Carlos Cuerpo inaugura el 7 de septiembre el curso de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Turismo, Carlos Cuerpo, será el protagonista de la primera entrega del curso de ‘Los Desayunos’ de RTVE y la Agencia EFE el próximo lunes, 7 de septiembre, en el Instituto Cervantes de Madrid.

Los periodistas Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2; Carlos Núñez director y presentador del informativo ’Mediodía’ de RNE, y Mamen Jiménez, jefa de Economía de la Agencia EFE, serán los encargados de entrevistar a Carlos Cuerpo y abordar con él la actualidad política y económica.

‘Los Desayunos’ salen de nuevo de los estudios de RTVE para convertirse en un evento público y televisado en directo, con una entrega que tendrá lugar en el Instituto Cervantes. Se retransmitirá en directo a través del Canal 24 horas, RNE y RTVE Play, así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales.