Estabilizado el incendio de Collserola tras quemar 45 hectáreas y confinar a 15.000 vecinos en Barcelona
- Protección Civil levanta el confinamiento preventivo en los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana
- Los bomberos centran su trabajo en vigilar los focos secundarios activos en las horas de más calor
El incendio forestal que se declaró la tarde de este martes en la sierra de Collserola, en Barcelona, ha quedado estabilizado a primera hora de este miércoles tras haber quemado más de 45 hectáreas, según datos provisionales. Los Bomberos de Barcelona, en colaboración con los efectivos de la Generalitat, han conseguido consolidar el perímetro del área afectada durante toda la noche de trabajo.
Ante la evolución favorable del fuego, Protección Civil de la Generalitat ha levantado a primera hora de esta mañana el confinamiento preventivo ordenado el día anterior en los barrios de Ciutat Meridiana y Torre Baró, en el distrito de Nou Barris. La medida preventiva obligó a confinarse a unas 15.000 personas, mientras que otros 35 vecinos de las calles Castellví y Lliçà (Torre Baró) fueron desalojados de manera preventiva, habiendo podido regresar a sus casas anoche mismo.
La población afectada ha recibido la notificación del fin de la restricción a través de un nuevo aviso enviado mediante el sistema Es-alert a sus teléfonos móviles. No obstante, las autoridades autonómicas han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que evite acercarse a la zona afectada por el fuego.
Focos secundarios bajo estrecha vigilancia
El dispositivo de extinción continúa trabajando intensamente sobre el terreno con efectivos de los Bomberos de Barcelona, unas veinte dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y diversos medios aéreos. Para facilitar el vuelo y el trabajo seguro de estos recursos aéreos, los equipos de emergencia mantienen clausuradas de forma preventiva algunas redes eléctricas del entorno.
A pesar de que el incendio está estabilizado, los mandos del operativo vigilan con especial atención la orografía del terreno. El jefe de los Bomberos de Barcelona, Sebastià Massagué, ha revelado que les preocupa especialmente "una zona de focos secundarios en una 'olla' entre Torre Baró y Ciutat Meridiana".
“Nos quedan horas de trabajo, de vigilar estos focos secundarios“
"Este es el punto que vigilaremos a lo largo del día para contener posibles reavivamientos, sobre todo al mediodía, en las horas de más calor y cuando se alce un poco la brisa", ha detallado Massagué frente a los medios. El responsable de bomberos ha justificado el mantenimiento del operativo preventivo: "Esto nos hace ser muy prudentes hasta dar el fuego por controlado. Nos quedan horas de trabajo, de vigilar estos focos secundarios".
Llamamiento a la máxima prudencia
En rueda de prensa, el teniente de alcaldía de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha detallado el estado actual del siniestro e informado de que "el fuego está en fase de control, con unos focos aún activos, pero está perimetrado, y se continuará trabajando en las próximas horas para poder prevenir cualquier reavivamiento".
Batlle ha instado a los ciudadanos barceloneses a "extremar la prudencia" ante una coyuntura meteorológica adversa de "mucho calor, de mucha sequedad". El teniente de alcaldía ha apelado a vigilar "cualquier comportamiento que pueda afectar este entorno tan delicado que es esta zona periurbana entre los barrios de montaña y el parque de Collserola". En esta línea, ha recordado que el área ya ha registrado tensiones ambientales recientemente: "Hemos tenido dos incidentes graves en las últimas tres semanas y por tanto hemos de extremar la vigilancia y el control".