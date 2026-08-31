Al menos 15 desaparecidos y 62 evacuados por las inundaciones en el Gran Cañón del Colorado

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS) ha anunciado este domingo que busca a 15 personas que se cree que están desaparecidas tras las inundaciones repentinas que afectaron este fin de semana a varias zonas del Gran Cañón del Colorado en Arizona.

"El personal del Parque Nacional del Gran Cañón, en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, continúa con las labores de evacuación y respuesta, y trabaja para localizar a las personas que pudieran haber estado en la zona afectada", ha señalado el NPS en un comunicado.

Hasta primera hora del domingo, al menos 62 personas han sido evacuadas y está previsto que se sigan produciendo en varios campamentos ante los pronósticos de más tormentas y lluvias intensas, que ya han dejado fuera de servicio la mayoría de puentes que sirven de acceso.

Efectos de las inundaciones en el Gran Cañón, Arizona Parth Desai via AP

Una serie de tormentas azotó el Gran Cañón desde la madrugada del sábado hasta esta noche, con aproximadamente 2,5 centímetros de lluvia en las últimas 24 horas.

"Las inundaciones causaron daños importantes en todo el cañón Bright Angel. Casi todas las pasarelas peatonales que cruzaban el arroyo Bright Angel quedaron destruidas, eliminando el acceso peatonal a través del arroyo", ha indicado el NPS.

Las autoridades han solicitado a cualquier persona que tenga información sobre excursionistas que se encontraran en las zonas afectadas por las inundaciones que lo reporten al parque.