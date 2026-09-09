De Marruecos a Ceuta en camión: la ruta que uno de los jóvenes relató en Instagram

Desde que se produjo la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio, en redes sociales han circulado multitud de vídeos que muestran a jóvenes a bordo de camiones en territorio marroquí con intención de cruzar la frontera con Ceuta. En VerificaRTVE hemos trazado la ruta y hemos comprobado cómo uno de ellos pudo entrar en España gracias a las imágenes que ha compartido en su perfil de Instagram.

1| Camiones cargados de jóvenes camino a Tetuán El primer día del cruce masivo a Ceuta, el 30 de julio, un joven subió a su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparece junto a decenas de chicos subidos en el remolque de un camión. En las imágenes se puede observar a otros camiones que también van cargados de decenas de jóvenes. Geolocalizamos la grabación en este punto de la carretera N2 camino a la ciudad de Tetuán (35.560071235500004,-5.467356098799996). En VerificaRTVE te hemos contado que uno de estos camiones cargados de jóvenes fue interceptado en un punto cercano al caso anterior, en el acceso a la ciudad de Tetuán, a 48 kilómetros de la frontera con Ceuta (35.558526, -5.457415).