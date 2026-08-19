No han confirmado que un equipo israelí haya rescatado a una niña cinco días después del terremoto en Colombia
Difunden en redes sociales un vídeo del rescate de una niña tras el terremoto de Colombia y afirman que los medios han informado de que lo ha realizado "el equipo de rescate de Israel cinco días después del terremoto". Es falso. Los principales medios de comunicación de Colombia señalan que el rescate lo realizó el Cuerpo de Bomberos de Cali el 10 de agosto, el mismo día del seísmo. La misión de rescate israelí, que desde su llegada el 14 de agosto relata sus actuaciones en redes sociales, tampoco se ha atribuido esta operación.
"Urgente: Varios medios de comunicación están confirmando que el equipo de rescate de Israel encuentra a una niña de 3 años bajo los escombros con vida en Cali. 5 días después del terremoto", dice un mensaje de X compartido más de 3.000 veces desde el 16 de agosto. La publicación difunde un vídeo de 11 segundos en el que observamos cómo un bombero saca a una niña entre los escombros de un edificio y la entrega al personal médico.
El rescate lo realizó el Cuerpo de Bomberos de Cali
Es falso que los medios de comunicación hayan informado de que este rescate lo realizó un equipo israelí. A través de una búsqueda por palabras clave observamos que los principales medios colombianos atribuyen la operación al Cuerpo de Bomberos de Cali. Noticias Caracol difunde el vídeo y atribuye el rescate a Germán Duque, jefe de turno de los Bomberos de Cali. Duque contó en una entrevista concedida a este medio cómo fue la operación (minuto 02:05) y el posterior reencuentro con la niña que se recuperaba en el hospital junto a su familia. Este medio detalla que la niña de tres años fue rescatada en el edificio Ariguaní, ubicado en el sector El Refugio, en Cali.
La delegación de rescate israelí no se ha atribuido este rescate. Hemos consultado la página Oficial del Estado de Israel en Español de Facebook y las publicaciones en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Israel y no encontramos el vídeo que difunden en redes ni ninguna otra grabación en la que relaten una operación similar. El equipo llegó a Colombia el 14 de agosto, tal y como detalla el Portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el capitán Roni Kaplan. Puedes comprobarlo también en los perfiles de Instagram de la Alcaldía de Cali y el Consulado General de Israel en Colombia, al igual que la cuenta de X de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por sus siglas en inglés).
No hay pruebas de que el rescate fuera "cinco días después del terremoto"
A través de una búsqueda inversa de imagen comprobamos que el vídeo circula en redes sociales desde el 15 de agosto. Lo vemos publicado en esta cuenta de Instagram y en esta otra de la red social X por primera vez en esa fecha. Sin embargo, según ha podido averiguar la corresponsal de TVE en Colombia, Almudena Ariza, el rescate se habría producido el 10 de agosto, es decir, el mismo día del terremoto. Un portavoz de la Policía Metropolitana de Cali también confirmó a Infobae que el vídeo que circula en redes como si fuera "cinco días después del terremoto" corresponde a un rescate que se llevó a cabo el lunes 10 de agosto, horas después del seísmo de magnitud 7,4. Además, la misma fuente aclara a este medio que el 15 de agosto no se registraron rescates de personas con vida. Otros medios como El Colombiano y El Espectador también han aclarado la confusión en redes sociales, explicando que el rescate tuvo lugar el mismo día del terremoto por el equipo de bomberos local.
El seísmo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en Colombia ha dejado 304 fallecidos y 4.548 heridos, 426 desaparecidos y 356 personas rescatadas hasta la fecha de publicación de este artículo. Son las últimas cifras que ha dado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD).
Los terremotos suelen ser objeto de bulos y desinformación. En VerificaRTVE te aclaramos los vídeos falsos y descontextualizados del terremoto de Colombia y también del que se produjo en junio en Venezuela.