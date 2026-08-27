Inundación en Nepal: vídeos falsos de la riada

Una inundación repentina en Nepal, que también ha afectado al Tíbet, ha dejado hasta el momento más de 350 muertos y más de 500 desaparecidos, entre ellos cuatro españoles. En redes sociales circulan vídeos que se presentan como si fueran actuales y se correspondieran con esta riada. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos estos contenidos desinformativos.

No son imágenes de la inundación en Nepal, es la India en 2025 Circula en redes sociales un vídeo en el que se ve cómo una gran ola llega por un valle a un pueblo y lo arrasa, y lo presentan como si fuera Nepal después de la inundación repentina. Leemos en una publicación del 26 de agosto de Instagram con más de 3.000 compartidos, que adjunta el vídeo: "Una devastadora crecida repentina en los ríos Bhote Koshi y Trishuli, originada en la frontera entre Tíbet y Nepal, ha arrasado el distrito nepalí de Rasuwa y Nuwakot. El violento torrente destruyó puentes, carreteras y proyectos hidroeléctricos, dejando aisladas a múltiples comunidades y obligando al cierre de pasos fronterizos clave". Es falso. Mensaje de X que difunde un vídeo de la India de 2025 como si fuera de las inundaciones de Nepal VerificaRTVE Este vídeo no muestra la inundación en Nepal del 26 de agosto. Una búsqueda inversa de la imagen revela que esta grabación no es actual, nos lleva a una publicación del canal estadounidense CNN del 5 de agosto de 2025 que muestra la misma escena. El diario británico The Times publicaba también las imágenes en su canal de YouTube. Tanto CNN como The Times y BBC informaban que "una enorme ola de agua descendiera de las montañas hacia la aldea de Dharali" en el norte de la India. Geolocalizamos las imágenes de la aldea de Dharali en el estado de Uttarakhand (31.040914526761156, 78.78129009748524).

Este vídeo no se corresponde con Nepal, es la India en agosto de 2026 Difunden en redes una grabación en la que se ve una fuerte corriente de agua y escombros que atraviesa una carretera como si fuera Nepal. "Un hombre chino registró los momentos aterradores de la repentina catástrofe de inundaciones que azotó a Tíbet y Nepal, revelando ante los ojos la inmensa fuerza y velocidad del agua que fluye con rapidez", leemos en un mensaje de X compartido más de 1.000 veces desde el 26 de agosto que publicaba el vídeo de 90 segundos. Es falso. Mensaje de X que difunde un vídeo de la India de agosto 2026 como si fuera de las inundaciones de Nepal VerificaRTVE En esta grabación no se ve el avance del agua en la inundación de Nepal, aunque son imágenes de la India y de agosto de 2026. Mediante una búsqueda inversa, encontramos el mismo vídeo compartido por la televisión india New Delhi TV (NDTV) el 11 de agosto. La cadena informaba de una "inundación repentina después de que un puente sobre el río Tamak Nala fuera arrastrado por la corriente, interrumpiendo la conectividad con varias aldeas remotas en el distrito de Chamoli", en el poblado de Tamak, en el valle de Niti, estado de Uttarakhand. El medio The Hindustan Times contaba también este suceso en Tamak y aportaba más vídeos de la caída del puente facilitados por la policía de Chamoli (1, 2).

Este vídeo no es Nepal, es el colapso de un glaciar en la Patagonia en 2022 Otro vídeo difundido en redes muestra el avance y derrumbe de un glaciar sobre una masa de agua y lo difunden como si fuera el Tíbet y la causa de la gran inundación sufrida. "Desató una poderosa oleada de agua y escombros, provocando inundaciones severas río abajo en el sistema del río Koshi en Nepal. La pura fuerza de la naturaleza es aterradora", dice un mensaje en X del 26 de agosto, día del suceso, compartido más de 3.000 veces. Es falso, es un vídeo antiguo. Mensaje que difunde un vídeo de 2022 como si fuera actual de Nepal y Tíbet VerificaRTVE La grabación no muestra el derrumbe de un glaciar en el Tíbet. Una búsqueda inversa de las imágenes nos muestra el mismo vídeo difundido en noviembre de 2022 y que se corresponde con un desprendimiento en un glaciar en la Patagonia en la frontera entre Chile y Argentina. El mismo vídeo fue difundido por televisiones argentinas y españolas ese mes (1, 2, 3), como imágenes del glaciar Viedma, en Argentina. Geolocalizamos, sin embargo, la imagen en el glaciar Gray, en Chile (-50.94958093088728, -73.24849796354006).