Las mejores canciones de Dolly Parton que cuentan su vida, su feminismo y su dimensión política

La muerte de Dolly Parton es una de esas pérdidas que sacude la sociedad estadounidense y mundial desde varios puntos y direcciones a la vez, hasta tal punto que el presidente Donald Trump ha decretado "bajar a media asta la bandera estadounidense en todo el país durante una semana". Cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa, la 'reina del country' trascendió hasta convertirse en un fenómeno mundial.

Desde ser la cuarta de doce hermanos en una familia pobre de Locust Ridge, en el estado de Tennessee, (situación que inmortalizó en Coat of Many Colors, inspirada en un abrigo confeccionado por su madre con retales), hasta escribir 3.000 canciones, publicar más de medio centenar de álbumes de estudio con ventas superiores a las 100 millones de unidades, una destacada trayectoria cinematográfica e incluso un parque temático personal: Dollywood.

Todo ello aderezado por su voz y su carismática personalidad y un estilismo que nunca abandonó pese a las críticas: por su pelo rubio de volumen infinito y sus plataformas, decían que su imagen resultaba barata, extravagante y atrevida. Pero ella se mantuvo fiel a sí misma, y es que ya avisó en 1967 con Dumb Blonde: "Solo porque soy rubia, no creas que soy tonta, porque esta rubia tonta no es tonta de nadie".

Jolene: los celos, el deseo y la franqueza humana De un coqueteo real en un banco a uno de los grandes éxitos de la historia de la música country. Jolene, de 1973, es sin duda la canción que más ha representado la carrera de Dolly Parton. Número en listas y situada entre las 500 mejores canciones de la historia según la revista Rolling Stone, redefinió la narrativa del desamor al evitar el odio hacia la otra mujer, prefiriendo mostrar la inseguridad y la franqueza humana. Dolly Parton notó que su esposo, Carl Dean, visitaba demasiado a menudo una sucursal bancaria, donde una cajera pelirroja y de ojos verdes prestaba mucha atención a su marido. No obstante, la canción no narra una traición consumada, sino un ruego vulnerable de una mujer que pide a otra que no le quite a su pareja solo porque puede hacerlo. Lejos de destruir su matrimonio, la broma recurrente sobre la cajera fortaleció la relación de Dolly y Carl, quienes estuvieron juntos casi 60 años, artistas globales de distintos géneros como Miley Cyrus, Beyoncé, The White Stripes u Olivia Newton-John han versionado el tema, y hasta ha inspirado un capítulo y un personaje de Los Simpson. 08.28 min Escuela de divas: Dolly Parton

9 to 5: su canción más política Con 9 to 5, se combinan su esfera musical, cinematográfica y reivindicativa. Dolly Parton compuso el tema para la comedia homónima que protagonizó en 1980 junto a Jane Fonda y Lily Tomlin (estrenada en España como Cómo eliminar a su jefe). Se basa en la organización real 9to5, un movimiento de mujeres trabajadoras de oficina fundado en Boston en 1972, y alude a la jornada laboral tradicional de oficina en Estados Unidos (de 9 de la mañana a 5 de la tarde). Denuncia la explotación, los bajos salarios, la falta de respeto y el acoso de jefes egoístas hacia los empleados, empoderando la lucha diaria por la supervivencia y la dignidad de las mujeres en un mercado laboral dominado por hombres, convirtiéndose en un himno universal de la clase trabajadora.

Just Because I'm a Woman y el feminismo Esta reivindicación de la figura de la mujer es algo que defendió desde el inicio de su carrera. Ya en 1968, Dolly Parton introdujo con Just Because I'm a Woman el doble rasero sexual y la hipocresía social que existía al juzgar la vida amorosa de las mujeres en comparación con la de los hombres. Parton afirma que ha cometido errores, pero defiende que un error no es peor solo por el hecho de ser mujer y reclama ser medida por su carácter actual y su honestidad, y no por los prejuicios de género. La canción nació de una conversación real y difícil entre Parton y Dean a comienzos de su matrimonio. La artista le confesó con total honestidad que había estado con otra persona antes de conocerlo. En la sociedad conservadora del sur de los Estados Unidos en los años 60, este detalle causó un gran dolor inicial en Dean y alteró su percepción sobre ella.

I Will Always Love You: la canción que terminó siendo universal Tal vez opacada por el éxito de Jolene, el tema I Will Always Love You, escrita ese mismo 1973 como una carta de despedida profesional y de gratitud para su mentor, socio y protector, Porter Wagoner, no alcanzó una dimensión universal hasta que Whitney Houston la interpretó en 1992 para la película El guardaespaldas. Cuando Parton sintió que era el momento de lanzar su carrera en solitario y dejar el programa The Porter Wagoner Show, Wagoner se resistía a dejarla ir y las tensiones y discusiones comerciales entre ambos se volvieron constantes. Al darse cuenta de que las discusiones no los llevaban a ningún lado, Parton decidió escribir una canción para expresar lo que sentía. Al cantarle I Will Always Love You a capela, Wagoner estaba llorando y le dijo: "Es la canción más hermosa que he escuchado. Puedes irte, siempre y cuando me dejes producir ese disco". La muestra más fiel del poder de sus composiciones, que hizo que hasta leyendas como Elvis Presley quisieran cantar sus canciones.