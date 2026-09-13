Gran Premio de España de F1 en Madrid, en directo hoy la carrera: se estrena MadRing

Sigue en vivo y minuto a minuto la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputa este domingo en el Circuito MadRing de Madrid. Te la contamos en RTVE.es debajo de estas líneas a partir de las 15:00 horas.

La previa

El Mundial de Fórmula 1 aterriza este fin de semana en Madrid para la disputa del Gran Premio de España, decimocuarta prueba del campeonato que devuelve la categoría reina a la capital española 45 años después. La cita marca el estreno del trazado semiurbano Madring, un circuito de 5.416 metros y 22 curvas en el entorno de IFEMA y Valdebebas.

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, saldrá desde la 'pole' este domingo en Madrid, donde, por una sola centésima, le robó el protagonismo al italiano Kimi Andrea Antonelli (Mercedes), que arrancará a su lado desde la primera fila.

Tras ellos, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que arranca tercero en una carrera que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), eliminados en la Q1, afrontarán desde el decimoséptimo y vigésimo puesto de la parrilla, respectivamente.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) llega a la capital como líder sólido de la general tras imponerse el pasado domingo en Monza. El italiano, el más joven en encabezar el Mundial, acumula siete victorias esta temporada y comanda la tabla con 267 puntos, superando por 66 a su compañero George Russell y por 76 a Lewis Hamilton. La carrera madrileña contará con la atención puesta en los pilotos locales. Fernando Alonso (Aston Martin) disputará por vigésima tercera vez el Gran Premio de España, prueba que ha ganado en dos ocasiones, aunque era cuando se disputaba en Montmeló. Por su parte, Carlos Sainz (Williams) competirá en casa buscando mantener su racha de internadas en el 'top 10' en esta cita.

El circuito se divide en dos zonas: Madring Sur (zona de meta en Ifema) y Madring Norte (Valdebebas), destacando la curva peraltada 'La Monumental'. Las autoridades han preparado un dispositivo especial de transporte público que refuerza Metro, Cercanías y líneas de autobús para absorber a los más de 300.000 asistentes previstos durante el fin de semana, ya que no se permite el acceso en vehículo privado sin autorización.