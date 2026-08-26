Torres apela a la "convivencia pacífica" en Ceuta mientras el hartazgo de cientos de vecinos vuelve a tomar la calle
- Los ceutíes piden que se agilicen los trámites para deportar a quienes no tengan derecho a asilo
- No se usarán polideportivos, pero el ministro avisa: "Cuanto antes tengamos los espacios, antes podrán ser devueltos"
El hartazgo por la crisis migratoria ha vuelto a tomar las calles de Ceuta este miércoles, por segunda jornada consecutiva. Cientos de vecinos se han movilizado para protestar contra la gestión del Gobierno y reclamar una solución urgente para recuperar la certidumbre y la seguridad en su vida cotidiana. Entre banderas de España, exigen que se agilicen los trámites para la deportación de los extranjeros en situación irregular que no tengan derecho a asilo o sean menores de edad.
La manifestación, que ha comenzado a las 19.00 horas, se ha dirigido a la sede de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, donde ha tenido lugar la reunión del comité de seguimiento del mando único, presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la que han asistido el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, y, por videoconferencia, miembros de otros Ministerios.
"La violencia no va a ningún lado", ha declarado Torres en su comparecencia posterior, en la que ha apelado a la "convivencia pacífica" y se ha comprometido a que retornen todos los migrantes que no tengan derecho a asilo, "con arreglo a la ley".
La polémica por los espacios para alojar a las personas inmigrantes
El ministro ha subrayado que antes se tiene que hacer "el triaje" (quiénes son menores, quiénes son refugiados, quiénes sí pueden ser deportados) y que, para ello, necesitan instalaciones públicas para agruparlos y alojarlos. "Cuanto antes tengamos a las personas en los espacios, antes podrán ser devueltos", ha reiterado el ministro, en referencia a la preocupación de la ciudadanía y el Gobierno autonómico.
Una de las protestas de la víspera se desató precisamente después de que se publicara un listado de instalaciones públicas que se pueden utilizar, como el Acuartelamiento "Coronel Fiscer" o diferentes polideportivos, recogidos en el real decreto publicado este miércoles. Vivas ha rechazado tajantemente que se recurra a estos últimos y en la reunión del mando único han acordado sustituirlos por otros espacios, si bien Torres no ha concretado cuáles.
"Ceuta se ha quedado sin feria, sin parques urbanos e infantiles, ¿ahora también se tiene que quedar sin polideportivos?", cuestionó Vivas este miércoles por la mañana.
Además, el persidente ceutí ha reclamado que el Estado se haga cargo de la acogida de los niños o adolescentes extranjeros en situación irregular que permanecen en la ciudad autónoma (1.410, según el Gobierno), a lo que Torres ha respondido: "La competencia es claramente autonómica", ha dicho, y ha explicado que la Administración central interviene solo para coordinar el reparto entre comunidades, con arreglo a la reforma que el Ejecutivo de coalición sacó adelante para apoyar a los territorios fronterizos.