Rodri a RTVE: "La combinación de Luis de la Fuente con todos nosotros es única"

El capitán de la selección española, Rodrigo Hernández, pone en valor el trabajo de Luis de la Fuente al frente de la Roja. En una entrevista concedida a RTVE, el centrocampista destacó la conexión que existe entre el seleccionador y el vestuario, una de las claves del éxito de España. "La combinación de Luis de la Fuente con todos nosotros es única", aseguró Rodri a nuestro enviado especial al Mundial 2026, Roi Groba.

La final del Mundial para Rodri, representa el destino de un camino marcado por la paciencia, el sacrificio y la convicción de que volvería a sentirse futbolista cuando muchos dudaban de si recuperaría su mejor versión. Ahora, totalmente recuperado de la lesión que lo frenó en seco en el mejor momento de su carrera, está a un día de jugar el partido que todo jugador de fútbol sueña.

Objetivo: llegar al Mundial "Es un momento muy especial para todos nosotros, uno que llevamos mucho tiempo esperando y trabajando. Tenemos muchísimas ganas de que llegue el partido", aseguraba Rodri mientras cuenta el duro camino que vivió para llegar hasta aquí. "Ha sido un año y medio complicado. Lo más importante era volver a tener continuidad, que es lo que necesitamos los jugadores. Poder tenerla en este Mundial me ha ayudado a sacar la versión que estoy mostrando y estoy muy contento por ello". Rodri también quiso reconocer el papel de Pep Guardiola durante todo el proceso. El técnico del Manchester City, entendió desde el primer momento cuáles eran los tiempos que necesitaba su recuperación y en su día dijo que su mejor versión llegaría en el Mundial con España, y Pep tenía todo la razón. "Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Él sabe lo que puedo dar y lo que necesito. Ha sido una cuestión de sentido común, respetando los tiempos para llegar con más rodaje. Ahora estoy en un muy buen momento físico y a un partido de hacer historia".