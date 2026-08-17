Colombia se centra en buscar cuerpos una semana después del terremoto sin esperanza de encontrar supervivientes

Una semana después del terremoto, en Colombia continúan los trabajos entre los escombros, aunque ya sin esperanzas de encontrar supervivientes. Según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el seísmo de magnitud 7,4 ha dejado 287 los fallecidos —son cinco menos que el sábado, tras verificar y cotejar los datos— 4.147 heridos y 194 desaparecidos. Asimismo, 355 personas han sido rescatadas con vida.

La UNGRD ha explicado que la nueva cifra de fallecidos se debe a que "se están cotejando los reportes iniciales, mayormente verbales, con los registros oficiales de Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro para evitar duplicados". El terremoto ha golpeado a más de 470 municipios de 15 departamentos distintos y ha afectado a más de 120.000 familias. De acuerdo con el último parte, 127.608 viviendas han registrado daños, 26.392 han quedado destruidas y 197 edificios han colapsado.

En Cali, una de las ciudades más afectadas por el temblor, los equipos de emergencias se centran en la recuperación de cuerpos. Tras más de 140 horas de trabajos, las autoridades de la urbe consideran que la emergencia ha entrado en una nueva etapa, centrada en encontrar víctimas mortales y retirar escombros, al tiempo que prosigue la evaluación de los edificios afectados.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, visitó el domingo el distrito de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, donde prometió "reconstruir con oportunidades reales, inversión y presencia efectiva del Estado". Asimismo, informó del envío de 260 kilos de insumos y personal médico, así como de la instalación de carpas hospitalarias y del envío de recursos necesarios para recuperar el Hospital Luis Ablanque de la Plata, afectado por el seísmo.

En Pereira, donde se encuentra un equipo de TVE, hay cientos de familias que siguen sin poder volver a sus casas. Otras han perdido por completo sus viviendas o han tenido que abandonarlas por los daños y el riesgo de derrumbes, que afectan también a hospitales, colegios, carreteras y otras infraestructuras. Muchos ciudadanos han perdido también sin sus negocios o sus trabajos, quedándose sin ingresos.

Zonas rurales del Valle del Cauca, como Ansermanuevo y El Cairo, han criticado la falta de atención por parte de las autoridades, que sí han llegado a las ciudades. Tal y como han denunciado a la agencia Efe, muchos de ellos todavía esperan que sus viviendas, algunas prácticamente destruidas, sean evaluadas por equipos profesionales. De hecho, en algunas viviendas las familias han colocado mensajes en los que se lee 'Ayuda, SOS'.

Un cartel de 'Ayuda, SOS' frente a una casa afectada en Ansermanuevo EFE/ Carlos Ortega

El alcalde encargado de El Cairo, Carlos Alberto Correa, ha reconoceido que todavía no se ha completado el censo de las zonas rurales debido a que la atención se ha concentrado en el casco urbano. La Ciudadela Alberto Galindo, en Calí, donde este fin de semana debía celebrarse el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, se ha convertido en un centro de acopio con más de 1.200 voluntarios.