El PP insiste en sus acusaciones a Marruecos: "Es responsable de lo ocurrido por acción u omisión" en Ceuta
- Y asegura que defenderá "con firmeza" la integridad de España
- Sumar también apunta a la responsabilidad de Marruecos
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El PP ha reiterado este viernes sus acusaciones a Marruecos, país al que considera "responsable de lo ocurrido por acción u omisión" de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, al tiempo que han asegurado que defenderá "con firmeza" la integridad de España
“🔴El PP responde a Marruecos tras las críticas de Rabat sobre el partido— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 11, 2026
▪️Los populares siguen señalando la Marruecos en la entrada masiva en Ceuta pero a la vez expresan la intención conservar una relación "leal y estable"
🎙️@dafevila pic.twitter.com/QsDycVUd6y“
En un comunicado, los 'populares' han respondido a las declaraciones de este jueves de Marruecos, cuyo Ministerio de Exteriores advirtía de que no aceptarían ser el "el chivo expiatorio" en los ajustes de cuentas políticos" en España e insistía en que no había pruebas de su implicación en la crisis migratoria en Ceuta.
No obstante, a pesar de las acusaciones, el PP ha mostrado su "voluntad" de mantener "una relación leal y estable con el Reino de Marruecos, convencidos de que ambos países están llamados a mantenerla en beneficio de sus ciudadanos". Y ha apelado a que esta relación se asiente en el "respeto mutuo, lealtad institucional, transparencia, reciprocidad y pleno respeto a la soberanía de ambos Estados".
Asimismo el PP ha insistido en que lo que ocurrió los días 30 y 31 de julio fue "una violación grave de la integridad territorial de España, y por extensión, de Europa", y han advertido de que "la defensa de la integridad de las fronteras" es una "prioridad irrenunciable" para el partido: "La ejerceremos siempre con firmeza, dentro del Estado de Derecho y con independencia de cualquier circunstancia. Nada está por encima de la defensa de España", han añadido.
También ha vuelto a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha asegurado que está "obligado a dar respuesta a la razón que impide resolver esta crisis si tiene instrumentos para ello". Y ha vuelto a reivindicar que "Ceuta y Melilla son España".
Feijóo se dirige a sus barones
Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a sus barones "ceñirse a la línea marcada desde Génova" en lo que a críticas a Marruecos y el Gobierno se refiere, porque "hay mucho en juego".
En un mensaje dirigido a los líderes 'populares' territoriales, les ha asegurado que la desclasificación de los documentos sobre los avisos previos a la "invasión de Ceuta" es una "voladura controlada por parte de un Gobierno que ya no es capaz de frenar el flujo de informaciones" de Policía Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y el servicio de inteligencia militar. Para Feijóo, el Ejecutivo está "completamente desmembrado y en una guerra interna abierta".
También les ha indicado que el Gobierno "va a pagar por esto": "Habrá responsabilidades políticas y habrá responsabilidades judiciales", ha insistido.
Sumar también apunta a la responsabilidad de Marruecos
También Sumar ha responsabilizado a Marruecos de "la muerte de 141 personas" el día de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y ha advertido de que no se aceptarán "lecciones de un régimen que utiliza a su pueblo como herramienta de chantaje".
La formación se ha pronunciado así en un mensaje en la red social Bluesky, donde además, ha señalado que "en España se respetan los derechos humanos", después del comunicado de este jueves de Marruecos.
En una entrevista en La Hora de La 1, La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reiterado que "80.000 personas no se mueven sin que Marruecos tuviera algún conocimiento de la situación" y ha abogado por "investigarlo". Además, ha sostenido que lo sucedido en Ceuta "es una prueba palpable del fracaso de un modelo migratorio, que externaliza la frontera, que pone en manos de un tercer país el control de nuestra frontera".
Por su parte, Izquierda Unida ha tachado de "hipócrita" el comunicado de Marruecos y ha reprochado que, "tras días de silencio", el "régimen marroquí" se pronuncie sobre lo sucedido en la frontera justo "después de aprobarse la proposición de ley que restablece la nacionalidad española a una parte importante de la población saharaui, la misma que sufre la persecución y la ocupación de su territorio".
"El régimen marroquí debe dejarse de mentiras y amenazas más o menos veladas, y comprometerse de una vez a ocuparse del control de su frontera, además de mejorar la vida de su gente para no tenga que buscar una vida digna en España", ha incidido.