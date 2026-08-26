Una inundación repentina deja varios muertos y cientos de desaparecidos en Nepal
- Se ha perdido el contacto con casi 400 peregrinos que se disponían a cruzar hacia el Tíbet
- El origen está en un terremoto que ha provocado un deslizamiento de tierras y ha taponado el cauce del río Bhote Koshi
Una inundación repentina ha dejado al menos 16 muertos y cientos de desaparecidos, muchos de ellos turistas extranjeros, en Nepal. La enorme riada ha arrastrado pueblos, mercados, carreteras y centrales hidroeléctricas en el distrito nepalí de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet (China), donde viven unas 50.000 personas.
El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, ha afirmado que la riada ha sido causada por un terremoto que ha provocado un un gran deslizamiento de tierra y ha taponado el cauce del río Bhote Koshi.
Casi 400 peregrinos están sin localizar tras las lluvias. El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, ha confirmado a EFE que hasta el momento se han contabilizado 16 fallecidos, aunque las autoridades temen que la cifra aumente.
Cientos de peregrinos desaparecidos
El director general de la compañía Touch Kailash Travels, Bashu Kumar Adhikari, ha dicho que se ha perdido el contacto con 390 peregrinos que se encontraban en Nepal camino de cruzar hacia el Tíbet para participar en el Kailash Mansarovar Yatra. "La mayoría son indios. Sus identidades aún no han sido verificadas", ha afirmado.
El portavoz del Ejército de Nepal, Rajaram Basnet, ha declarado a EFE que al menos 29 personas han sido rescatadas tras el desbordamiento del río Bhote Koshi. Basnet ha señalado que seis helicópteros del Ejército y otros ocho operados por empresas privadas han sido desplegados para las labores de búsqueda y rescate.
"Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables", ha afirmado.
La riada ha golpeado a primera hora del miércoles el distrito de Rasuwa y ha interrumpido el tránsito por una de las principales rutas terrestres entre Nepal y el Tíbet. La masa de agua ha llegado hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y ha golpeado con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.
Cada año, miles de personas viajan al monte Kailash y al lago Mansarovar, en el Tíbet, durante una peregrinación considerada sagrada por hindúes, budistas y jainistas.