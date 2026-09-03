Sánchez insiste en que ninguna agencia anticipó el cruce masivo y ordena publicar "todos los informes" sobre Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a asegurar este jueves lo que viene defendiendo el Ejecutivo con respecto a la crisis en Ceuta y es que "ningún servicio de inteligencia anticipó el cruce masivo", al tiempo que ha anunciado que ha dado "orden para que se publiquen todos los informes" que tiene el Ejecutivo.

Sánchez está compareciendo en el Pleno del Congreso para dar cuentas de la respuesta del Ejecutivo en la crisis migratoria en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Llega a la Cámara Baja un día después de conocerse el informe aportado por la Policía a la jueza María Tardón, en el que se se señala a las fuerzas de seguridad de Marruecos como responsables de una entrada masiva de personas, que fue "planificada", en ningún caso "espontánea".

El director general de la Policía, Francisco Pardo, comunicó este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no existe informe policial alguno que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los citados días.

La publicación del informe provocó una nueva tormenta política en el seno del Gobierno de cooalición porque Sumar reprocha a los socialistas su gestión tras la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma y que eximan a Marruecos de responsabilidad, que existe, a su juicio, por acción o por omisión.

También la oposición le volverá a pedir explicaciones sobre el papel que tuvo Marruecos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió al Gobierno que convoque de inmediato a la embajadora de Marruecos en España para pedirle explicaciones, así como que llame a consultas a su homólogo español en Rabat. Además, Feijóo acusó a Sánchez de ocultar los informes sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta y volvió a pedir elecciones ante un Ejecutivo, dijo, que no está en condiciones de proteger la seguridad de España.

La comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso se produce un dia después de las multitudinarias concentraciones en toda España de este miércoles convocadas por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a la ciudad autónoma.