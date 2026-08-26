Vivas asegura que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta "se pudo evitar": "Estaban avisados"
- Afirma que Ceuta no ha vuelto a la normalidad casi un mes después
- Defiende que para que vuelva la normalidad a la ciudad, tienen que ser retornados los inmigrantes irregulares
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado este miércoles que la "vulneración de la frontera y de la integridad territorial" que se produjo con la entrada masiva de inmigrantes en la Ciudad Autónoma los pasados 30 y 31 de julio "se pudo evitar", ya que hubo avisos previos en ese sentido.
"La entrada masiva se pudo evitar, que se tuvo que evitar, que la tuvo que evitar quien podía y debía hacerlo. Además, estaba avisado", ha afirmado en una rueda de prensa junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha visitado la ciudad. Vivas defiende así lo que también dijo este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa del Congreso en la que compareció a petición propia para dar cuenta de la gestión de la crisis migratoria, unas palabras que contradicen al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que señaló que "no hubo ningún informe" que alertara de lo que podía pasar en la Ciudad Autónoma.
Por eso, para Vivas, la "indignación de los ceutíes está más que justificada". Asimismo ha denunciado que todavía se desconoce cuántos de los que entraron irregularmente permanecen en Ceuta casi un mes después. "A día de hoy todavía no sabemos las personas que hay en Ceuta de los que entraron", ha indicado.
Insiste en el retorno de los inmigrantes irregulares a Marruecos
En este sentido, el presidente ceutí ha advertido de que la Ciudad Autónoma no ha retornado a la normalidad, como dice el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha apuntado que para que eso ocurra es preciso que se devuelva al país vecino a los que entraron ilegalmente. "Solo hay manera de una vuelta a la normalidad, que es retornando a Marruecos los que entraron vulneraron nuestra frontera", ha apuntado.
También ha criticado que el Gobierno no le haya informado sobre si hay un plan al respecto, o sobre "cuál es el horizonte temporal". No obstante, ha garantizado que "apelará" a quien haga falta para devolver la normalidad a la ciudad. "No nos vamos a rendir. Vamos a persistir y utilizar todos los medios para que Ceuta vuelva a la normalidad y lo hago cuanto antes", ha asegurado.
Así, ha avanzado que apelará al Gobierno y al mando único, pero también recurrirá a las Cortes, al Poder Judicial e incluso a la Unión Europea. En este punto, ha afirmado que tiene organizada una agenda "a partir del 7 de septiembre" para informar a las instituciones europeas de todo lo que está pasando en Ceuta.
Vivas ha sostenido que lo que sucede en la Ciudad Autónoma "trasciende al ámbito local y alcanza a toda España". En este punto, ha defendido que no solo los ceutíes tienen derecho a que la frontera y la integridad territorial sea respetada, sino que todos los españoles tienen derecho a ello. "Si la integridad territorial se rompe por Ceuta, se rompe para toda España", ha advertido.