Carlos Cuerpo inaugura el 7 de septiembre el curso de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE
- Pepa Bueno (TVE), Carlos Núñez (RNE) y Mamen Jiménez (EFE) entrevistarán al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Turismo
- El acto se celebrará el 7 de septiembre a las 09:30 horas en el Instituto Cervantes de Madrid
- En directo en el Canal 24 horas, RNE y RTVE Play así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y redes sociales
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Turismo, Carlos Cuerpo, será el protagonista de la primera entrega del curso de ‘Los Desayunos’ de RTVE y la Agencia EFE el próximo lunes, 7 de septiembre, en el Instituto Cervantes de Madrid.
Los periodistas Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2; Carlos Núñez director y presentador del informativo ’Mediodía’ de RNE, y Mamen Jiménez, jefa de Economía de la Agencia EFE, serán los encargados de entrevistar a Carlos Cuerpo y abordar con él la actualidad política y económica.
‘Los Desayunos’ salen de nuevo de los estudios de RTVE para convertirse en un evento público y televisado en directo, con una entrega que tendrá lugar en el Instituto Cervantes. Se retransmitirá en directo a través del Canal 24 horas, RNE y RTVE Play, así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales.
Alianza RTVE-EFE
RTVE y EFE estrenaron el 19 de marzo la nueva etapa de ‘Los Desayunos’, una apuesta informativa conjunta que refuerza la colaboración entre ambos medios públicos y que contó, en su primera edición, con la participación de la exvicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero. El 17 de abril el protagonista fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con una entrevista en la Fira de Barcelona, y el 26 de mayo el entrevistado fue el seleccionador nacional, Luis de la Fuente. El lehendakari Imanol Pradales Gil participó el 3 de julio y el último ‘Los Desayunos’ del curso fue protagonizado por el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el 13 de julio.
‘Los Desayunos’ es una iniciativa conjunta de RTVE y EFE para reforzar la conversación pública sobre los grandes temas de actualidad, reuniendo en un mismo espacio a responsables políticos, periodistas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad.