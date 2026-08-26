Vivas asegura que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta "se pudo evitar": "Estaban avisados"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado este miércoles que la "vulneración de la frontera y de la integridad territorial" que se produjo con la entrada masiva de inmigrantes en la Ciudad Autónoma los pasados 30 y 31 de julio "se pudo evitar", ya que hubo avisos previos en ese sentido.

"La entrada masiva se pudo evitar, que se tuvo que evitar, que la tuvo que evitar quien podía y debía hacerlo. Además, estaba avisado", ha afirmado en una rueda de prensa junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha visitado la ciudad. Vivas defiende así lo que también dijo este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa del Congreso en la que compareció a petición propia para dar cuenta de la gestión de la crisis migratoria, unas palabras que contradicen al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que señaló que "no hubo ningún informe" que alertara de lo que podía pasar en la Ciudad Autónoma.

Por eso, para Vivas, la "indignación de los ceutíes está más que justificada". Asimismo ha denunciado que todavía se desconoce cuántos de los que entraron irregularmente permanecen en Ceuta casi un mes después. "A día de hoy todavía no sabemos las personas que hay en Ceuta de los que entraron", ha indicado.