambió para siempre la forma de entender el fútbol desde el centro del campo. Andrés Iniesta marcó el gol más importante de la historia de España, nos dio nuestro primer Mundial y simbolizó el talento de una generación que creíamos irrepetible. Iker Casillas fue el capitán que levantó la primera Copa del Mundo y el guardián de la mejor etapa del fútbol español. Sin olvidarnos de los Sergio Ramos, Carles Puyol, Fernando Torres, David Villa o Cesc Fábregas, sin su pase, no habría gol de Iniesta.
Leyendas que parecen intocables... hasta que aparece Rodri para reclamar un sitio entre ellos. Mientras el debate histórico continúa, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá deja a otros nuevos aspirantes al puesto.
Los campeones de 2026
El primero es Mikel Oyarzabal. Durante años ha vivido lejos de los focos, pero siempre ha aparecido cuando España más le necesitaba. Su capacidad para decidir partidos importantes le convierte ya en uno de los futbolistas más determinantes de esta generación, igual que el salvador Mikel Merino.
Otro gran nombre del fútbol español es Fabián Ruiz. El sevillano ha enlazado un curso prácticamente perfecto y se ha consolidado como uno de los mejores centrocampistas del planeta. De hecho, es el único futbolista que puede presumir de haber ganado absolutamente todo esta temporada, culminando la temporada con un Mundial en el que volvió a ser decisivo, después de ganar la Champions con el PSG. Además, Fabián alcanzó las 50 internacionalidades en la final contra Argentina.
Antes de los Mundiales
Un Mundial tiene un efecto que muy pocos títulos consiguen, cambia para siempre la dimensión de un futbolista pero no podemos olvidar que España ya tenía leyendas mucho antes de levantar el trofeo en Sudáfrica. Futbolistas que marcaron una época cuando el mayor sueño de la selección todavía parecía inalcanzable.
Uno de ellos fue Raúl González Blanco. Máximo referente de España durante más de una década, disputó 102 partidos internacionales, anotó 44 goles y llevó el brazalete de capitán en una de las etapas más complicadas. Nunca pudo disputar una final de un gran torneo ni levantar un Mundial o una Eurocopa, pero eso no impidió que se convirtiera en el rostro del fútbol español antes de la explosión de la generación de 2008.
Y si hay un pionero que merece un lugar de honor entre los gigantes del fútbol español, ese es Luis Suárez Miramontes. En 1960 hizo historia al convertirse en el primer (y durante más de seis décadas único) futbolista español en conquistar el Balón de Oro. Cerebro de una selección que conquistó la Eurocopa de 1964. Suárez abrió un camino que tardaría décadas en volver a recorrerse. Fue la primera gran estrella internacional del fútbol español.
Quizá dentro de unos años haya que volver a coger el cincel. Porque este Mundial no solo ha confirmado a Rodri como leyenda absoluta, también ha demostrado que Fabián Ruiz y Mikel Oyarzabal forman parte de la conversación cuando se habla de los grandes nombres de la historia reciente de la Selección Española y no nos podemos olvidar de los jovencísimos Nico Williams, Pau Cubarsí o Lamine Yamal que a su corta edad ya saben lo que es tener un Mundial y ojalá no sea solo uno.
Entonces, ¿cuál sería nuestro Monte Rushmore?