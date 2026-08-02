Muere el actor Vincent Pastore, conocido por su papel en la mítica serie 'Los Soprano'
- Tras no tener noticias de él en varios días, un vecino lo halló sin vida este sábado en su residencia del Bronx, en Nueva York
- Su representante Bob McGowan confirma su fallecimiento y la policía investiga ahora las causas de la muerte
El actor Vincent Pastore, conocido por interpretar el papel de Salvatore Bonpensiero, 'Big Pussy', en la serie 'Los Soprano', ha fallecido a los 80 años en Nueva York.
Tras no tener noticias de él en varios días, un vecino lo encontró sin vida en su residencia del Bronx, en Nueva York, el mismo barrio que lo vio nacer el 14 de julio de 1946.
Su representante Bob McGowan ha confirmado a la cadena Fox News su fallecimiento y la policía investiga ahora las causas de la muerte del actor que debe en gran parte su popularidad al papel que le llegó en el año 1999, el más reconocido de su carrera, el de la mítica y aclamada serie 'Los Soprano'.
"Su legado va más allá de Los Soprano"
Su representante ha destacado al actor como "una de las personas más amables y generosas" que ha conocido y ha recordado que su legado va mucho más allá del icónico drama de HBO.
Pastore se había alistado antes en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam y al volver a su país estudió actuación y consiguió su primer papel en el cine con la película 'Black Roses', superados ya los 40 años.
Destacó siempre en su carrera por papeles relacionados con el cine policial y el crimen organizado, como 'Buenos muchachos' o 'Carlito´s Way'.
En su vida personal, tuvo un episodio polémico en 2005 cuando se declaró culpable de intentar agredir a una mujer con la que mantenía una relación sentimental.