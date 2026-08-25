El humo de un incendio forestal en Collserola obliga a confinar dos barrios de Barcelona

Un incendio forestal declarado a primera hora de la tarde en la sierra de Collserola mantiene en alerta a la ciudad de Barcelona y a los municipios colindantes. El fuego, que se ha originado sobre las 15:30 horas en una zona de matorrales junto a la carretera Alta de les Roquetes, en el distrito de Nou Barris, ha generado una densa columna de humo visible desde gran parte del área metropolitana y afecta ya una superficie aproximada de 35 hectáreas dentro del parque natural.

Según datos provisionales de los Agents Rurals, el fuego se inició en el término municipal de Barcelona, donde se quemaron unas 34 hectáreas, y se propagó hacia el término municipal de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), con una superficie afectada de 1 hectárea. El terreno quemado corresponde principalmente a arbolado y matorral, dentro del ámbito del Parque Natural. Efectivos del cuerpo de Agents Rurals trabajan en la investigación de las causas del incendio.

El Parque Natural de la Sierra de Collserola se encuentra en una zona de alto riesgo para la Peste Porcina Africana. Para prevenir la propagación del virus, se han activado protocolos de bioseguridad y desplegado equipos de desinfección para los vehículos y equipos de los servicios de emergencia.

Ante la intensidad de la humareda y como medida estrictamente preventiva, las autoridades han ordenado el confinamiento de los barrios barceloneses de Torre Baró y Ciutat Meridiana. También han desalojado preventivamente a 35 vecinos de la primera línea de casas de las calles Lliçà y Castellví, en Torre Baró.

Hay seis líneas de autobús afectadas y Rodalies ha informado de que los trenes de la línea R4 no efectuarán parada en la estación de Torre Baró, hasta que la situación quede normalizada. Según ha confirmado Protección civil, los Bomberos ha desalojado preventivamente a los vecinos de la primera línea de casas de las calles Lliçà y Castellví, pertenecientes al barrio de Torre Baró.

Asimismo, la Guardia Urbana ha tenido que cortar al tráfico varias vías clave de la zona, como la carretera de Horta a Cerdanyola, la de Alta de les Roquetes y el acceso al Cementerio de Collserola, mientras el servicio de emergencias 112 ha registrado más de un millar de llamadas de alerta por parte de la ciudadanía.