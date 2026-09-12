El PP dice que la versión del Gobierno sobre Ceuta "es mentira" y el PSOE le acusa de intentar sacar rédito electoral

El Partido Popular ha acusado este sábado al Gobierno de "mentir" y de "no asumir responsabilidades" en la gestión de la situación en Ceuta tras la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno que insistió en que trasladó la información del CNI el mismo día que recibió el aviso de una entrada irregular.

Mientras, el PSOE demanda a los partidos de la oposición cooperación para que la ciudad autónoma pueda volver a la normalidad lo antes posible. La portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, ha defendido la gestión del Gobierno y ha acusado a PP y Vox de aprovecharse de la situación para conseguir votos.

"Ayudar a Ceuta es ayudarla a que recupere cuanto antes la normalidad. Y recuperará cuanto antes la normalidad cuando los partidos políticos dejen de ver en Ceuta un calado de votos, dejen de ver en Ceuta cómo se pueden aprovechar de los votos y se pongan al lado de Ceuta para ayudar a que recuperen la normalidad cuanto antes", ha dicho en una entrevista en el programa Parlamento, de Radio 5.

14.32 min Montse Mínguez (PSOE): "Por ser ciudad fronteriza Ceuta vive situaciones de estas casi todos los días, todos los veranos"

Mínguez ha cargado contra las propuestas que está poniendo sobre la mesa el PP, como la de reformar la ley de Extranjería para permitir las devoluciones "en caliente" de los migrantes que entren ilegalmente a nado en España después de que el Tribunal Supremo confirmase de que estos rechazos en frontera no se pueden ejecutar. "Aparte de ser ilegales, aparte de que son inhumanas, estas propuestas demuestra esa competencia que tiene Feijóo con Abascal", ha señalado la portavoz.

La portavoz del PSOE ha asegurado que los documentos desclasificados sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio confirman lo que el Gobierno ha mantenido desde el primer día.

00.20 min Transcripción completa Y el PSOE lo que está viendo es precisamente que no sabemos dónde.. acaba Vox y dónde empieza el Partido Popular. En los informes dice lo que dice Lo que no dice es lo que pretenden que digan. Y ahí siguen y siguen buscando Ceuta no puede ser escenario o convertirse en batalla electoral Mínguez (PSOE): "Ceuta no puede convertirse en batalla electoral"

Mínguez sostiene que en esos 40 documentos todo el mundo puede ver el grado de acierto y el grado de información que se tenía y que se compartía y que en esos preavisos de movimientos, ni el CNI ni la policía fronteriza pudo "adivinar ni predecir" que hubiera ese asalto masivo a nado para cruzar la frontera.

"En los informes dice lo que dice; lo que no dice es lo que pretenden que digan, y ahí siguen y siguen buscando", ha asegurado la portavoz del PSOE en respuesta a la lectura que está dando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que lleva dando lecciones desde hace mes y medio".