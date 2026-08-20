De la Espriella decreta oficialmente el estado de emergencia económica, social y ecológica por el terremoto en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha decretado este miércoles el estado de emergencia económica, social y ecológica por el terremoto de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto, con el objetivo de facilitar la atención de la tragedia.

En un decreto, publicado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el mandatario declara la emergencia económica en 15 departamentos por 30 días para "conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre".

Según el balance presentado por el mandatario al mediodía de este miércoles, la emergencia deja 314 personas muertas, aunque el Instituto de Medicina Legal (IML) confirma que ha recibido 319 cuerpos e identificado al mismo número que anunció De la Espriella.

El terremoto, según el mandatario, afectó a 15 departamentos y 471 municipios del país en los que hay 262.154 personas damnificadas, agrupadas en 147.464 familias, mientras que 4.437 personas han resultado heridas y otras 262 permanecen desaparecidas.

Los daños materiales también son significativos porque se contabilizan 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas, 302 edificios colapsados y 5.809 inmuebles con daños estructurales.