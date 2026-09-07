Pedro Sánchez ofrece este miércoles en La 1 su primera entrevista en televisión tras la crisis migratoria de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecerá el próximo miércoles en La 1 de TVE la que será su primera entrevista en televisión desde que se produjera la crisis migratoria de Ceuta.

La cita será a las once de la mañana en el programa Mañaneros, que se retransmite desde los estudios de Prado del Rey, y los encargados de conducir la entrevista serán los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomera.

Durante las horas previas, el presidente del Gobierno habrá asistido a la sesión de Control en el Congreso de los Diputados donde responderá a Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal o Gabriel Rufián.

La entrevista, que podrá seguirse en La 1 y en RTVE Play, se producirá una semana después de la comparecencia de Sánchez ante el pleno de la Cámara Baja, para dar cuenta de la gestión del Gobierno tras la entrada masiva de inmigrantes que se produjo en la ciudad de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

En esa comparecencia, Sánchez insistió en que "ningún servicio de inteligencia anticipó el cruce masivo" de inmigrantes a finales de julio y anunció que había dado "orden para que se publiquen todos los informes" que tiene el Ejecutivo. Informes que precisamente se harán públicos el próximo miércoles, el mismo día en que el presidente del Gobierno acuda al plató de TVE en Prado del Rey.

Un día después de conocerse el informe aportado por la Policía a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, en el que se señala a las fuerzas de seguridad de Marruecos como responsables de una llegada masiva de personas, que fue "planificada", en ningún caso "espontánea", Sánchez insistió en que no existían "evidencias sólidas" de que el país vecino estuviera detrás de la "avalancha" de inmigrantes.

El presidente aseguró que, en caso de que haya "pruebas sólidas", el Gobierno actuará con "total contundencia". "Hemos demostrado que este Gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo ha requerido", dijo en el Congreso.

Además resaltó la colaboración con Marruecos, que hizo posible el retorno de la mayoría de los inmigrantes que habían cruzado de forma irregular la frontera con Ceuta en las primeras horas.