El PP insiste en sus acusaciones a Marruecos: "Es responsable de lo ocurrido por acción u omisión" en Ceuta

El PP ha reiterado este viernes sus acusaciones a Marruecos, país al que considera "responsable de lo ocurrido por acción u omisión" de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, al tiempo que han asegurado que defenderá "con firmeza" la integridad de España

“🔴El PP responde a Marruecos tras las críticas de Rabat sobre el partido



▪️Los populares siguen señalando la Marruecos en la entrada masiva en Ceuta pero a la vez expresan la intención conservar una relación "leal y estable"



🎙️@dafevila pic.twitter.com/QsDycVUd6y“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 11, 2026

En un comunicado, los 'populares' han respondido a las declaraciones de este jueves de Marruecos, cuyo Ministerio de Exteriores advirtía de que no aceptarían ser el "el chivo expiatorio" en los ajustes de cuentas políticos" en España e insistía en que no había pruebas de su implicación en la crisis migratoria en Ceuta.

No obstante, a pesar de las acusaciones, el PP ha mostrado su "voluntad" de mantener "una relación leal y estable con el Reino de Marruecos, convencidos de que ambos países están llamados a mantenerla en beneficio de sus ciudadanos". Y ha apelado a que esta relación se asiente en el "respeto mutuo, lealtad institucional, transparencia, reciprocidad y pleno respeto a la soberanía de ambos Estados".

Asimismo el PP ha insistido en que lo que ocurrió los días 30 y 31 de julio fue "una violación grave de la integridad territorial de España, y por extensión, de Europa", y han advertido de que "la defensa de la integridad de las fronteras" es una "prioridad irrenunciable" para el partido: "La ejerceremos siempre con firmeza, dentro del Estado de Derecho y con independencia de cualquier circunstancia. Nada está por encima de la defensa de España", han añadido.

También ha vuelto a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha asegurado que está "obligado a dar respuesta a la razón que impide resolver esta crisis si tiene instrumentos para ello". Y ha vuelto a reivindicar que "Ceuta y Melilla son España".

Feijóo se dirige a sus barones Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a sus barones "ceñirse a la línea marcada desde Génova" en lo que a críticas a Marruecos y el Gobierno se refiere, porque "hay mucho en juego". En un mensaje dirigido a los líderes 'populares' territoriales, les ha asegurado que la desclasificación de los documentos sobre los avisos previos a la "invasión de Ceuta" es una "voladura controlada por parte de un Gobierno que ya no es capaz de frenar el flujo de informaciones" de Policía Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y el servicio de inteligencia militar. Para Feijóo, el Ejecutivo está "completamente desmembrado y en una guerra interna abierta". También les ha indicado que el Gobierno "va a pagar por esto": "Habrá responsabilidades políticas y habrá responsabilidades judiciales", ha insistido.