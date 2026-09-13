La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 21 con salida y llegada final a Granada

La 21ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este sábado 12 de septiembre, transcurre entre Carrefour Granada y Granada, una jornada de 112 kilómetros y un perfil llano que puedes seguir en directo, en abierto y gratis a partir de las 16:20 horas por La 2 y RTVE Play.

Jornada triunfal para Enric Mas (Movistar), quien paseará el maillot rojo de campeón de La Vuelta 2026 por las calles de Granada tras la épica victoria de Mikel Landa (Soudal) en Collado del Alguacil, con Primoz Roglic (Red Bull) y Felix Gall (Decathlon) como acompañantes del español en el podio.

La Vuelta a España 2026 se despide con un novedoso final, diferente al que estamos acostumbrados de ver en Madrid. Las manifestaciones pro-Palestina del curso pasado que cancelaron la última etapa y el podio final fueron la gran noticia de La Vuelta 2025 y esta vez Unipublic ha decidido cambiar de enclave para festejar el fin de fiesta.

Un recorrido de 112 kilómetros que tendrá, como ya sucedió hace unos años, una curiosa salida desde el Carrefour de Granada, uno de los patrocinadores, camino al casco histórico. Tras las fotos y festejos, un trazado que busca asemejarse al de París que tantos buenos resultados ha dado al Tour.

Tres subidas a la Alhambra que puede hacer que corredores de cierta talla quieran inscribir su nombre en esta etapa en lugar de que llegue al sprint. Sin embargo, los 8 kilómetros entre la última cota y la llegada puede complicar cualquier intento.

Las tres subidas a la Alhambra, con su característico adoquín y sus rampas serán un gran aliciente para descubrir si España ha encontrado su 'Montmartre' y si puede ser una alternativa real a Madrid, habitual cierre de la vuelta por etapas de referencia del territorio nacional.