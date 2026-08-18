De la Espriella avanza que la reconstrucción por el terremoto de Colombia costará más de 8.200 millones de euros

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha avanzado este lunes (madrugada del martes en España) que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto costará al menos 30 billones de pesos (unos 8.200 millones de euros), según estimaciones de una firma privada.

"Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos", ha indicado el mandatario en una alocución al país en la que ha rebajado la cifra de muertos por la catástrofe a 289, 15 menos que la cifra de 304 divulgada horas antes por el Instituto de Medicina Legal (IML).

"Hasta este momento se reportan 289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Más de 120.328 familias han sido registradas como afectadas, hay 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 viviendas averiadas", ha expresado el mandatario.

En cuanto al coste de las reparaciones, De la Espriella ha agregado que la reconstrucción de edificaciones costará alrededor de 24,5 billones de pesos (unos 6.700 millones de euros) y la de la infraestructura 5,5 billones (unos 1.400 millones de euros). "Imagínense ustedes la dimensión del desastre", ha destacado el presidente.

01.28 min Una semana después del terremoto en Colombia, Pereira centra sus esfuerzos en la reconstrucción

Una tercera parte del país está afectada "La tragedia se extiende a 450 municipios en 15 departamentos. Esto significa que una tercera parte de la patria se vio afectada por el terremoto", ha indicado el dirigente en su balance sobre la emergencia que vive el país. De la Espriella, que ha comenzado su alocución con un minuto de silencio por los fallecidos, ha afirmado que "no existe palabra capaz de aliviar plenamente el vacío que deja un padre, una madre, un hijo, un esposo, una esposa, un hermano o un amigo". Pese a que en Cali y Pereira, las dos ciudades más afectadas por el temblor, las esperanzas de encontrar personas con vida atrapadas son casi nulas y ya comenzaron las tareas de retirada de los escombros, el presidente ha pedido no abandonar la búsqueda. "He dado la orden desde el primer minuto posterior al devastador evento de que, mientras exista una posibilidad de encontrar con vida a un solo compatriota, los equipos de búsqueda y rescate sigan en el terreno", ha indicado el mandatario. 01.38 min Transcripción completa El lunes 10 de agosto el tiempo se detuvo en Colombia. Una semana después las cifras de más de 300 muertos centenares de desaparecidos, miles de personas sin hogar y una enorme destrucción en el oeste del país dan una idea de la magnitud de la tragedia más de dos tercios de las víctimas mortales se concentran en cali y pereira donde bloques de apartamentos, viviendas, iglesias, escuelas y hospitales resultaron dañados o destruidos Efectivos internacionales relevan a los equipos de rescate colombianos agotados tras una semana trabajando sin descanso. La solidaridad llega también en forma de ayudas para cubrir las necesidades de los miles de damnificados. En este centro de distribución de suministros de la ciudad de Pereira, decenas de voluntarios clasifican y distribuyen ayuda a las comunidades más afectadas. La ayuda llega y se reparte, pero siempre hace falta más necesitamos grano, necesitamos ropa interior nueva, necesitamos artículos de aseo de primera necesidad, máscaras.. de olores, por ejemplo, que ya no tenemos. El domingo numerosas familias aprovecharon en celebraciones religiosas para despedir a sus seres queridos muertos. El terremoto me llevó a mi papá. gente que está peor que yo hay gente que realmente se Hay quedó en la calle, se quedó sin familia, se quedó sin nada. Las muestras de apoyo y solidaridad con Colombia se producen en numerosas partes del mundo. También en Miami, donde más de un centenar de artistas latinos, entre ellos Mark Hanson, Anthony, Chayanne o Luis Fonsi, han celebrado un concierto para recaudar fondos para la reconstrucción del país El brote de ébola en República Democrática del Congo.. Colombia trabaja sin pausa una semana después del terremoto

El 'Fondo Milagro' El mandatario ha destacado especialmente la situación del Chocó, donde, aunque el "valor absoluto (de la reconstrucción) sea menor, la afectación proporcional es la más alta" dadas las condiciones de pobreza de esa región. Para afrontar la reconstrucción, De la Espriella anunció la creación del 'Fondo Milagro', que estará encargado de estructurar el plan de recuperación y tomará como referencia el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), creado tras el terremoto de 1999 en la ciudad de Armenia, capital del departamento del Quindío, que dejó 1.185 muertos. El Gobierno contempla subsidios de arrendamiento para las familias que perdieron sus viviendas, alivios en los servicios públicos y un programa de vivienda nueva y mejoramiento, mientras que el presidente ha pedido a constructores y entidades financieras que se sumen al proceso. 01.32 min Los afectados por el terremoto en Colombia lamentan que la ayuda que llega es escasa