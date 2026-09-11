Dimite el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta tras insistir en que trasladó el aviso del CNI

El jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, que recibió el aviso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los mensajes de grupos redes sociales en los que participaban 180.000 personas en las vísperas de la entrada de miles de migrantes en la ciudad autónoma, ha presentado su dimisión tras insistir en que trasladó la información al delegado el mismo día que recibió el aviso, el 29 de julio.

El hasta ahora responsable del gabinete asegura que ese mismo día puso el aviso del CNI en conocimiento del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y considera "evidente" la "incompatibilidad" entre su afirmación y las declaraciones del delegado en distintos medios en las que afirma no haber tenido conocimiento hasta el Ejecutivo desclasificó los informes sobre la crisis migratoria.

“ÚLTIMA HORA 🔴



El jefe de Gabinete del delgado del Gobierno en Ceuta presenta su dimisión y afirma que "sí informó" del aviso del CNI el mismo 29 de julio "a distintos ministerios" https://t.co/oDjyczL6BV https://t.co/tIUp0d0ul3“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 11, 2026

Su renuncia al puesto llega sólo dos días después de que el Gobierno desclasificaran 40 informes en los que figuran comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil en las que el CNI trasladaba a través de Whatsapp su preocupación por las convocatorias en redes sociales para el 30 de julio, y la posibilidad de un "asalto" por "mar y tierra" en la ciudad autónoma.

Pese a la renuncia a su puesto el ya exjefe de gabinete de Pérez Triano dice que toma la decisión sin "la más mínima acritud" hacia el delegado porque sabe que desde delegación del gobierno se ha trabajado "de forma denodada" para lograr acciones por parte del Gobierno central desde el primer minuto.

Añade al anunciar su decisión que existen informes que demuestran la labor de alerta que se realizó desde la Delegación del Gobierno hacia los distintos ministerios y dice que tiene la esperanza de que Ceuta "recupere cuanto antes la normalidad" que tanto necesita.

“🔴 El jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, presenta su dimisión



▪️ Fue la persona que recibió los mensajes y llamadas de un agente del CNI advirtiendo sobre los grupos de redes sociales que avisaban de la entrada masiva de migrantes pic.twitter.com/rt4NZOn96g“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 11, 2026

Mónica García: "El CNI ha dicho que no calcularon las dimensiones" Una de las primeras voces del Ejecutivo en reaccionar a la decisión del jefe de gabinete de la Delegación en Ceuta ha sido la de ministra de Sanidad, Mónica García, asegurando que el CNI ha sido "explícito" y ha dicho que "como nadie en España, no calcularon las dimensiones ni la magnitud de esta avalancha de personas". Además, García ha señalado que ante una alerta de estas características "no mandas un Whastapp", sino que "das una alerta al ministro, a tu superior, a la cadena de mando o a quien sea".