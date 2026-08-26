Torres apela a la "convivencia pacífica" en Ceuta mientras el hartazgo de cientos de vecinos vuelve a tomar la calle

El hartazgo por la crisis migratoria ha vuelto a tomar las calles de Ceuta este miércoles, por segunda jornada consecutiva. Cientos de vecinos se han movilizado para protestar contra la gestión del Gobierno y reclamar una solución urgente para recuperar la certidumbre y la seguridad en su vida cotidiana. Entre banderas de España, exigen que se agilicen los trámites para la deportación de los extranjeros en situación irregular que no tengan derecho a asilo o sean menores de edad.

La manifestación, que ha comenzado a las 19.00 horas, se ha dirigido a la sede de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, donde ha tenido lugar la reunión del comité de seguimiento del mando único, presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la que han asistido el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, y, por videoconferencia, miembros de otros Ministerios.

"La violencia no va a ningún lado", ha declarado Torres en su comparecencia posterior, en la que ha apelado a la "convivencia pacífica" y se ha comprometido a que retornen todos los migrantes que no tengan derecho a asilo, "con arreglo a la ley".