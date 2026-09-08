La intervención policial de Marruecos durante la entrada masiva en Ceuta: imágenes verificadas de Castillejos

Más de 70.000 personas cruzaron hacia Ceuta entre el 30 y el 31 de julio y, hasta la fecha, hay confirmados 141 fallecidos. El informe de la Policía Nacional española acusa a las autoridades marroquíes de “permisividad” y, mientras el Gobierno asegura no tener pruebas sobre la responsabilidad de Marruecos en lo ocurrido, tanto la oposición como los socios de Pedro Sánchez señalan al país vecino. Algunos vídeos verificados permiten conocer qué ocurrió al otro lado de la frontera y cómo reaccionó la policía de Marruecos ante el flujo masivo de migrantes en la frontera de Castillejos. El experto en redes sociales Marcelino Madrigal ha recopilado en su cuenta de Bluesky algunas de estas grabaciones que se publicaron a finales de julio en internet o en medios de comunicación marroquíes. En VerificaRTVE analizamos tres vídeos que muestran la actuación policial en la ciudad marroquí de Castillejos.

Los disparos de la Policía en la frontera Un vídeo de 30 segundos muestra a varios agentes de policía marroquíes disparando munición antidisturbios hacia donde se encuentran los migrantes, en una zona cercana a la frontera de Ceuta. La grabación circula desde la mañana del 31 de julio, fecha en la que la publicó en sus redes sociales el medio local Tanja News, con la siguiente descripción: “El caos y los enfrentamientos continúan cerca de Bab Sebta (Puerta de Ceuta) en medio de una movilización de seguridad a gran escala”. Hemos comprobado que el vídeo no presenta indicios de manipulación ni antigüedad. Las imágenes se grabaron en la frontera marroquí de Castillejos, cerca de la parada de taxis (35.86663, -5.34542). En el minuto 00:24 del vídeo vemos un cartel donde aparecen las direcciones hacia “Fnideq”, “Tetouan” y Rabat, al frente, y las de “Port Tanger Med”, “Ksar Sghir” y “Tanger”, a la derecha. Ese mismo cartel aparece en una imagen de este lugar publicada en Google Maps en abril de 2026. También apreciamos otras coincidencias, como el estilo de las farolas o el logotipo del Departamento de Seguridad de Marruecos, que se ve en el minuto 0:08 en el furgón policial.