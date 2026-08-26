Una inundación repentina deja varios muertos y cientos de desaparecidos en Nepal

Una inundación repentina ha dejado al menos 16 muertos y cientos de desaparecidos, muchos de ellos turistas extranjeros, en Nepal. La enorme riada ha arrastrado pueblos, mercados, carreteras y centrales hidroeléctricas en el distrito nepalí de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet (China), donde viven unas 50.000 personas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, ha afirmado que la riada ha sido causada por un terremoto que ha provocado un un gran deslizamiento de tierra y ha taponado el cauce del río Bhote Koshi.

Casi 400 peregrinos están sin localizar tras las lluvias. El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, ha confirmado a EFE que hasta el momento se han contabilizado 16 fallecidos, aunque las autoridades temen que la cifra aumente.