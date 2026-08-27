Ceuta, en directo última hora | Once migrantes detenidos en Ceuta por lanzar piedras a un vehículo militar
La crisis migratoria de Ceuta sigue este jueves, casi un mes después de la llegada de miles de personas desde Marruecos a través de la frontera del Tarajal. Las comparecencias en el Congreso del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el ministro responsable del mando único para coordinar las decisiones Ángel Víctor Torres, y la ministra de Sanidad, Mónica García, llegan tras las distintas versiones que los titulares de Interior y Defensa han dado sobre la información que se trasladó a la delegación del Gobierno antes del 30 de julio.
Los tres ministros darán explicaciones después de la primera reunión del mando único con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en la que se decidió excluir los polideportivos de la lista de instalaciones públicas para agrupar y alojar a las personas inmigrantes. En la ciudad autónoma el hartazgo por la crisis migratoria ha vuelto a tomar las calles en la última jornada y cientos de vecinos se han movilizado para protestar contra la gestión del Gobierno y reclamar una solución urgente para recuperar la certidumbre y la seguridad en su vida cotidiana.
En directo, última hora de la crisis en Ceuta
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10:26
El ministro de Presidencia achaca la entrada de migrantes a "bulos"
Bolaños ha achacado la entrada de miles del migrantes en Ceuta a la difusión de "bulos" en redes sociales tras la "tergiversación" de una sentencia del Tribunal Supremo en redes sociales. En su comparecencia en el Congreso ha asegurado que a la "presión migratoria" que ya ocurre en Ceuta y Melilla se sumó a la difusión de dos "bulos": "que la frontera estaba abierta" y que "si entrabas a nado no te podían devolver". Además, ha defendido la gestión de la crisis al asegurar que hubo un despliegue de Fuerzas y Cuerpos con más de 500 agentes policiales y guardias civiles adicionales de manera. "El contingente actual de Policía y Guardia Civil asciende a 1.700 efectivos", ha cifrado.
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10:18
Bolaños llama a "evitar cualquier discurso racista" y dice que hay que "garantizar el regreso de estas personas a su país de origen respetando el Estado de Derecho"
Bolaños ha explicado al inicio de su intervención en el Congreso que el 30 y 31 de julio, la entrada de unas 70.000 personas irregularmente en Ceuta provocó un hecho "grave" que ha afectado a la vida de sus ciudadanos y ha generado "lógica preocupación en el resto de España".
"Abordamos el desafío desde tres puntos de vista diferentes, el primero la necesidad de asegurar el orden público, reforzar las capacidades de las instituciones y los servicios públicos y garantizar la tranquilidad social en Ceuta, es una demanda de la población ceutí que estamos atendiendo y que desde hace dos días hacemos con la declaracion de seguridad nacional", ha explicado.
El segundo reto es la atención humanitaria a las personas que entraron de maner irregular, en Ceuta: "Son seres humanos que merecen ser atendidos con humanidad y cubrir su necesidades básicas y evitar cualquier discurso racista xenófobo que lamentablemente abundan". Y ha agregado que hay que "garantizar el regreso de estas personas a su país de origen respetando el estado de derecho".
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10:09
Bolaños traslada "un mensaje de confianza" a Ceuta: "El Estado está volcado devolver normalidad cuanto antes"
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece a petición propia para dar cuenta del funcionamiento del sistema de seguridad nacional y de las necesidades en materia de Justicia en la gestión de la crisis de Ceuta, tras la entrada de miles de migrantes el 30 de julio
El ministro ha trasladado un "mensaje de confianza a la ciudadanía de Ceuta, el Estado está volcado devolver normalidad cuanto antes a la ciudad de Ceuta" y ha agradecido a los servidores públicos su trabajo en la ciudada autónoma para conseguir que la ciudad recupere el normal desarrollo de su vida.
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10:02
A esta hora da comienzo la comparecencia de Bolaños en el Congreso
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está ya preparado para iniciar su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en una sesión extraordinaria en el Congreso.
Bolaños va a informar a petición propia sobre la gestión de sus competencias en relación con la crisis en Ceuta tras la entrada de al menos 70.000 migrantes el 30 y 31 de julio, de los que al menos 5.000 siguen en la ciudad autónoma, según el Ejecutivo.
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9:57
Castilla-La Mancha advierte que no cuenta con capacidad de acoger menores de Ceuta
La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha advertido este jueves, de forma previa a la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que la región no cuenta en estos momentos con la capacidad de albergar a menores procedentes de Ceuta.
"En estos momentos nuestro sistema no lo soporta más", ha señalado la titular de Bienestar Social durante una entrevista concedido a la Cadena Ser y recogida por Europa Press. "En este momento Castilla-La Mancha está en una situación en donde todo su sistema está sobre ocupado y no puede asumirlo", ha apuntado.
García Torijano ha apuntado que se trata de una situación conocida por el Ministerio de Juventud e Infancia tras la coordinación de acogidas durante los últimos meses.
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9:50
Uzman Bersabé, de la Asociación Solidaria Al Ámbar: "El discurso del PP es que la única solución es Marruecos y expulsar a todos"
El activista y representante de la Asociación Solidaria Al Ámbar, Uzman Bersabé, ha descrito en Las Mañanas de RNE cómo es la situación en Ceuta casi un mes después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.
Se ha mostrado crítico con el discurso del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y la retórica del Partido Popular a la hora de analizar el problema y demandar la devolución a Marruecos de las personas que todavía siguen en la ciudad. Admite, eso sí, que la situación es compleja en la periferia, donde "nuestras hijas no pueden salir a la calle solas".
Bersabé hace también una distinción de los entre dos capas de la sociedad ceutí: "Hay quien reacciona con solidaridad y otros con supremacismo".
Afirma que "cuando van a la caza lo mismo van detrás de un migrante que le pueden dar un palo a un ceutí musulmán", mientras otra parte de la ciudadanía sí que caracteriza por un comportamiento más acogedor de cara a la migración en el norte del continente africano.
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9:46
Jorge Dezcallar: "No entiendo esta política de apaciguamiento permanente con Marruecos"
El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y exembajador en Marruecos, Jorge Dezcallar, cree que, más allá de la polémica entre los ministros de Defensa e Interior sobre la información que recibió el Gobierno, "lo importante son dos cosas: asegurar el control de las fronteras de Ceuta y devolver la normalidad a la ciudad".
Dezcallar ha advertido de que, si los servicios de inteligencia habían informado del riesgo y no se habían tomado medidas, "sería muy grave", pero también ha señalado que sería igualmente grave que esa información no hubiera llegado a los responsables. Además, ha defendido que se convoque la Comisión de Secretos Oficiales para aclarar lo ocurrido.
Sobre Marruecos, Dezcallar ha sostenido que España tiene "muchísimas" bazas para defender sus intereses y ha cuestionado la política de "apaciguamiento permanente" con Rabat. Aunque ha defendido mantener una relación de respeto y cooperación con el país vecino y ha advertido de que Marruecos "no va a ceder nunca" en su reivindicación de Ceuta y Melilla.
También ha considerado que el rey debería haber acudido a Ceuta para trasladar el apoyo de España a sus ciudadanos, y ha criticado la gestión de la crisis, al entender que "se ha tardado 26 días en nombrar un mando único" y que Europa ha contemplado "con cierto asombro" la lentitud y el caos de la respuesta.
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9:43
El Gobierno de Ceuta llama a la calma y no elevar la tensión tras los incidentes en Benzú
El Gobierno de Ceuta ha hecho un llamamiento a la calma y no elevar la tensión tras los incidentes de las últimas horas en la ciudad autónoma a consecuencias de la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de migrantes a finales de julio.
La vicepresidenta segunda de Ceuta y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, ha informado de que sobre las 5:00 horas se ha reportado "un incidente" en la barriada en Benzú "donde han participado algunos inmigrantes y también militares".
Ante ello, Chandiramani ha pedido a los ceutíes que no haya violencia en las protestas y "unidad" ante la legitimidad de salir a la calle "pero siempre en un ambiente de tranquilidad porque esa alta crispación no lleva a ningún sitio".
"La tensión en la ciudad de Ceuta es muy elevada y creo que entre todos nosotros como entidades políticas, instituciones y medios de comunicación debemos llamar a la calma porque esta tensión puede llevarnos a donde nadie quiere que estemos", ha subrayado en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.
La vicepresidenta segunda ha afirmado que entiende que la población está "cansada" y necesita "respuestas" porque "la paciencia tiene un límite" y "los sentimientos están a flor de piel" ante la falta de soluciones por parte del Gobierno central. También ha pedido confianza porque la crisis se solucionará, si bien ha reconocido que la entrada masiva de finales de julio "ha sido desbordante para las administraciones" y la respuesta "muy tardía".
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9:33
Al menos 11 migrantes detenidos en Ceuta tras el lanzamiento de piedras contra un vehículo militar
Un altercado registrado la pasada noche entre un grupo de migrantes y militares la zona de Benzú, en la frontera sur de Ceuta, se ha saldado con la detención de al menos 11 personas.
Los hechos se produjeron cuando el vehículo militar llegó a un semáforo y comenzó a recibir el lanzamiento de piedras por parte de los migrantes.
“Detenidos 11 migrantes en Ceuta tras apedrear un vehículo del Ejército en una acción que la Policía califica de "emboscada".— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) August 27, 2026
¿ María Álvarez https://t.co/gQqRzK0bem #LaHora27A pic.twitter.com/taonHpfP9N“
Las diligencias de investigación de la Policía Nacional por estos hechos siguen abiertas por lo que califican de una especie de emboscada.
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9:18
Al menos nueve comunidades autónomas asistirán a la Conferencia Sectorial de Infancia
Al menos nueve comunidades autónomas asistirán este jueves 27 de agosto a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros del 30 julio.
En concreto, Andalucía, Cataluña, la Región de Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Navarra y Canarias, según recoge Europa Press, han confirmado su asistencia al encuentro que presidirá la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Por su parte, Baleares, la Comunidad de Madrid y La Rioja han evitado confirmar su asistencia, por el momento. En cambio, Castilla y León ha descartado acudir y ha pedido al Gobierno la expulsión de migrantes, al mismo tiempo que ha avisado de una capacidad de acogida "superada" en la comunidad.
La fecha para la celebración de la Conferencia Sectorial se decidió el 13 de agosto, en la Comisión Sectorial, una reunión técnica entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y los directores generales de Infancia de las comunidades autónomas.
Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde gobiernan conjuntamente PP y Vox, no asistieron entonces y está previsto que tampoco acudan este jueves.
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9:03
Uzman Bersabé, activista de la asociación Al Ámbar, avisa sobre los "discursos incendiarios"
El activista y representante de la Asociación Solidaria Al Ámbar, Uzman Bersabé,entrevistado en Las Mañanas de RNE, ha alertado sobre los "discursos incendiarios" por parte de un sector de Ceuta. "Aquí hay dos Ceutas, la blanca del centro, mayoritariamente votante de derechas que son los que mantienen al señor Vivas ahí y desde el consistorio hay un discurso muy incendiario, cada vez más".
“ENTREVISTA | Uzman Bersabé, activista y representante de la Asociación Solidaria Al Ámbar— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) August 27, 2026
¿¿"El discurso del señor Vivas y del PP es que la única solución es Marruecos y expulsar a todos"
¿¿ https://t.co/HABQgJI4Va pic.twitter.com/cEcYcpHuN9“
Uzman Bersabé señala que según sus cálculos, entre 12.000 y 15.000 personas siguen en la ciudad autónoma después de la llegada de miles de migrantes el 30 y 31 de julio.
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8:53
Aznar visitará este jueves Ceuta en plena crisis por la entrada masiva de migrantes
El expresidente del Gobierno José María Aznar visitará este jueves Ceuta con motivo de la crisis que vive la ciudad autónoma desde finales de julio tras la entrada masiva de unos 70.000 inmigrantes desde la frontera con Marruecos.
Aznar tiene previsto reunirse a las 12:45 horas con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y con miembros de su gobierno en la sede de la Asamblea y también firmará en el libro de honor de la Ciudad, en la Alcaldía Noble, según ha precisado FAES.
Por último, el expresidente participará en un acto institucional en el Salón del Trono junto a Vivas, donde se prevé que ambos pronuncien "unas palabras".
La fundación que dirige el expresidente Aznar criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis migratoria y le ha acusado de no haber previsto el "efecto llamada" que supuso la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que prohíbe las devoluciones en caliente, con un refuerzo de los dispositivos de control en la frontera con Marruecos.
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8:49
La fiscal general del Estado se reunirá este jueves con Vivas en Ceuta
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se reunirá este jueves con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a las 11.30 horas en el Palacio de la Asamblea de la ciudad autónoma y visitará un centro de menores tras la llegada de decenas de miles de migrantes el pasado 30 de julio.
Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE), Peramato visitará Ceuta este jueves junto a la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago y la fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la FGE, Teresa Gisbert.
A las 10:00 horas se reunirán con el equipo de fiscales del área de Ceuta en el Palacio de Justicia de la ciudad y, a las 11:00 horas, se trasladarán al Palacio de la Asamblea para reunirse con el presidente Vivas.
Además, Peramato mantendrá un encuentro con el delegado del Gobierno de la ciudad autónoma, Miguel Angel Pérez Triano, a las 12.30 horas. Esa misma tarde, la delegación visitará un centro de menores.
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8:38
El Gobierno y las comunidades autónomas abordan este jueves el apoyo a los menores migrantes de Ceuta
El Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas se reunirán este jueves 27 de agosto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde abordarán la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros para la atención a la infancia migrante en Ceuta.
El encuentro estará marcado por la ausencia de los representantes de Vox de los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León y tendrá lugar después de la entrada masiva de extranjeros a Ceuta el 30 de julio.
En concreto, los vicepresidentes de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Extremadura y Aragón —Carlos Pollán, Oscar Fernández Calle y Alejandro Nolasco, de Vox— han anunciado que sus regiones no asistirán a la Sectorial a través de cartas que han enviado al departamento que dirige Sira Rego.
En los escritos solicitan que conste en el acta de la reunión su veto expreso "a cualquier reparto de menas" desde la ciudad autónoma "hacia cualquier parte del territorio nacional".
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8:28
La Policía Nacional ha tenido que intervenir esta noche para evitar enfrentamientos
Amanece en Ceuta tras una noche complicada, en la que la Policía Nacional ha tenido que intervenir para evitar enfrentamientos entre migrantes y un grupo de personas que trató de destruir sus asentamientos en las playas.
La tensión se disparó tras las manifestaciones que ayer recorrieron la ciudad autónoma. Los ceutiés han manifestado su hartazgo por la situación en que se encuentran desde hace ya 28 días.
“¿Noche complicada para Ceuta. La Policía Nacional tuvo que intervenir para evitar enfrentamientos entre migrantes y un grupo que trató de e destruir sus asentamientos en las playas.— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) August 27, 2026
¿¿La tensión se disparó tras las manifestaciones que ayer recorrieron la ciudad @Eski_Macias pic.twitter.com/ri3zbHFFcX“
El inicio de la noche fue especialmente complicado y tenso en las inmediaciones de la playa de Benitez donde la Policía Nacional tuvo que contener el avance de unas dos doces de personas hacia la playa del Trampolín, la intervención evitó un enfrentamiento directo aunque a su paso destruyeron algunas de las tiendas de campaña que los migrantes tenían.
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8:21
Bolaños va a dar cuenta del refuerzo de personal en Ceuta para tramitar expedientes
En la misma comisión mixta de Seguridad Nacional, pero antes que Ángel Víctor Torres, comparecerá el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a partir de las 10:00 horas, para informar de los refuerzos de personal desplegados en Ceuta para tramitar los expedientes. Principalmente se trata de fiscales, abogados de oficio y forenses para identificar los cuerpos de los migrantes fallecidos.
Además, el PP tiene reclamada la comparecencia del director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, para que informe del cese de la funcionaria del departamento de Seguridad Nacional que publicó los primeros datos de entrada ilegal de migrantes en la crisis de Ceuta del pasado jueves.
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8:18
Torres comparece en el Congreso para explicar su papel como "mando único" en Ceuta
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecerá este jueves en sesión extraordinaria ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional del Congreso para dar cuenta de su papel como responsable del 'mando único' para gestionar la crisis migratoria en Ceuta, con el objetivo de reforzar la coordinación entre las distintas autoridades y administraciones implicadas.
La decisión del Gobierno llegó este martes tras la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional presidida por Pedro Sánchez después de la entrada a finales de julio de más de 80.000 migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma.
La nueva autoridad funcional está acompañada de un órgano colegiado en el que estarán representados el Gobierno de Ceuta, con su presidente, Juan Jesús Vivas; la Delegación del Gobierno; el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); el Departamento de Seguridad Nacional y once ministerios implicados en la gestión de la crisis. El Ejecutivo ha defendido que la situación ha entrado en una "nueva fase" que requiere reforzar la coordinación entre las administraciones.
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8:14
Buenos días, en una jornada clave en lo político para conocer la situación de la crisis migratoria de Ceuta, casi un mes después de la llegada de miles de personas desde Marruecos a través de la frontera del Tarajal. Este jueves, 27 de agosto, se esperan las comparecencias del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, del responsable del mando único Ángel Víctor Torres, y de la ministra de Sanidad, Mónica García.
Todo, en un momento en que la crispación vecinal ha aumentado y cientos de personas han vuelto a tomar las calles de la ciudad autónoma por segunda jornada consecutiva para protestar contra la gestión del Gobierno y reclamar una solución urgente para recuperar la certidumbre y la seguridad en su vida cotidiana.