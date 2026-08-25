Cientos de ceutíes protestan por la gestión de la crisis migratoria y exigen la dimisión del delegado del Gobierno
- Se oponen al supuesto realojo de inmigrantes en el acuartelamiento Fischer, que ha sido desmentido por la Delegación
- Robles asegura que el CNI advirtió de la entrada en Ceuta un día antes mientras Marlaska reitera que "no hubo informes"
Cientos de ciudadanos protestan este martes en Ceuta por la gestión de la crisis iniciada con la entrada masiva de personas inmigrantes a través de Marruecos. Exigen la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y se oponen al supuesto realojo el próximo viernes de un grupo de extranjeros en situación irregular en el Acuartelamiento Coronel Fischer y la antigua fábrica de harinas, algo que ya ha sido desmentido por la Delegación de la ciudad autónoma.
"Es un BULO. No ha sido emitida por esta institución y no responde a información veraz", han indicado desde el gabinete que dirige Pérez Triano, a quien se dirigen las quejas ciudadanas. De hecho, los manifestantes se han concentrado en la puerta de un hotel donde les han informado que se encuentra.
A las 20:00 horas de este martes, se ha convocado otra protesta "pacífica, cívica y respetuosa" para exigir responsabilidades políticas y su dimisión, después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya asegurado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le informó del "asalto masivo" y "a nado" el día 29 de julio. No obstante, casi al mismo tiempo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha negado que existieran informes que alertaran de ello.