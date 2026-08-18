Hora y donde ver gratis en TV todas las etapas de la Vuelta Ciclista a España 2026

Arranca la Vuelta a España. Los ciclistas tomarán la carretera entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre en una edición que contará con un recorrido inédito, con salida en Mónaco y meta final en Granada. Se trata, según los organizadores, de una de las ediciones más espectaculares y exigentes de la historia de la ronda española, que se desarrollará prácticamente de forma exclusiva en el sur y este peninsular.

RTVE se volcará con la competición con la emisión en directo de cada una de las etapas a través de Teledeporte, La 1 y La 2. Se podrán seguir también en directo y de forma gratuita en RTVE Play, donde cada día estará disponible la etapa al completo para su consumo bajo demanda y el resumen con los mejores momentos.

Recorrido inédito por el este y sur peninsular Será la séptima ocasión en la que La Vuelta comienza fuera de España. Mónaco es el escenario elegido la contrarreloj inaugural, una prueba de 9,4 kilómetros por las calles del Principado. En total, serán 3.275 kilómetros distribuidos en 21 etapas, con dos jornadas de descanso y más de 60.000 metros de desnivel acumulado. Perfil y recorrido por etapas Vuelta Ciclista a España 2026 Los Pirineos serán la primera aproximación de la ronda a la alta montaña, en los primeros días de competición, con una imponente etapa en Andorra el martes 25 de agosto (4º etapa). El Alto de Aitana, en Alicante (9º etapa) será otro importante punto de inflexión en la carrera antes de adentrarse en Andalucía, por donde transcurrirá el tramo final de este año. La contrarreloj de 32 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera (18º etapa) está también marcada en la agenda de los corredores, puesto que será además el arranque del final explosivo que ha preparado la organización con tres etapas de alta montaña. La etapa reina será el sábado 12 de septiembre (20º etapa), que contará con un total de 5.000 metros de desnivel acumulado, que incluye una doble ascensión al pico de El Purche, de primera categoría y el ascenso al Puerto del Duque, de 1.674 metros, antes de afrontar la subida al Collado del Alguacil, de categoría especial, una cumbre inédita para La Vuelta. Cuenta con 8.3 kilómetros de longitud, con una pendiente media del 9.8%. Granada será el escenario final de esta edición, incluyendo cuatro ascensos a la Alhambra. La coincidencia con la celebración del GP de Madrid de Fórmula 1 y el recuerdo de las protestas contra la participación de un equipo israelí han desplazado el final de etapa lejos de la capital.

Pogacar, a por la Triple Corona Un total de 184 corredores repartidos en 23 equipos tomarán la salida en Mónaco, con el esloveno del UAE Team Emirates Tadej Pogacar como principal atractivo. Tras conquistar Giro y Tour en esta temporada, el esloveno buscará firmar la Triple Corona haciéndose con el maillot rojo de La Vuelta, una competición que se le ha resistido. Su mejor resultado en la ronda española fue el tercer puesto de 2019. De hacerse con ella, su nombre se incluirá en la selecta lista de los ocho ciclistas que han logrado en una única temporada las tres grandes competiciones ciclistas. Enfrente tendrá a su compatriota del Red Bull Bora Hansgroh Primoz Roglic, recuperado del atropello que sufrió a finales de julio y que ha dejado en el aire hasta el último momento su participación. Roglic es un experto en la ronda española, con cuatro títulos a sus espaldas y 15 victorias de etapa. Quien no estará en esta edición el vigente campeón, el danés Jonas Vingegaard, que todavía no se ha recuperado de la brutal caída que sufrió en el Tour de Francia. Tadej Pogacar celebra su quinto Tour de Francia al cruzar la meta de los Campos Elíseos de ParísDPA via Europa PressJasper Jacobs Otros nombres que suenen para el podio en Granada son el italiano del Decathlon Felix Gall, que viene de ganar la Vuelta a Burgos y que quedó segundo en el Giro de Italia. El compañero de Pogacar en el Emirates, el portugués Joao Almeida se encuentra tambi��n entre los favoritos de esta edición, tras su segundo puesto en 2025, y están firmando también una buena temporada otros nombres como Richard Carapaz. El ecuatoriano del EF ha confirmado su participación en La Vuelta y llega dispuesto a competir por hacerse con el maillot de la montaña, el mismo que ya consiguió en el Tour de Francia, tras sus dos victorias en los Alpes.

Enric Mas, principal baza española Las mejores bazas españolas llegan en las piernas de Enric Mas, tres veces segundo en La Vuelta y que ha dejado buenas sensaciones en la Vuelta a Burgos. Llega como líder del Movistar, donde estará acompañado por el belga Cian Uijtdebroeks, además de Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Jorge Arcas, Carlos Canal, del venezolano Orluis Aular y de Iván Romeo, que se estrena en La Vuelta tras no haber podido tomar la salida en el Tour de Francia. LUIS ANGEL GOMEZ / SPRINTCYCLINGLUIS ANGEL GOMEZ / SPRINTCYCLING