Rodri: "El Barça fue mi primera opción"

Con camiseta en mano y traje, Rodri Hernández ya ha hecho sus primera declaraciones tras hacerse oficial su fichaje por el FC Barcelona. Club que "fue la primera opción" de fichaje por "su filosofía, su manera de entender el fútbol y los valores que representa".

Rodri ha confesado que "tenía otra oferta" encima de la mesa. Sin embargo, ha confesado que llegar al Barça estaba en el número y "así se lo hice entender a Joan - Laporta-, y a la cúpula directiva". Además, de ser consciente de que tiene "todavía margen de mejora" y que a las órdenes de Hansi Flick todavía puede ser "más" completo.

"El Manchester City es el club más especial en el que he estado"

El mejor jugador del Mundial explicó las razones de elegir al Barça por delante del resto de opciones, y todo parte por ser un "reto deportivo". Primero porque tenía que "entender que se había acabado una etapa en mi club y que debía buscar una salida, cosa que me llevó un tiempo asimilar, porque para mí ha sido el club más especial en el que he estado. Cuando te vienen diferentes opciones hay que estudiaras, analizarlas bien y tomar una decisión. Estás hablando de clubes muy importantes, y junto con mi familia y mi gente tomamos la decisión que creíamos más acertada para nosotros. Los motivos me los reservo para mí, pero mis decisiones han ido en torno a un reto deportivo", admitió.

A pesar de estar feliz por el nuevo camino que empieza, Rodri confesa que "ha sido una decisión dura salir del Manchester City, un club que me lo ha dado absolutamente todo, donde he sido tremendamente feliz durante estos años y al que siempre estaré agradecido. Agradezco que hayan entendido que era momento de salir, que posibilitasen esta salida", confesó.

"Flick es un entrenador que te mira y dice lo quiere de ti"

Hansi Flick "me trasladó su ilusión por venir. Me motiva mucho poder entrenar con él, tiene una idea de juego muy valiente, que me atrae mucho en este momento de mi carrera". Además, el madrileño cree que el mister "me puede aportar mucho todavía", confesó. "Soy un jugador con margen de mejora y él puede completarme más. Es un entrenador "muy transparente, que te mira y te dice lo que quiere de ti. Pasa un poco por ese rol, de esa experiencia que quizás necesita el equipo", explicó el Balón de Oro de 2024.

A partir de ahora compartirá vestuario con compañeros que conoce bien de la selección. Aseguró que le dieron un "reconocimiento cálido". "Es un vestuario muy joven, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas importantes. Espero aportar para loa que me han traído". Admite que entra "completamente integrado y con ganas". Durante el Mundial "estábamos centrados en el reto tan importante que teníamos de ganar" y que "en ese momento no existen los clubes, existe la selección", por lo que no trataron de convencerlo para fichar por el club azulgrana.

Llega a un centro de campo "espectacular"

A Pedri, Dani Olmo, Gavi, Marc Bernal y De Jong se une Rodri al centro del campo. "El Barcelona es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España, con la dificultad que conlleva. En Europa están a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada 'Champions'. Es un equipo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante. Uno de los motivos de venir aquí no es solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos", apuntó.

Y cuyo centro del campo, confiesa "es espectacular", pero "creo en todas las líneas tenemos grandísimos jugadores". Por su parte: " voy a intentar transmitir esas ganas de querer seguir mejorando", prosiguió, aunque no se atrevió a calificarlo como el mejor mediocampo del mundo. "Las etiquetas del mejor o el peor, no lo sé. Tenemos futbolistas fantásticos en esa demarcación, tanto de '6' como de '8' como de '10'. Además, jugadores muy versátiles que te lo pueden hacer en distintas posiciones. Eso da una riqueza muy amplia al entrenador para que pueda elegir, tener muchos recursos. En el fútbol no solo puedes jugar de una manera, depende también del rival. Tenemos un centro del campo muy completo", expresó. "ESTOY PARA YA" dejando atrás esa intervención de espalda.

"Es un privilegio que te puedan comparar con Búquets"

Sobre Lamine Yamal, aseguró que es "un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva". "Los jugadores estamos para ganar títulos, y a los títulos individuales no les prestamos tanta atención, es una consecuencia de las cosas bien hechas. Lamine está teniendo una progresión espectacular desde que lo conocí, un crecimiento increíble. Es un jugador que tiene esa proyección para alcanzar ese nivel", subrayó.

Rodri quiso reconocer a Sergio Busquets como un "gran referente". "Entiendo la comparación por la posición, coincidimos en la selección, y el estilo. Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Dentro de la demarcación, tenemos características diferentes, otras bastante en común, y es un jugador muy bueno, que siempre he admirado y he intentado absorber muchas cosas de él en mi etapa con la selección. Ahora está en el filial, así que le veré un poquito más. Es un gran amigo, compañero y sobre todo un gran referente", señaló.