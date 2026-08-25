La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 4 de alta montaña en Andorra

Sigue en directo, en abierto y gratis por los canales de TVE, la plataforma RTVE Play o en el reproductor de esta misma página desde las 14.25 hora peninsular española la Vuelta ciclista a España 2026. Este martes la carrera continúa con su paso por los Pirineos con un bucle de 104 kilómetros en torno a Andorra la Vella.

Será la primera gran prueba de esta Vuelta que lidera el esloveno Tadej Pogacar (UAE), una jornada apta solo para los mejores escaladores.

Primera cita decisiva en la alta montaña Después de la suspensión de la tercera etapa por una granizada, la Vuelta afronta su cuarta jornada con un recorrido corto, pero de una exigencia extrema. El diseño del recorrido no ofrece margen para la especulación o el tanteo entre los aspirantes a la clasificación general. Desde el banderazo de salida en la capital del Principado, la carretera se eleva hacia Encamp y El Tarter en busca del Port d'Envalira, paso catalogado de primera categoría que se corona a 2.409 metros de altitud. La pendiente media es del 5%, pero son 25 km de ascenso continuado y con rampas hasta del 11% en algunos tramos. Este coloso pirenaico actuará como filtro inicial en el gran grupo antes de afrontar un rápido descenso hacia el Pas de la Casa. Sin tregua en el llano, los ciclistas encadenarán el ascenso a la Collada de Beixalis (1.ª categoría, 1.803 m) y el posterior paso por el Coll de Ordino (1.ª categoría, 1.989 m), dos dificultades emblemáticas que desgastarán de forma considerable a los ciclistas. En el primero la pendiente máxima es del 16% -media del 8,5%- en algunos tramos iniciales y sin bajar del 10% en el tramo central. En Ordino la subida se hace más 'suave', con una media del 7% y una máxima del 10%.

La Comella y la bajada decisiva a meta La resolución de la etapa se decidirá en el bucle final previa entrada a la línea de meta. Tras superar la localidad de Encamp por segunda vez en el día, el pelotón afrontará las rampas del Alto de La Comella, cota de tercera categoría situada a 1.347 metros de altitud. Con las fuerzas justas tras el encadenado de tres puertos de primera categoría, las rampas de La Comella ofrecen el escenario propicio para los ataques definitivos entre las figuras de la ronda. La culminación de la jornada incluirá un técnico descenso de vuelta a Andorra la Vella, donde la meta coronará al vencedor del día y definirá la primera selección real de candidatos a vestir el maillot rojo.