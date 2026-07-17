El Deportivo da un golpe sobre la mesa con el fichaje de Aubameyang

El RC Deportivo ha hecho oficial el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang, que se convierte en nuevo jugador blanquiazul tras firmar un contrato hasta junio de 2028. A sus 37 años, el internacional gabonés aterriza en Riazor para aportar experiencia, liderazgo y gol a un proyecto que busca consolidarse en Primera División.

El delantero llega procedente del Olympique de Marsella, donde la temporada pasada volvió a demostrar que mantiene intacto su olfato goleador. En la Ligue 1 disputó 30 encuentros, firmó diez tantos y repartió seis asistencias, además de ver puerta tanto en la Copa de Francia como en la Champions League, donde dejó también cuatro asistencias.

Aubameyang ficha por el cuadro coruñés después de una carrera repleta de éxitos en algunos de los clubes más importantes de Europa. Su etapa más brillante la vivió en el Borussia Dortmund, donde marcó 141 goles en 214 partidos y se consolidó como uno de los delanteros más temidos del continente. Posteriormente, defendió las camisetas del Arsenal, Chelsea y Barcelona, dejando también un gran recuerdo en el conjunto azulgrana con 13 goles en 24 partidos en la temporada 21-22.

Con más de 250 goles oficiales entre clubes y una amplia experiencia en grandes ligas y competiciones europeas, Aubameyang, además de ser uno de los delanteros africanos más destacados de las dos últimas décadas, ficha por el Deportivo, siendo uno de los fichajes más mediáticos de los últimos años. El conjunto blanquiazul incorpora así un delantero contrastado para reforzar su ataque y elevar el nivel competitivo del equipo en las próximas temporadas.