De Marruecos a Ceuta en camión: la ruta que uno de los jóvenes relató en Instagram
Desde que se produjo la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio, en redes sociales han circulado multitud de vídeos que muestran a jóvenes a bordo de camiones en territorio marroquí con intención de cruzar la frontera con Ceuta. En VerificaRTVE hemos trazado la ruta y hemos comprobado cómo uno de ellos pudo entrar en España gracias a las imágenes que ha compartido en su perfil de Instagram.
1| Camiones cargados de jóvenes camino a Tetuán
El primer día del cruce masivo a Ceuta, el 30 de julio, un joven subió a su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparece junto a decenas de chicos subidos en el remolque de un camión. En las imágenes se puede observar a otros camiones que también van cargados de decenas de jóvenes. Geolocalizamos la grabación en este punto de la carretera N2 camino a la ciudad de Tetuán (35.560071235500004,-5.467356098799996). En VerificaRTVE te hemos contado que uno de estos camiones cargados de jóvenes fue interceptado en un punto cercano al caso anterior, en el acceso a la ciudad de Tetuán, a 48 kilómetros de la frontera con Ceuta (35.558526, -5.457415).
2| Imágenes desde Ceuta subidas el 1 de agosto
El 1 de agosto, este joven difunde un vídeo desde Ceuta en el que aparece con la misma vestimenta junto a otros jóvenes. Geolocalizamos las imágenes en este punto de las inmediaciones del Colegio Severo Ochoa de Ceuta (35.8837078,-5.3304164).
Desde esta escalinata de una barriada en Ceuta, el joven se fotografió con otro chico y publicó la imagen ese mismo 1 de agosto con el rótulo "3lach bghi tkhwi bladk", que se traduce como "¿Por qué quieres abandonar tu país?" junto al símbolo de una bandera de España y el de un corazón. Ese mismo 1 de agosto publicó como historia de Instagram una fotografía similar desde el mismo lugar con más jóvenes.
3| A mediados de agosto, de vuelta a Marruecos
El 16 de agosto, el joven está de vuelta en Marruecos. Lo constatamos porque publica un vídeo en esa fecha de un concierto del artista 'Muslim' que tuvo lugar ese mismo día en el festival de música Larache Summer Festival, celebrado en la ciudad marroquí Larache (35.198655, -6.150141), frente al centro cultural Lixus.
De las más de 70.000 personas que cruzaron la frontera a finales de julio, el Gobierno estima que la mayoría ya han abandonado Ceuta. El grueso lo hizo durante las primeras horas y 4.516 lo habrían hecho de manera voluntaria desde el 10 de agosto. Así lo ha confirmado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, este martes. Otros 278 han sido expulsados y ya hay 1.294 menores filiados desde la entrada masiva, según ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Fuentes
- Google Maps
- Mapillary