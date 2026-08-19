No han confirmado que un equipo israelí haya rescatado a una niña cinco días después del terremoto en Colombia

Difunden en redes sociales un vídeo del rescate de una niña tras el terremoto de Colombia y afirman que los medios han informado de que lo ha realizado "el equipo de rescate de Israel cinco días después del terremoto". Es falso. Los principales medios de comunicación de Colombia señalan que el rescate lo realizó el Cuerpo de Bomberos de Cali el 10 de agosto, el mismo día del seísmo. La misión de rescate israelí, que desde su llegada el 14 de agosto relata sus actuaciones en redes sociales, tampoco se ha atribuido esta operación.

"Urgente: Varios medios de comunicación están confirmando que el equipo de rescate de Israel encuentra a una niña de 3 años bajo los escombros con vida en Cali. 5 días después del terremoto", dice un mensaje de X compartido más de 3.000 veces desde el 16 de agosto. La publicación difunde un vídeo de 11 segundos en el que observamos cómo un bombero saca a una niña entre los escombros de un edificio y la entrega al personal médico.