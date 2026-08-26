La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés en Cullera, Valencia

La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés de 50 y 45 años de edad en la localidad valenciana de Cullera. Los cuerpos sin vida de la pareja fueron hallados este martes por la tarde por sus dos hijos menores de edad, según han informado a Efe a fuentes del Instituto Armado.

El equipo de Policía Judicial de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, ya que, aunque en un principio no se sabe a qué se deben los fallecimientos, hay "algún indicio de que pudiera haber pasado algo raro", según han indicado las mismas fuentes.

Los cadáveres del matrimonio fueron encontrados por sus hijos junto al jacuzzi de la vivienda de una urbanización de esta localidad costera.

La información sobre estos hechos la ha adelantado el diario Las Provincias, que indica que la vivienda se encuentra en la urbanización Cap Blanc, y que los cuerpos estaban desnudos y presentaban lesiones que parecían punzantes, aunque no se descarta que se trate de muertes accidentales. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Cullera se han hecho cargo de los menores, que tienen necesidades especiales, según el mismo medio.