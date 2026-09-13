España - Alemania : Hora y dónde ver gratis en TV la lucha por el bronce del Mundial femenino de baloncesto

La selección española femenina de baloncesto busca este domingo cerrar el Mundial de Berlín con una medalla. España se enfrenta a Alemania en el partido por el tercer y cuarto puesto, después de caer ante Estados Unidos en semifinales por 66-76.

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Por su parte, la selección alemana, que fue derrotada por Francia, nunca había llegado tan lejos en la competición y busca hacerse con su primera medalla. Por otro lado, España busca volver al podio mundial ocho años después de su último bronce, conseguido en 2018, y tras haber sido plata en 2014.

La fuerza del equipo Iyana Martín, Awa Fam, María Conde, Megan Gustafson y compañía volverán a demostrar su juego para intentar contrarrestar al combinado alemán y conseguir el ansiado bronce. La selección española afronta así su último partido del Mundial con la intención de cerrar el campeonato por todo lo alto y subir de nuevo al podio mundialista. Para ello, tendrá que superar a una Alemania que juega en casa.