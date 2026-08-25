Cientos de ceutíes protestan por la gestión de la crisis migratoria y exigen la dimisión del delegado del Gobierno

Cientos de ciudadanos protestan este martes en Ceuta por la gestión de la crisis iniciada con la entrada masiva de personas inmigrantes a través de Marruecos. Exigen la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y se oponen al supuesto realojo el próximo viernes de un grupo de extranjeros en situación irregular en el Acuartelamiento Coronel Fischer y la antigua fábrica de harinas, algo que ya ha sido desmentido por la Delegación de la ciudad autónoma.

"Es un BULO. No ha sido emitida por esta institución y no responde a información veraz", han indicado desde el gabinete que dirige Pérez Triano, a quien se dirigen las quejas ciudadanas. De hecho, los manifestantes se han concentrado en la puerta de un hotel donde les han informado que se encuentra.

A las 20:00 horas de este martes, se ha convocado otra protesta "pacífica, cívica y respetuosa" para exigir responsabilidades políticas y su dimisión, después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya asegurado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le informó del "asalto masivo" y "a nado" el día 29 de julio. No obstante, casi al mismo tiempo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha negado que existieran informes que alertaran de ello.