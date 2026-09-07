Pedro Sánchez ofrece este miércoles en 'Mañaneros 360' su primera entrevista del curso en televisión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecerá este miércoles su primera entrevista del curso político en televisión en el espacio ‘Mañaneros 360’. de La 1. Los encargados de entrevistarle serán el periodista Jesús Cintora, presentador del programa matinal y Esther Palomera, periodista y copresentadora de ‘Malas lenguas’ en La 2.

Jesús Cintora y Esther Palomera preguntarán al jefe del Ejecutivo sobre los principales asuntos de interés que centran la actualidad política nacional a las 11 de la mañana desde el plató de ‘Mañaneros 360’ en Prado del Rey.