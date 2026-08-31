RTVE, la Casa de la Música, presenta los Premios Juventud 2026, que celebran este jueves su primera edición en España

RTVE y TelevisaUnivisión han dado a conocer este lunes las novedades de los Premios Juventud 2026, una edición histórica que celebra su primera gala en Europa y, en concreto, en España, gracias a la alianza estratégica entre RTVE, TelevisaUnivisión y Starlite. La gala se emitirá en La 2 este jueves 3 de septiembre desde el auditorio Starlite Marbella. Desde las 22:30 horas la cadena ofrecerá un resumen del desfile previo de estrellas por la alfombra roja y, a continuación, la ceremonia presentada por Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina. RTVE Play ofrecerá desde las 18:30 horas la alfombra roja previa con una señal personalizada.

La presentación del acto, celebrada en Torrespaña, ha estado conducida por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, que ha destacado la llegada de “nuevos proyectos y nuevas ilusiones” para la nueva temporada de RTVE, entre ellos, “algunos llenos de música”, como los Premios Juventud.

Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, quien ha señalado la buena relación y sintonía entre RTVE y Univisión desde el marco de colaboración en los Latin Grammys de Sevilla, así como la colaboración en el Benidorm Fest. “Univisión es un partner muy interesante para nosotros. Son dos mercados que se unen y que se quieren”, ha destacado.

Omar Fajer, representante de Univisión, se ha mostrado agradecido a RTVE y contento de poder celebrar en España un evento que va a contar con más de 45 artistas. “Estos Premios Juventud van a ser un antes y un después. El fenómeno de la música latina es a nivel mundial. Lo que nos une es el idioma y la música. Que la gente los comente y disfrute desde casa”.

Jesús Vázquez ha reconocido que es un honor poder conducir la gala de “unos premios que reconocen la música y la cultura” y en una “noche que promete mucho”. ”Creo que va a ser un evento inolvidable. Ser anfitriones es un honor. Va a ser muy interesante el encuentro entre ambas televisiones”, ha añadido.

El acto ha contado con la presencia de una de las dos presentadoras que le acompañarán, Alejandra Espinoza, quien ya sabe lo que es conducir siete galas de estos premios hasta la fecha. "Siempre es un honor presentar este evento”. “Sé lo talentoso que es Jesús y me encanta aprender de personas como él. Me siento bendecida y afortunada. La química entre los tres va a ser buena", ha señalado la actriz y presentadora mexicana.

Jesús Vázquez y Alejandra Espinoza

‘Noche de estrellas’, la alfombra roja de la noche Antes de la gala, ‘Noche de Estrellas’, un especial desde la alfombra roja con entrevistas exclusivas a los artistas, números musicales, el análisis más divertido de los looks de las estrellas y acceso a lo que ocurre detrás de las cámaras. Todo ello, de la mano de seis presentadores con una conexión especial con el público: Lola Lolita, Sofía Surfers, Borja Voces, Jorge Bernal, Paulina Goto y Jomari Goyso. “La moda crea de todo: amor, odio, comentarios…y la gente la quiere ver. Los artistas se han dado cuenta de eso y saben que pisar la alfombra, ponerse sus mejores ropas, ser diferentes y locos es importante”, ha señalado Goyso. Además de la emisión de los premios, RTVE Play ofrecerá desde las 18:30 horas la alfombra roja previa con una señal personalizada que contará con la reportera Eva Prieto como conductora, según ha explicado Alberto Fernández, director de RTVE Play. ““

Premios Juventud: lo mejor de la música y la cultura latinas La 23ª edición de los Premios Juventud volverá a reunir a los grandes referentes de la música y la cultura latinas. Con 50 categorías que reconocen lo mejor de la música, la televisión, el streaming, los creadores de contenido y la cultura pop, se consolidan como el termómetro de las tendencias y los artistas que marcan el pulso de las nuevas generaciones. Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina serán los anfitriones de la gran ceremonia de entrega de premios, a la que Carín León llega como máximo candidato, con nueve nominaciones, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete cada uno. Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi cuentan con seis nominaciones. En la gala actuarán Quevedo, Morat, Manuel Carrasco, La Oreja de Van Gogh, Ana Mena, Juan Magán, Marc Anthony, Yandel, Wisin, Rous, Mau y Ricky, Greeicy, Ángela Aguilar, Aria Vega, Christian Nodal, Elvis Crespo, Farruko, Camilo, DND I Do Not Disturb, Natanael Cano, Alofoke Music, Arlene MC, Fariana Jey One, Kapo, Kenia Os, Kiko el crazy, Xavi y muchos más. Los Premios Juventud contarán también con grandes figuras reconocidas como “agentes de cambio” por su compromiso con la educación, la acción social y el desarrollo de las comunidades. Los homenajeados serán Antonio Banderas, por su labor filantrópica, apoyo al desarrollo educativo y compromiso con los sectores más vulnerables; La Oreja de Van Gogh, que durante su trayectoria ha demostrado su apoyo a diversas causas sociales; el cantante y actor estadounidense Marc Anthony; y el cantante y compositor puertorriqueño Yandel.