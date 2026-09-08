La intervención policial de Marruecos durante la entrada masiva en Ceuta: imágenes verificadas de Castillejos
- ¿Qué provocó la entrada masiva en Ceuta? Qué se sabe de la desinformación, el papel de Marruecos y la injerencia extranjera
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Más de 70.000 personas cruzaron hacia Ceuta entre el 30 y el 31 de julio y, hasta la fecha, hay confirmados 141 fallecidos. El informe de la Policía Nacional española acusa a las autoridades marroquíes de “permisividad” y, mientras el Gobierno asegura no tener pruebas sobre la responsabilidad de Marruecos en lo ocurrido, tanto la oposición como los socios de Pedro Sánchez señalan al país vecino. Algunos vídeos verificados permiten conocer qué ocurrió al otro lado de la frontera y cómo reaccionó la policía de Marruecos ante el flujo masivo de migrantes en la frontera de Castillejos. El experto en redes sociales Marcelino Madrigal ha recopilado en su cuenta de Bluesky algunas de estas grabaciones que se publicaron a finales de julio en internet o en medios de comunicación marroquíes. En VerificaRTVE analizamos tres vídeos que muestran la actuación policial en la ciudad marroquí de Castillejos.
Los disparos de la Policía en la frontera
Un vídeo de 30 segundos muestra a varios agentes de policía marroquíes disparando munición antidisturbios hacia donde se encuentran los migrantes, en una zona cercana a la frontera de Ceuta. La grabación circula desde la mañana del 31 de julio, fecha en la que la publicó en sus redes sociales el medio local Tanja News, con la siguiente descripción: “El caos y los enfrentamientos continúan cerca de Bab Sebta (Puerta de Ceuta) en medio de una movilización de seguridad a gran escala”.
Hemos comprobado que el vídeo no presenta indicios de manipulación ni antigüedad. Las imágenes se grabaron en la frontera marroquí de Castillejos, cerca de la parada de taxis (35.86663, -5.34542). En el minuto 00:24 del vídeo vemos un cartel donde aparecen las direcciones hacia “Fnideq”, “Tetouan” y Rabat, al frente, y las de “Port Tanger Med”, “Ksar Sghir” y “Tanger”, a la derecha. Ese mismo cartel aparece en una imagen de este lugar publicada en Google Maps en abril de 2026. También apreciamos otras coincidencias, como el estilo de las farolas o el logotipo del Departamento de Seguridad de Marruecos, que se ve en el minuto 0:08 en el furgón policial.
Cargas policiales durante la madrugada del 30 al 31 de julio
En la misma zona se grabó este otro vídeo de 53 segundos: es una escena nocturna que muestra la escalada de la tensión. Vemos vehículos en llamas y a decenas de agentes avanzando con material antidisturbios. Estas imágenes se captaron en la madrugada del 30 al 31 de julio y las publicó a las 13:34 horas el perfil de Facebook de la televisión Al Araby. Sin embargo, la grabación contiene una marca de agua de Tanja News, en cuyo perfil vemos vídeos publicados durante esa madrugada que muestran el mismo coche ardiendo.
Geolocalizamos el vídeo en el mismo lugar, cerca de la parada de taxis de Castillejos (Marruecos). Volvemos a ver el cartel de direcciones en el minuto 00:06, ubicado en ese punto fronterizo. Los efectivos policiales avanzan por esta calle en cuesta, ubicada justo al lado del aparcamiento de motocicletas que se ve en el vídeo.
Despliegue policial en medio de los estragos de los disturbios
Marcelino Madrigal publicó en su cuenta de Bluesky otra grabación del 31 de julio en la que se aprecian los restos de los disturbios de la noche anterior mientras la policía y los manifestantes se lanzan piedras. Aún había cientos de migrantes sobre las colinas y decenas de vehículos calcinados alrededor. La publicó un medio digital marroquí, Ana Presse, a las 15:00 horas del día 31. Al día siguiente compartieron una versión más larga de 13:51 minutos con entrevistas a testigos.
El vídeo también se grabó desde la rotonda cercana a la aduana marroquí, junto a la parada de taxis de Castillejos (35.86669, -5.345089). Encontramos imágenes de agencias que muestran el mismo escenario: el autobús calcinado que vemos en el minuto 1:36 aparece en esta imagen publicada por la agencia turca Anadolu y disponible en Getty. Los destrozos en esa zona fronteriza también los captaron estas fotos del 31 de julio (1 y 2).
En VerificaRTVE también hemos analizado con imágenes verificadas en qué situación se encontraban los migrantes que continuaban en Ceuta durante este mes de agosto. Los vídeos de redes sociales muestran asentamientos como el de la playa del Trampolín o a las puertas de un centro de inmigrantes. También explicamos cómo se organizó en redes un nuevo intento de entrar a la ciudad autónoma el 15 de agosto.
Fuentes
- Google Maps
- Perfil de Bluesky de Marcelino Madrigal
- Agencia EFE
- Agencia Anadolu
- Tanja News
- Al Araby