Estabilizado el incendio de Collserola tras quemar 45 hectáreas y confinar a 15.000 vecinos en Barcelona

El incendio forestal que se declaró la tarde de este martes en la sierra de Collserola, en Barcelona, ha quedado estabilizado a primera hora de este miércoles tras haber quemado más de 45 hectáreas, según datos provisionales. Los Bomberos de Barcelona, en colaboración con los efectivos de la Generalitat, han conseguido consolidar el perímetro del área afectada durante toda la noche de trabajo.

Ante la evolución favorable del fuego, Protección Civil de la Generalitat ha levantado a primera hora de esta mañana el confinamiento preventivo ordenado el día anterior en los barrios de Ciutat Meridiana y Torre Baró, en el distrito de Nou Barris. La medida preventiva obligó a confinarse a unas 15.000 personas, mientras que otros 35 vecinos de las calles Castellví y Lliçà (Torre Baró) fueron desalojados de manera preventiva, habiendo podido regresar a sus casas anoche mismo.

La población afectada ha recibido la notificación del fin de la restricción a través de un nuevo aviso enviado mediante el sistema Es-alert a sus teléfonos móviles. No obstante, las autoridades autonómicas han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que evite acercarse a la zona afectada por el fuego.

Focos secundarios bajo estrecha vigilancia El dispositivo de extinción continúa trabajando intensamente sobre el terreno con efectivos de los Bomberos de Barcelona, unas veinte dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y diversos medios aéreos. Para facilitar el vuelo y el trabajo seguro de estos recursos aéreos, los equipos de emergencia mantienen clausuradas de forma preventiva algunas redes eléctricas del entorno. A pesar de que el incendio está estabilizado, los mandos del operativo vigilan con especial atención la orografía del terreno. El jefe de los Bomberos de Barcelona, Sebastià Massagué, ha revelado que les preocupa especialmente "una zona de focos secundarios en una 'olla' entre Torre Baró y Ciutat Meridiana". “Nos quedan horas de trabajo, de vigilar estos focos secundarios“ "Este es el punto que vigilaremos a lo largo del día para contener posibles reavivamientos, sobre todo al mediodía, en las horas de más calor y cuando se alce un poco la brisa", ha detallado Massagué frente a los medios. El responsable de bomberos ha justificado el mantenimiento del operativo preventivo: "Esto nos hace ser muy prudentes hasta dar el fuego por controlado. Nos quedan horas de trabajo, de vigilar estos focos secundarios".