El Gobierno aprueba un anteproyecto de ley de asilo y otro de reforma de la ley de extranjería en plena crisis en Ceuta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto para una nueva ley de asilo y otro para reformar la ley de extranjería. Según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el objeto común de ambos textos es adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024 y en vigor desde junio. La decisión se toma en plena crisis migratoria en Ceuta, tras la llegada de entre 70.000 y 80.000 migrantes los pasados 30 y 31 de julio, de los cuales varios miles siguen en la ciudad.

Según ha explicado Marlaska, los reglamentos europeos derivados de aquel Pacto son de aplicación directa, pero "dejan abiertas posibilidades de regulación o graduaciones". Por ello, se implementa una "nueva regulación teniendo en cuenta la nueva realidad migratoria para ser más efectivos", pero a la vez con "un enfoque absolutamente garantista y de protección de los derechos humanos de aquellos solicitantes de protección internacional".

Este enfoque garantista "es compatible con una regulación que ayude a garantizar la gestión de nuestras fronteras y también a evitar cualquier posibilidad de utilización indebida del sistema de protección internacional". En cuanto a los menores, será "muy excepcional" aplicar el llamado procedimiento en frontera, el mecanismo de tramitación urgente de solicitudes en los puestos fronterizos que introduce el Pacto de Migración y Asilo.

Aligerar tiempos para resolver solicitudes de asilo La nueva ley de asilo modificará cuestiones "procedimentales" y permitirá aligerar tiempos a la hora de aprobar o denegar solicitudes de asilo, pero "en modo alguno genera la no tramitación de ningún expediente de protección internacional". Según ha explicado Interior, la intención es responder mejor al aumento de solicitudes, pasando de 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025. El nuevo sistema de protección será "más ágil, eficaz, ordenado y garantista". Se presta especial atención a las personas vulnerables, a los menores y a la reunificación familiar. Esta norma de asilo incorpora "realidades" que ya se tenían en cuenta en la práctica, como la persecución por género, identidad de género y discapacidad. La futura ley distingue entre el "procedimiento ordinario de examen" y otro "acelerado", que tiene que estar resuelto en un plazo máximo de tres meses. También se fija el "procedimiento en frontera", de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, durante las cuales el solicitante de protección estará "a disposición de las autoridades españolas". Se aplica antes de que se autorice la entrada formal en el país y "facilita su retorno en caso de denegación de la petición de protección internacional". ““