Un glaciar, un lago y una riada histórica: ¿qué es un GLOF y cómo provocó el desastre de Nepal?
- La pared natural de la montaña cedió y el agua acumulada cayó hacia el valle desde unos 5.200 metros de altura
- Los expertos lo llaman un "tsunami desde el cielo" por su enorme velocidad y poder destructivo
La catástrofe natural que ha golpeado el Himalaya deja un paisaje desolador, pero también un misterio: las causas de su origen. La fuerte crecida del río Bhote Koshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo al Tíbet, en el norte de Nepal y en la frontera con China, deja centenares de muertos y desaparecidos, así como localidades sepultadas bajo el lodo.
La magnitud de la masa de agua y su virulencia hizo pensar en un principio que fue la consecuencia de un terremoto, pero en realidad, el movimiento telúrico fue uno de los signos surgidos del desastre original.
La hipótesis que ahora gana más fuerza es el colapso de una masa glaciar que cayó ladera abajo arrasando con todo a su paso. En ese trayecto, se formó un GLOF (Glacial Lake Outburst Flood/Inundación por Desbordamiento de Lago Glacial) que adquirió aún más fuerza con los ríos y la presa con los que se topó.
"Tsunami desde el cielo"
De forma general, un GLOF es una inundación repentina provocada por el desborde o ruptura de la barrera de un lago glaciar. No obstante, lo que se ha precipitado este miércoles en el Himalaya no era un lago glaciar reconocido con anterioridad, sino el deshielo de un bloque glaciar que ha formado un lago momentáneo cuando el agua se acumuló tras una barrera natural de rocas, lodo y hielo, que se conoce como morrena.
La pared natural de la montaña cedió y el agua acumulada cayó hacia el valle desde unos 5.200 metros de altura en pocos minutos, arrastrando rocas, lodo, árboles y estructuras.
"Mil metros más abajo, en lo que es el circo glaciar, muy rápidamente se licuó de agua y fue circulando hasta un valle principal donde probablemente también llegó a frenar el cauce del río que ya bajaba. Y todo eso luego colapsó rápidamente en esas imágenes bestiales y terroríficas que hemos podido ver en la frontera entre Tíbet y Nepal y desde la alta montaña hacia poco a poco, amortiguando cada vez más abajo, en las llanuras de Nepal e India", explica en el Canal 24 horas de RTVE el geógrafo y glaciólogo, Eñaut Izaguirre, que se encontraba realizando un trekking de 18 días en el macizo del Annapurna en Nepal en el momento del desastre.
Gracias, Marc. Hablamos ahora con Henao Izaguirre, que
se encontraba realizando un trekking de 18 días en el macizo de Alcá
Anapurna, en Nepal, cuando se produjo la gran riada y además de pillarle
relativamente cerca, bueno, pues era la circunstancia
de que es geógrafo y glaciólogo.
Así que buenas tardes,
Eñaut. Hola, buenas tardes o buenas noches
aquí en Nepal.
Buenas noches, eso estaba pensando yo, digo, ahí ya tienen que ser como las 10
de la noche
aproximadamente,
Sí, sí, estábamos aquí ya acabando de cenar y ya con ganas de irnos a dormir,
la verdad.
Tirando de tu experiencia, estamos aquí planteando
que todavía es pronto, quizá, para saber qué pudo suceder exactamente,
pero ¿qué te dice a ti esa experiencia
y ese conocimiento?
Bueno, un poco cada vez la hipótesis que estaba ganando más
peso es el hecho del colapso de un glaciar, de una masa glaciar, de un
frente que ya estaba colgando,
que además se ha llevado por delante también parte de la montaña, es decir,
la roca madre, y fue una
especie de gran colapso, gran avalancha de hielo y rocas, de seguimientos, que
impactó rápidamente
mil metros más abajo, en lo que es el circo glaciar, y todo eso muy
rápidamente
se licuó de agua y fue circulando hasta un valle principal donde probablemente
también
llegó a frenar un poco ese cauce del río que ya bajaba y todo eso luego
colapsó rápidamente
en esas imágenes bestiales y terroríficas que hemos podido ver en la
frontera entre Tíbet y
Nepal y desde la alta montaña hacia poco a poco amortiguándose cada vez más
abajo en
las llanuras de Nepal e India.
Pero por delante se ha podido llevar a muchas viviendas,
infraestructura, muchos valles de unas comunidades que al final lo que hacen
es construir donde pueden, en las zonas
más planas, en las zonas más fértiles y lamentablemente todavía seguramente las
operaciones
de rescate llevarán un tiempo y todo esto dejará una huella y una tragedia
muy
muy grande en Nepal.
Creo que es difícil de anticipar, no sé si se puede monitorizar
los glaciales y detectar con antelación algún posible colapso o es muy
complicado
Es muy complicado, para un evento de este tipo es muy difícil controlar
todos los glaciares que puedan estar
digamos vulnerables a este tipo de eventos al final hay que tener en
cuenta que dentro de la
alta montaña asiática y en el Himalaya estamos hablando del tercer polo
helado, ¿no?
Después de la Antártida y Groenlandia, donde más glaciares hay en el mundo es
en este entorno.
Y al final,
bueno, son muchos glaciares que encima están muy cerca de la temperatura de
cero grados, por tanto, mucha agua dulce que está
afectando a estos glaciares y en un contexto amplificado de cambio
climático en altitud, lo que estamos generando
es que estos glaciares estén cada vez más vulnerables.
Entonces, claro, un evento de este tipo, como por ejemplo el que ocurrió
en 2021 en la India o incluso en 2022 en Dolomitas, en los Alpes,
donde hubo un colapso glacial y se llevó por delante la vida de 11
montañeros, son eventos muy
complicados de predecir y las alertas tempranas son complicados de establecer
para este tipo de eventos
mientras que por ejemplo un lago glacial podría ser mucho más fácil de
monitorizar y de hecho en el Himalaya hay muchos lagos que
son potencialmente propensos a que puedan colapsar y puedan generar este
tipo de riadas
pero en este caso no es este hecho.
De hecho, a partir de este evento de caída de
hielo y rocas, es tal el impacto que genera un sismo que se ha
registrado tanto en sismómetros de Nepal como en la península ibérica, por
ejemplo, en Barcelona.
Entonces,
bueno, estamos ante un hecho bastante inédito, pero dentro de lo que se
podría considerar
la naturaleza de la alta montaña.
Te quiero preguntar también, como buen conocedor,
también de la zona del país, ¿cómo es esta zona específicamente?
Porque
para valorar la magnitud también de la destrucción, en las imágenes vemos cómo
hay..
sobre todo muchas pequeñas viviendas en estos valles
Sí, a ver, al final yo ahora me encuentro en Pocara, la segunda ciudad
más grande
de Nepal. Estoy a 150 kilómetros del origen de
este evento, pero luego en realidad te das cuenta de que Nepal es un país tan
abrupto,
donde tienes las montañas más altas del mundo y después tienes planicios que
están a mil metros o por debajo, por tanto
un radiente altitudinal muy bestia, muy grande, donde un evento que está
ocurriendo en la alta montaña
rápidamente, a partir de un proceso que se conoce como proceso en cascada, va
sumando más energía
y te está generando una devastación inmensa aguas abajo.
Esas aguas abajo que están circulando
muy rápidamente desde cotas en torno a 5.000, 4.000, 3.000 metros a las
planicias de 1.000
metros o por debajo de las mismas donde el agua ya siempre tiene memoria y va
cogiendo su camino
Y de alguna forma va abarcando toda esa planicia o llanura de inundación donde
las comunidades..
normalmente han habitado porque necesitan tierras fértiles, porque
necesitan tierras planas para poder construir y poder alimentarse
entonces bueno son eventos muy muy trágicos y que de alguna forma siempre
tenemos que tener en cuenta
que el peligro está ahí y somos nosotros los humanos los que estamos
estableciendo el riesgo, la
vulnerabilidad y la exposición respecto a un peligro.
Además creo que en 2015 ya se produjo
una tragedia en este mismo valle, en el valle de Langtang.
No sé si nos enseñó algo
aquel episodio o es que no podemos aprender nada porque la naturaleza es
inmanejable
Pues es bastante curioso porque justamente es la misma
montaña, el Lantan Lirung, el que en 2015 a través de un terremoto que
ocurrió cerca de Kathmandú en Nepal
desencadenó una caída, es decir, un colapso glacial que desarrolló un
aluvión o
un deslizamiento enterrando completamente el pueblo de Lantan y
parte del valle.
Esa fue la ladera sur
de esta montaña y este glaciar que ha colapsado ahora, justo ayer, fue justo
en la vertiente norte, el que está dando hacia Tíbet y es esa misma
montaña en las dos
vertientes nos ha dado unos problemas bastante catastróficos en muy pocos
años
Complicado de predecir, muy complicado de asimilar, yo creo que en Nepal
los habitantes de Nepal, y de hecho nosotros que hemos estado de trekking
con gente local, hemos tenido
la apreciación de que el pueblo está todavía anestesiado, de que esto ha
ocurrido como si fuese
un evento más, pero en realidad en la magnitud del mismo va mucho más allá
Sí, eso te estaba pensando que te quería preguntar, aprovechando también
que te pillamos ahí el Nepal y además rodeado
de todo el mundo en torno a la montaña, ¿cómo es el..
estado anímico de la gente allí tras esta tragedia de tanta magnitud?
Pues lo primero que han hecho es, y nosotros hemos trabajado con gente
Sherpa, que es de aquí
de la región del Everest, en este caso a ellos no les ha afectado, pero sí que
tenían familiares y amigos que trabajaban,
en esos lugares, sea en centrales hidroeléctricas o en otro tipo de
infraestructuras, y lo primero era
contactar con ellos e intentar saber si estaban bien.
Las primeras horas han sido agónicas porque no teníamos información
de ellos a través de estos amigos, porque de alguna forma, a partir de
esta devastación, no solamente
es la infraestructura y la vida humana, sino también hay mucha parte de
telecomunicaciones, de energía, que se está
perdiendo. Entonces, no han podido contactar hasta
que ellos mismos, los propios familiares, han podido salirse
de estas zonas devastadas y comunicarse directamente de, hey, estoy bien,
tranquilos, ya
os informaré y por lo menos es una forma de tener un alivio pero yo creo
que
todavía esto va a traer mucha cola.
Sabemos y hemos podido apreciar que Nepal es un país muy resiliente,
son muy capaces de dar alternativas y solucionar estos problemas, pero este
catástrofe, la magnitud de la misma, la verdad que es un tema que incluso a
nosotros en nuestro
viaje nos ha dejado un punto agridulce.
Pues en out, te agradecemos muchísimo
este tiempo que nos has dedicado para narrarnos desde allí, además con todo
tu conocimiento esta
tragedia, esta catástrofe natural.
Buenas noches
Gracias. Vale, muchas gracias.
Los expertos lo llaman un "tsunami desde el cielo" por su enorme velocidad y poder destructivo. El glaciar colapsado tuvo en torno a un kilómetro de caída libre de una ingente cantidad de hielo y de rocas, que luego fue bajando rápidamente hacia el caudal del río en otros 3.000 metros de caída, lo que provocó una aceleración brutal y que generó la riada que luego afectó a toda la zona. En apenas siete minutos recorrió unos 20 kilómetros.
El derrumbe del glaciar fue tan potente que se llevó consigo una presa, momento en el que la energía del material arrastrado originó un fenómeno sísmico de magnitud 5,2 a las 8:37 hora local (6:52 hora peninsular española) que en un primer momento fue confundido con un terremoto.
En Kalikhola, cerca de la frontera con el Tíbet, el nivel del agua alcanzó los 12,3 metros, según las autoridades. "Por delante se ha podido llevar a muchas viviendas e infraestructuras, a muchos valles de unas comunidades que al final lo que hacen es construir donde pueden en las zonas más planas y fértiles y, lamentablemente, las operaciones de rescate llevarán un tiempo y todo esto dejará una huella y una tragedia muy, muy grande en Nepal", lamenta Izaguirre.
Las autoridades chinas han emitido una advertencia sobre el "alto riesgo" de que un embalse se rompa tras el deslizamiento de tierra, ha informado la agencia de noticias Xinhua este jueves por la noche.
La barrera de agua que ha causado los nuevos sedimentos tiene unos 150 metros de longitud y entre 40 y 50 metros de altura. El embalse podría alcanzar los tres millones de metros cúbicos de agua en los próximos tres días debido a las continuas lluvias, y su rotura podría causar más daños en la zona ya devastada del paso fronterizo de Gyirong, indica Xinhua, citando al Ministerio de Recursos Hídricos.
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¿Qué causó el colapso del glaciar?
Los glaciares colapsan como algo inherente a su propia naturaleza. No obstante, algunas veces se debilitan de una forma más rápida, con el cambio climático como el principal motor de ese deterioro.
Una de las hipótesis es que el agua se hubiera acumulado bajo el glaciar y fuera liberada cuando el hielo se desplomó. El deshielo estival del glaciar y las lluvias del monzón podrían haber elevado previamente el nivel del río. Además, los escombros y el barro arrastrados por la riada habrían incrementado aún más el volumen de la corriente
Para Izaguirre, el cambio climático provoca que estas masas de hielo y nieve "estén cada vez más vulnerables", lo que puede hacer más frecuentes desprendimientos de este tipo. Además, el geógrafo y glaciólogo ha explicado que en Nepal hay muchos glaciares a temperatura cercana a los cero grados, lo que produce "mucha agua dulce que afecta" a su estructura y su estabilidad.
Los geólogos tardarán semanas o meses en descubrir toda la verdad de la catástrofe. Mientras los equipos de desescombro tratan de limpiar cuanto antes el cauce del río, es una zona muy peligrosa, puesto que los residuos acumulados pueden provocar una segunda riada por el agua del río que sigue bajando.