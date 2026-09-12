La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 21 entre Granada y Granada

La 21ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este domingo 13 de septiembre, transcurre entre Carrefour Granada y Granada , de 99,4 kilómetros y catalogada de llana. Síguela en directo, en abierto y gratis por La2 y RTVE Play a partir de las 16:15 horas.

Jornada triunfal para Enric Mas (Movistar), quien paseará el maillot rojo de campeón de La Vuelta 2026 por las calles de Granada tras la épica victoria de Mikel Landa (Soudal) en Collado del Alguacil, con Primoz Roglic (Red Bull) y Felix Gall (Decathlon) como acompañantes del español en el podio.

Etapa 21 de La Vuelta 2026: perfil y recorrido La Vuelta a España 2026 se despide con un novedoso final, diferente al que estamos acostumbrados de ver en Madrid. Las manifestaciones pro-Palestina del curso pasado que cancelaron la última etapa y el podio final fueron la gran noticia de La Vuelta 2025 y esta vez Unipublic ha decidido cambiar de enclave para festejar el fin de fiesta. Un recorrido de 112 kilómetros que tendrá, como ya sucedió hace unos años, una curiosa salida desde el Carrefour de Granada, uno de los patrocinadores, camino al casco histórico. Tras las fotos y festejos, un trazado que busca asemejarse al de París que tantos buenos resultados ha dado al Tour. Tres subidas a la Alhambra que puede hacer que corredores de cierta talla quieran inscribir su nombre en esta etapa en lugar de que llegue al sprint. Sin embargo, los 8 kilómetros entre la última cota y la llegada puede complicar cualquier intento.

Claves de la etapa 21 de La Vuelta 2026 Las tres subidas a la Alhambra, con su característico adoquín y sus rampas serán un gran aliciente para descubrir si España ha encontrado su 'Montmartre' y si puede ser una alternativa real a Madrid, habitual cierre de la vuelta por etapas de referencia del territorio nacional. El director deportivo de La Vuelta, Fernando Escartín, comenta lo siguiente: "Granada será escenario de una etapa final de La Vuelta que tendrá la subida a la Alhambra como aliciente en un circuito por las calles de la ciudad nazarí. El monumento granadino coronará al vencedor final de la carrera en una etapa donde el ganador debería ser un ciclista explosivo.".