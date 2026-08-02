Muere el actor Vincent Pastore, conocido por su papel en la mítica serie 'Los Soprano'

El actor Vincent Pastore, conocido por interpretar el papel de Salvatore Bonpensiero, 'Big Pussy', en la serie 'Los Soprano', ha fallecido a los 80 años en Nueva York.

Tras no tener noticias de él en varios días, un vecino lo encontró sin vida en su residencia del Bronx, en Nueva York, el mismo barrio que lo vio nacer el 14 de julio de 1946.

Su representante Bob McGowan ha confirmado a la cadena Fox News su fallecimiento y la policía investiga ahora las causas de la muerte del actor que debe en gran parte su popularidad al papel que le llegó en el año 1999, el más reconocido de su carrera, el de la mítica y aclamada serie 'Los Soprano'.