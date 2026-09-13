DEPORTES

España - Alemania : Hora y dónde ver gratis en TV la lucha por el bronce del Mundial femenino de baloncesto

  • La selección española lucha contra Alemania por hacerse con el tercer puesto
  • El partido entre España y Alemania, este domingo a partir de las 16 horas en RTVE Play y TDP
España - EEUU: Hora y dónde ver gratis en TV la semifinal del Mundial de baloncesto femenino

Las jugadoras de la selección española de baloncesto celebran su pase a la semifinal tras vencer a Australia.FEBFEB

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La selección española femenina de baloncesto busca este domingo cerrar el Mundial de Berlín con una medalla. España se enfrenta a Alemania en el partido por el tercer y cuarto puesto, después de caer ante Estados Unidos en semifinales por 66-76.

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Por su parte, la selección alemana, que fue derrotada por Francia, nunca había llegado tan lejos en la competición y busca hacerse con su primera medalla. Por otro lado, España busca volver al podio mundial ocho años después de su último bronce, conseguido en 2018, y tras haber sido plata en 2014.

La fuerza del equipo

Iyana Martín, Awa Fam, María Conde, Megan Gustafson y compañía volverán a demostrar su juego para intentar contrarrestar al combinado alemán y conseguir el ansiado bronce.

La selección española afronta así su último partido del Mundial con la intención de cerrar el campeonato por todo lo alto y subir de nuevo al podio mundialista. Para ello, tendrá que superar a una Alemania que juega en casa.

Hora y dónde ver el partido

Domingo 13 de septiembre

16:00 horas: Encuentro por el bronce España-Alemania. Teledeporte y RTVE Play.