Colombia se centra en buscar cuerpos una semana después del terremoto sin esperanza de encontrar supervivientes
- El seísmo de magnitud 7,4 ha dejado 287 fallecidos, más de 4.000 heridos y cerca de 200 desaparecidos
- La oposición colombiana ha criticado que el Gobierno acepta ayuda internacional de manera "selectiva"
Una semana después del terremoto, en Colombia continúan los trabajos entre los escombros, aunque ya sin esperanzas de encontrar supervivientes. Según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el seísmo de magnitud 7,4 ha dejado 287 los fallecidos —son cinco menos que el sábado, tras verificar y cotejar los datos— 4.147 heridos y 194 desaparecidos. Asimismo, 355 personas han sido rescatadas con vida.
La UNGRD ha explicado que la nueva cifra de fallecidos se debe a que "se están cotejando los reportes iniciales, mayormente verbales, con los registros oficiales de Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro para evitar duplicados". El terremoto ha golpeado a más de 470 municipios de 15 departamentos distintos y ha afectado a más de 120.000 familias. De acuerdo con el último parte, 127.608 viviendas han registrado daños, 26.392 han quedado destruidas y 197 edificios han colapsado.
En Cali, una de las ciudades más afectadas por el temblor, los equipos de emergencias se centran en la recuperación de cuerpos. Tras más de 140 horas de trabajos, las autoridades de la urbe consideran que la emergencia ha entrado en una nueva etapa, centrada en encontrar víctimas mortales y retirar escombros, al tiempo que prosigue la evaluación de los edificios afectados.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, visitó el domingo el distrito de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, donde prometió "reconstruir con oportunidades reales, inversión y presencia efectiva del Estado". Asimismo, informó del envío de 260 kilos de insumos y personal médico, así como de la instalación de carpas hospitalarias y del envío de recursos necesarios para recuperar el Hospital Luis Ablanque de la Plata, afectado por el seísmo.
En Pereira, donde se encuentra un equipo de TVE, hay cientos de familias que siguen sin poder volver a sus casas. Otras han perdido por completo sus viviendas o han tenido que abandonarlas por los daños y el riesgo de derrumbes, que afectan también a hospitales, colegios, carreteras y otras infraestructuras. Muchos ciudadanos han perdido también sin sus negocios o sus trabajos, quedándose sin ingresos.
Zonas rurales del Valle del Cauca, como Ansermanuevo y El Cairo, han criticado la falta de atención por parte de las autoridades, que sí han llegado a las ciudades. Tal y como han denunciado a la agencia Efe, muchos de ellos todavía esperan que sus viviendas, algunas prácticamente destruidas, sean evaluadas por equipos profesionales. De hecho, en algunas viviendas las familias han colocado mensajes en los que se lee 'Ayuda, SOS'.
El alcalde encargado de El Cairo, Carlos Alberto Correa, ha reconoceido que todavía no se ha completado el censo de las zonas rurales debido a que la atención se ha concentrado en el casco urbano. La Ciudadela Alberto Galindo, en Calí, donde este fin de semana debía celebrarse el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, se ha convertido en un centro de acopio con más de 1.200 voluntarios.
La oposición critica "ayuda selectiva"
El país latinoamericano enfrenta ahora el reto de la reconstrucción de las zonas afectadas por el seísmo, con epicentro en el departamento de Chocó uno de los más pobres del país. De la Espriella anunció el viernes que planeaba un proyecto similar al ‘Plan Marshall’ destinado a este territorio que, asegura el presidente, había sido "abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá". Una de sus promesas de campaña fue descentralizar el poder del país.
El mandatario, que asumió el cargo hace algo más de una semana, ha recorrido distintos puntos del país afectados por el seísmo en los últimos días y ha prometido estar en cada territorio, donde "la gente lo necesite". Pese a la urgencia de la ayuda, De la Espriella ha aprovechado la catástrofe para estrechar lazos con aliados como Estados Unidos e Israel y su gestión de la catástrofe ha despertado las críticas de la oposición colombiana, que asegura que la ayuda recibida es "selectiva".
"Se ha hecho una atención selectiva de los ofrecimientos a ciertos gobiernos sin una explicación", dijo el domingo el candidato de la oposición, Iván Cepeda, en declaraciones a EFE durante una visita a Quibdó, capital del departamento del Chocó. Cepeda ha criticado que el Gobierno haya "negado la posibilidad" de recibir algunas de las ayudas internacionales ofrecidas tras la tragedia y ha cuestionado que determinados ofrecimientos no hayan sido aceptados.
La presidenta de México, Claudia Sheimbaum, denunció la semana pasada que Colombia no había aprobado el ingreso en el país de la brigada de rescate del Ejército mexicano para colaborar en las labores debido a "requisitos de certificación". "Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación", explicó la mandataria en su rueda de prensa diaria.
El domingo la UNGRD subrayó que "los únicos equipos autorizados para realizar labores de búsqueda y rescate" en las zonas afectadas son "aquellos debidamente certificados", entre ellos los "equipos de EE.UU., Israel y Ecuador", aunque no ha especificado en qué consiste la certificación. "El director de la UNGRD es el único que puede autorizar qué equipos pueden apoyar estas labores", indicó la unidad en una nota.
Mientras tanto, el viernes Washington anunció 11 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria para Colombia, con lo que el total de la prestación asciende ya a 26,5 millones de dólares.