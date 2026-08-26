Las mejores canciones de Dolly Parton que cuentan su vida, su feminismo y su dimensión política
- La artista escribió hasta 3.000 temas y publicó más de medio centenar de álbumes
- Su muerte a los 80 años ha conmocionado a EE.UU., donde la bandera estará una semana a media asta
La muerte de Dolly Parton es una de esas pérdidas que sacude la sociedad estadounidense y mundial desde varios puntos y direcciones a la vez, hasta tal punto que el presidente Donald Trump ha decretado "bajar a media asta la bandera estadounidense en todo el país durante una semana". Cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa, la 'reina del country' trascendió hasta convertirse en un fenómeno mundial.
Desde ser la cuarta de doce hermanos en una familia pobre de Locust Ridge, en el estado de Tennessee, (situación que inmortalizó en Coat of Many Colors, inspirada en un abrigo confeccionado por su madre con retales), hasta escribir 3.000 canciones, publicar más de medio centenar de álbumes de estudio con ventas superiores a las 100 millones de unidades, una destacada trayectoria cinematográfica e incluso un parque temático personal: Dollywood.
Todo ello aderezado por su voz y su carismática personalidad y un estilismo que nunca abandonó pese a las críticas: por su pelo rubio de volumen infinito y sus plataformas, decían que su imagen resultaba barata, extravagante y atrevida. Pero ella se mantuvo fiel a sí misma, y es que ya avisó en 1967 con Dumb Blonde: "Solo porque soy rubia, no creas que soy tonta, porque esta rubia tonta no es tonta de nadie".
Jolene: los celos, el deseo y la franqueza humana
De un coqueteo real en un banco a uno de los grandes éxitos de la historia de la música country. Jolene, de 1973, es sin duda la canción que más ha representado la carrera de Dolly Parton.
Número en listas y situada entre las 500 mejores canciones de la historia según la revista Rolling Stone, redefinió la narrativa del desamor al evitar el odio hacia la otra mujer, prefiriendo mostrar la inseguridad y la franqueza humana.
Dolly Parton notó que su esposo, Carl Dean, visitaba demasiado a menudo una sucursal bancaria, donde una cajera pelirroja y de ojos verdes prestaba mucha atención a su marido. No obstante, la canción no narra una traición consumada, sino un ruego vulnerable de una mujer que pide a otra que no le quite a su pareja solo porque puede hacerlo.
Lejos de destruir su matrimonio, la broma recurrente sobre la cajera fortaleció la relación de Dolly y Carl, quienes estuvieron juntos casi 60 años, artistas globales de distintos géneros como Miley Cyrus, Beyoncé, The White Stripes u Olivia Newton-John han versionado el tema, y hasta ha inspirado un capítulo y un personaje de Los Simpson.
9 to 5: su canción más política
Con 9 to 5, se combinan su esfera musical, cinematográfica y reivindicativa. Dolly Parton compuso el tema para la comedia homónima que protagonizó en 1980 junto a Jane Fonda y Lily Tomlin (estrenada en España como Cómo eliminar a su jefe).
Se basa en la organización real 9to5, un movimiento de mujeres trabajadoras de oficina fundado en Boston en 1972, y alude a la jornada laboral tradicional de oficina en Estados Unidos (de 9 de la mañana a 5 de la tarde).
Denuncia la explotación, los bajos salarios, la falta de respeto y el acoso de jefes egoístas hacia los empleados, empoderando la lucha diaria por la supervivencia y la dignidad de las mujeres en un mercado laboral dominado por hombres, convirtiéndose en un himno universal de la clase trabajadora.
Just Because I'm a Woman y el feminismo
Esta reivindicación de la figura de la mujer es algo que defendió desde el inicio de su carrera. Ya en 1968, Dolly Parton introdujo con Just Because I'm a Woman el doble rasero sexual y la hipocresía social que existía al juzgar la vida amorosa de las mujeres en comparación con la de los hombres.
Parton afirma que ha cometido errores, pero defiende que un error no es peor solo por el hecho de ser mujer y reclama ser medida por su carácter actual y su honestidad, y no por los prejuicios de género.
La canción nació de una conversación real y difícil entre Parton y Dean a comienzos de su matrimonio. La artista le confesó con total honestidad que había estado con otra persona antes de conocerlo. En la sociedad conservadora del sur de los Estados Unidos en los años 60, este detalle causó un gran dolor inicial en Dean y alteró su percepción sobre ella.
I Will Always Love You: la canción que terminó siendo universal
Tal vez opacada por el éxito de Jolene, el tema I Will Always Love You, escrita ese mismo 1973 como una carta de despedida profesional y de gratitud para su mentor, socio y protector, Porter Wagoner, no alcanzó una dimensión universal hasta que Whitney Houston la interpretó en 1992 para la película El guardaespaldas.
Cuando Parton sintió que era el momento de lanzar su carrera en solitario y dejar el programa The Porter Wagoner Show, Wagoner se resistía a dejarla ir y las tensiones y discusiones comerciales entre ambos se volvieron constantes.
Al darse cuenta de que las discusiones no los llevaban a ningún lado, Parton decidió escribir una canción para expresar lo que sentía. Al cantarle I Will Always Love You a capela, Wagoner estaba llorando y le dijo: "Es la canción más hermosa que he escuchado. Puedes irte, siempre y cuando me dejes producir ese disco".
La muestra más fiel del poder de sus composiciones, que hizo que hasta leyendas como Elvis Presley quisieran cantar sus canciones.
La filantropía como otra forma de hacer política
De su carrera profesional queda el legado para artistas como Taylor Swift o Miley Cyrus y reconocimientos como sus 11 premios Grammy, pero otros como el Oscar honorífico, otorgado en la última edición, no solo han llegado por sus trabajos artísticos, sino por su defensa de las causas sociales, ya que se trataba del Premio Humanitario Jean Hersholt de la Academia.
Motivada por sus propios orígenes de extrema pobreza en las montañas de Tennessee, Parton invirtió entre 100 y 200 millones de dólares de su fortuna personal (movilizando más de 1,000 millones en total junto con otros socios) en causas que abarcan la educación infantil, la salud global y el alivio en catástrofes naturales.
Inspirada por su padre, quien nunca aprendió a leer ni a escribir, Parton lanzó el programa 'Imagination Library' en 1995 para enviar un libro infantil gratuito cada mes a niños desde su nacimiento hasta los cinco años.
En 2020, Parton donó un millón de dólares al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, un financiamiento crucial que aceleró el desarrollo de la vacuna de Moderna contra la COVID-19. Cuando el fuego arrasó las comunidades cercanas a las Grandes Montañas Ahumadas, Parton entregó de inmediato 1.000 dólares mensuales durante seis meses a cada familia que perdió su hogar para cubrir sus necesidades básicas de reconstrucción.
Tras el fenómeno mundial de la versión de Whitney Houston de I Will Always Love You, Parton utilizó las regalías generadas para comprar y revitalizar propiedades en un vecindario históricamente negro de Nashville. Con esto, buscó asegurar que el dinero producido por la voz de una mujer afroamericana regresara directamente a potenciar a esa comunidad.
Por toda esta trayectoria desinteresada y su filosofía de "si tienes más de lo que necesitas, debes ayudar a los demás", fue distinguida con la prestigiosa Medalla Carnegie de Filantropía en 2022.