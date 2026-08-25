¿Qué va a pasar con los menores migrantes de Ceuta? Claves del protocolo de traslado a la península

La gestión de la crisis migratoria y el sistema de protección a la infancia en Ceuta ha devuelto al primer plano de la agenda política y social la situación de cientos de menores no acompañados que se encuentran bajo la atención de la ciudad autónoma. De los 80.000 migrantes que entraron de forma irregular a finales de julio, unos 5.000 siguen en la ciudad, entre ellos 2.900 menores ya controlados, y la capacidad habilitada apenas llega a 1.800 plazas.

Ante la sobrecapacidad de los recursos locales, el Gobierno central y las distintas administraciones han coordinado un plan para trasladar a un contingente prioritario hacia la península, con el objetivo de descongestionar los centros de acogida y garantizar una atención adecuada a los perfiles más vulnerables.

Sin embargo, este procedimiento plantea dudas jurídicas, logísticas y administrativas sobre el encaje legal de las reubicaciones, las competencias autonómicas y las garantías internacionales de los menores de edad. A continuación damos algunas pistas sobre los mecanismos que rigen la identificación, tutela, derivación y eventuales retornos a sus países de origen conforme a la legislación vigente y a los organismos oficiales responsables.

¿Quién determina formalmente que una persona es menor de edad? Cuando un migrante indocumentado o con documentación dudosa llega a territorio español, la atribución de minoría de edad se rige por la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y las directrices marcadas por la Fiscalía General del Estado. En los casos en que no existan documentos oficiales fiables, corresponde al Ministerio Fiscal incoar un expediente de determinación de la edad. El drama de los menores no acompañados en Ceuta: algunas familias en Marruecos ni siquiera saben dónde están Susana Samhan Durante el proceso, médicos forenses adscritos a los juzgados efectúan pruebas radiológicas (habitualmente del carpo —ocho huesos de la muñeca— o de la dentición) para evaluar el grado de maduración ósea. Mientras transcurre la instrucción de dicho expediente y se emite el correspondiente decreto de la Fiscalía, la persona debe ser tratada cautelarmente como menor y permanecer bajo la protección de las entidades de infancia.

¿Quién ejerce legalmente la tutela de estos jóvenes? En el momento en que se confirma la minoría de edad y se constata la situación de desamparo (ausencia de progenitores o tutores legales en España), la tutela administrativa recae de forma directa e inmediata en los servicios de protección a la infancia de la comunidad o ciudad autónoma donde se encuentra el menor, según establece la legislación autonómica e infraestructuras de asuntos sociales de acuerdo con la Dirección General de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Ceuta inicia el triaje de migrantes: requisitos para las solicitudes de asilo, plazos y qué ocurre con los menores P. BAYÓN En el caso específico de las expediciones de traslado desde la ciudad autónoma, la tutela legal originaria sigue correspondiendo a Ceuta o se transfiere formalmente a la comunidad receptora en función del convenio suscrito, previa resolución administrativa e informe favorable de la Fiscalía de Menores.

¿Cómo se identifica y prioriza a los más vulnerables? El proceso de selección para los traslados no se realiza de forma aleatoria. Los equipos multidisciplinares de los centros de acogida —integrados por educadores sociales, psicólogos y trabajadores sociales— elaboran informes individuales evaluando la situación psicosocial de cada niño o niña. Asociaciones de Ceuta reclaman espacios seguros para las mujeres migrantes que cruzaron a nado desde Marruecos RTVE.es Se prioriza de forma directa a las niñas, a las víctimas potenciales de trata de seres humanos, a los niños de menor edad o a aquellos que presentan necesidades de salud física o mental graves que no pueden ser atendidas de forma óptima en centros masificados. Esta labor de triaje sigue las recomendaciones publicadas por UNICEF España y la ACNUR sobre estándares de atención a la infancia en contextos migratorios.

¿Quién decide un traslado a la península y qué papel juegan las comunidades autónomas? La decisión final sobre la reubicación territorial corresponde a la administración tutelante en coordinación con el Ministerio de Juventud e Infancia y la Secretaría de Estado de Migraciones. Los acuerdos sobre el contingente y las cuotas de reparto entre las distintas autonomías se aprueban en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, el órgano donde se reúnen el Gobierno central y los consejeros del ramo de todas las comunidades. 20.08 min Elma Saiz: "Hay que proteger el interés general del menor" Las comunidades autónomas asumen un papel ejecutivo directo al disponer de la red de centros de acogida residencial y garantizar la financiación compartida con el Estado para el sostenimiento de las plazas. Las autoridades judiciales y la Fiscalía General del Estado supervisan que cualquier desplazamiento responda de manera estricta al interés superior del menor.

¿Dónde serán acogidos al llegar a su destino? Una vez en la península, los menores son derivados a la red ordinaria de centros de protección de menores de las comunidades autónomas receptoras. En función del perfil e itinerario individualizado, pueden ser ubicados en Centros de Primera Acogida, en residencias infantiles tutorizadas o en pisos de emancipación para jóvenes de mayor edad. La normativa prohíbe taxativamente su ingreso en centros de internamiento de extranjeros (CIE) o infraestructuras destinadas a adultos. Cientos de menores vagan por las calles de Ceuta una semana después de la entrada masiva en medio del debate político María Menéndez

¿Qué derechos tienen garantizados durante todo el proceso? Al encontrarse en territorio nacional, los menores migrantes disfrutan de los mismos derechos fundamentales que cualquier menor español, independientemente de su situación administrativa de origen. Estos derechos abarcan: Asistencia sanitaria integral: Acceso completo al sistema público de salud.

Acceso completo al sistema público de salud. Educación obligatoria: Escolarización e inmersión lingüística en el grupo de edad correspondiente.

Escolarización e inmersión lingüística en el grupo de edad correspondiente. Asistencia jurídica y traducción: Derecho a ser escuchados en cualquier trámite administrativo o judicial que les afecte y a disponer de un intérprete.

Derecho a ser escuchados en cualquier trámite administrativo o judicial que les afecte y a disponer de un intérprete. Documentación: Derecho a que se tramite su residencia legal en los plazos previstos por el Reglamento de Extranjería.