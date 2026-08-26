La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 5, Falset - Roquetes

Sigue en directo, en abierto y gratis por los canales de TVE, la plataforma RTVE Play o en el reproductor de esta misma página desde las 14.50 hora peninsular española la Vuelta ciclista a España 2026. Este miércoles se disputa la quinta etapa con inicio en Falset y final en Roquetes con un recorrido sin grandes dificultades por la provincia de Tarragona.

La carrera llega a esta jornada con el esloveno Tadej Pogacar (UAE) ya como líder indiscutible de la carrera después de la exhibición que dio en Andorra este martes.

De Falset a Roquetes a través de la Costa Daurada y Terres de l'Ebre Esta etapa conectará el territorio interior de la comarca del Priorat con el entorno fluvial y costero de las Terres de l'Ebre. Tanto la salida en Falset como la llegada en Roquetes constituyen sedes inéditas en la historia de la gran ronda española. La jornada está catalogada oficialmente como una etapa ondulada por la organización de la carrera, aunque en muchos tramos el perfil es llano. La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 5 entre Falset y Roquetes El punto orográfico clave del día se sitúa a falta de poco más de 20 kilómetros para la conclusión de la etapa. Los ciclistas deberán afrontar la ascensión al Puerto de Paüls, de tercera categoría. El diseño del trazado plantea un abanico de alternativas tácticas para el desarrollo de la prueba. Las características del terreno convierten a esta quinta jornada en una oportunidad favorable para la formación de escapadas compuestas por corredores que hayan perdido tiempo en las etapas previas. Por otro lado, las escuadras con especialistas en las llegadas masivas buscarán controlar con el objetivo de asegurar una de las pocas oportunidades claras para disputar un triunfo al sprint en la primera semana de competición.