Horario y dónde ver la alfombra roja y gran gala de los Premios Juventud 2026

Starlite Marbella acogerá el próximo jueves 3 de septiembre los Premios Juventud, los galardones que reconocen lo mejor de la música, la televisión, el streaming, la creación de contenidos y la cultura pop para las nuevas generaciones. Después de 22 ediciones, y ya convertidos en un termómetro de las tendencias y los artistas de mayor tirón entre las nuevas generaciones, los premios dan el salto a España como resultado del acuerdo entre TelevisaUnivisión y RTVE.

Con Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina como anfitriones, el evento al completo se retransmitirá por La 2 desde las 22:35 horas. Antes, a partir de las 18:30 horas, RTVE Play emitirá en directo ‘Noche de Estrellas’, el show vinculado a la alfombra roja.

Jesús Vázquez y Alejandra Espinoza

Presentado por Lola Lolita, Sofía Surfers, Borja Voces, Jorge Bernal, Paulina Goto y Jomari Goyso, este programa previo a la gala de entrega de premios contará con entrevistas exclusivas a los premiados, números musicales inéditos, concursos y mucha moda. “La alfombra roja no es solo un desfile de artistas. Es una fiesta. Los artistas saben de la relevancia de este momento y se entregan totalmente a la causa. Por eso, nunca sabes lo que puede pasar”, indica a RTVE Play Jomari Goyso. “Para el artista español, es una plataforma para darse a conocer. Pisar la alfombra roja es un sinónimo de éxito. Por ella pasaron artistas como Maluma o Karol G cuando eran apenas unos desconocidos y hoy llenan estadios. Hay un antes y un después de los Premios Juventud para los artistas”.

Premios en 50 categorías La 23º edición de los Premios Juventud cuenta con un total de 338 artistas nominados en 50 categorías, destacando Carín León, quien llega como máximo candidato, con nueve nominaciones. Le siguen Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete cada uno. Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi cuentan con seis nominaciones. Los ganadores definitivos de esta edición han sido elegidos por el público a través de sus votaciones. Quienes ya tienen asegurado su premio son los llamados como “agentes del cambio”, figuras internacionales destacadas por su compromiso con la educación, la acción social y el desarrollo de las comunidades. Los galardonados en esta edición serán Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony y el cantante y compositor puertorriqueño Yandel.

Fusión de artistas consagrados y otros emergentes La gala de los Premios Juventud 2026 contará con la actuación de más de 40 artistas, tanto estrellas ya consagradas como otras emergentes entre las que destacan Ana Mena, Quevedo, Morat, Manuel Carrasco, Juan Magán, Wisin, Rous, Mau y Ricky, Greeicy, Ángela Aguilar, Aria Vega, Christian Nodal, Elvis Crespo, Farruko, Camilo, DND I Do Not Disturb, Natanael Cano, Alofoke Music, Arlene MC, Fariana Jey One, Kapo, Kenia Os, Kiko el crazy o Xavi. La entrega de premios correrá a cargo de figuras de la talla de Amara La negra, Angela Leiva, Boza, Candy Lover, Carlos Baute, Caroline Aquino, Chiqui Baby, Christian Alicea, Chuyin, Codiciado, Corridos del rey, Damn Goldo, Dia, Diego Klein, Edgardo Núñez, Emjay, Fabio Capri, Ileana Velázquez, Indy Fontaine, Isadora, J Noa, Jackie Guerrido, Jorge Bernal, Judeline, Mariangela, Nic, Omar Camacho, Paulina Goto, Raúl de Molina, Sebas Bárcenas y Vicky Van. A ellos se sumarán los últimos ganadores del Benidorm Fest, Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores también del Premio Univisión en el certamen alicantino. La ganadora del Benidorm Fest 2025, la cantante Melody, y ASHA, segunda clasificada de esta edición, se dejarán ver también por el escenario de Starlite Marbella. RTVE se une a Premios Juventud 2026 y suma a Jesús Vázquez como presentador

Jesús Vázquez, al frente de un evento único Jesús Vázquez es uno de los grandes anfitriones de esta edición de los Premios Juventud. Amante de la música y estrechamente vinculado a RTVE como presentador de La casa de la música y próximamente de El túnel, para Vázquez es “un honor” copresentar esta gala, pero también “un reto y un desafío profesional”, ya que será su primera experiencia con profesionales llegados del otro lado del charco. “Veremos muchas sorpresas en la gala y grandes actuaciones. Estos premios fueron el trampolín de estrellas ya consagradas y quizás la próxima estrella internacional esté actuando este jueves en los Premios Juventud. Es importante premiar a la juventud, y que el talento emergente tenga un sitio donde darse a conocer y sentirse valorado, y también donde artistas ya consagrados vean reconocido su compromiso. Son unos premios redondos”, indica a RTVE Play. Junto a él, en el escenario malagueño estarán la presentadora, actriz y empresaria mexicana Alejandra Espinoza, y la presentadora, actriz y ganadora del premio Emmy Clarissa Molina. Jesús Vázquez copresentará la gala de los Premios Juventud 2026